Šok terapija zalegla, Bayer z novim trenerjem zmagal

Dogajanje v tretjem krogu nemškega prvenstva se je začelo v Leverkusnu, kjer je na trenerskem stolčku Bayerja debitiral Danec Kasper Hjulmand. Domali so zmagali, Eintracht Frankfurt so premagali s 3:1 in mu zadali prvi poraz v sezoni. S stoodstotnim izkupičkom tako ostajata le branilec naslova Bayern in pa povratnik med elito Köln.

Nekdanji danski selektor Kasper Hjulmand je v Leverkusnu nasledil Nizozemca Erika ten Haga, ki je ostal brez službe po zgolj dveh prvenstvenih tekmah. Šok terapija je očitno zalegla, saj je Bayer prišel do prve zmage v sezoni in na domači zelenici s 3:1 premagal Eintracht Frankfurt. Ta je po dveh zmagah doživel prvi poraz v sezoni, a za zdaj ostaja na visokem tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Prvak Bayern bo v Münchnu po sedmih letih znova gostil Hamburger SV. To bo čustvena tekma zlasti za trenerja Bavarcev Vincenta Kompanyja, ki je kot igralec nosil dres HSV med letoma 2006 in 2008.

RB Leipzig, pri katerem Kevin Kampl na začetku sezone ne kandidira za nastope, a je trener Ola Werner namignil, da bi bilo lahko v prihodnosti drugače, pa se odpravlja na gostovanje v Mainz.

