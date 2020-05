Vodilni Bavarci so se poigrali z Düsseldorfom, Lewandowski dvakrat v polno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni Bavarci so v Münchnu napolnili mrežo Düsseldorfa. Robert Lewandowski je zabil dva gola, v sezoni pa že 29.

Vodilni Bavarci so v Münchnu napolnili mrežo Düsseldorfa. Robert Lewandowski je zabil dva gola, v sezoni pa že 29. Foto: Reuters

Bayern je v soboto s 5:0 odpravil Düsseldorf, vprašanje zmagovalca pa so Bavarci rešili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 3:0. Strelec tretjega zadetka je bil Robert Lewandowski, ki je tako končal urok Fortune. To je bila namreč edina ekipa v bundesligi, ki ji 31-letni poljski napadalec še ni zabil gola.

Lewandowski je v drugem polčasu zadel še enkrat, tako da je v nemškem prvenstvu pri 29 zadetkih in na dobri poti, da petič in tretjič zapored postane prvi strelec bundeslige. Hkrati je le še enajst zadetkov oddaljen od absolutnega rekorda nemške lige, ki ga je postavil legendarni Gerd Müller.

Lewandowski je ob tem s 43 zadetki v sezoni izenačil svoj najboljši strelski dosežek v karieri (2016/17) in se utrdil na vrhu razpredelnice za zlati čevelj, ki ga prejme najboljši strelec evropskih lig. Sledijo mu Ciro Immobile (Lazio), Timo Werner (Leipzig), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Juventus) in Lionel Messi (Barcelona).

Kaj bo s Kamplom?

Kampl je bil na bolniškem dopustu zadnjega pol leta, a se je po koronapremoru uspešno vrnil v prvo postavo Leipziga. Nastopil je na prvih dveh tekmah po oživitvi bundeslige in bil pomemben člen svoje ekipe, v sredo pa je manjkal na tekmi s Hertho, čeprav je bil predviden za prvo postavo.

Klub je takrat sporočil, da je imel Kampl težave z mišico, danes pa je Nagelsmann na novinarski konferenci Leipziga pred tekmo naslednjega kroga bundeslige pojasnil, da poškodba ni hujša, nastop Kampla pa po drugi strani tudi še ni zanesljiv.

Kevin Kampl bo kmalu nazaj, morda že v ponedeljek. Foto: Getty Images

"Ne gre za hujšo poškodbo mišice, težava je bolj zaradi ukleščenega živca. Treniral je že po individualnem programu, upam, da se bo jutri že lahko pridružil moštveni vadbi. Upam, da bo lahko v ponedeljek z nami, veliko bi nam pomenil v ekipi," je o Kamplu dejal Nagelsmann.

Leipzig je z neodločenim izidom 2:2 s Hertho zapravil priložnost, da bi se povzpel na drugo mesto v ligi. Ostaja tretji s 55 točkami, Dortmund jih ima 57, vodilni Bayern pa 64.

Borussia Dortmund ima že sedem točk zaostanka za Bayernom. Foto: Reuters

Borussia po Haalandu ostala še brez branilca

Težave imajo tudi pri Borussii. Mahmoud Dahoud, nogometaš dortmundske Borussie, je zaradi poškodbe že končal sezono. Štiriindvajsetletni Sirijec si je koleno poškodoval na torkovem derbiju nemške lige proti Bayernu, zaradi nje je moral tudi predčasno zapustiti igro.

Dahoud se je na seznamu poškodovanih igralcev Borussie pridružil Erlingu Brautu Haalandu, Marcu Reusu, Nicu Schulzu in Dan-Axlu Zagadouju, vsi omenjeni v nedeljo ne bodo mogli pomagati ekipi na gostovanju pri Paderbornu.

Borussia bo zagotovo najbolj pogrešala Norvežana Haalanda, ki se je prav tako poškodoval na derbiju proti Bavarcem, ko je nesrečno trčil v sodnika.

Nemško prvenstvo, 29. krog: Petek, 29. maj:

Freiburg : Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Havertz 54. Sobota, 30. maj:

Hertha Berlin : Augsburg 2:0 (1:0)

Dilrosun 23., Piatek 90.



Mainz : Hoffenheim 0:1 (0:1)

Bebou 43.



Schalke : Werder Bremen 0:1 (0:1)

Bittencourt 33.



Wolfsburg : Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

Mbabu 58.; Silva 27./11-m, Kamada 85.; RK: Torro 90./Eintracht Bayern München : Düsseldorf 5:0 (3:0)

Jorgenssen 15./a.g., Pavard 29., Lewandowski 43., 50., Davies 52. Nedelja, 31. maj:

15.30 Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

18.00 Paderborn - Borussia Dortmund Ponedeljek, 1. junij:

20.30 Köln - RB Leipzig

Lestvica: 1. Bayern München 29 tekem – 67 točk

2. Borussia Dortmund 28 – 57

3. Bayer Leverkusen 29 – 56

4. RB Leipzig 28 – 55

5. Borussia Mönchengladbach 28 – 53

6. Wolfsburg 29 – 42

7. Hoffenheim 29 – 42

8. Freiburg 29 – 38

9. Hertha Berlin 29 – 38

10. Schalke 29 – 37

11. Köln 28 – 34

12. Eintracht Frankfurt 28 – 32

13. Union Berlin 28 – 31

14. Augsburg 29 – 31

15. Mainz 29 – 28

16. Fortuna Düsseldorf 29 – 27

17. Werder Bremen 28 – 25

18. Paderborn 28 – 19

Najboljši strelci: 29 – Lewandowski (Bayern)

24 – Werner (Leipzig)

14 – Sancho (Borussia D.)

12 – Hennings (Fortuna), Quaison (Mainz)

11 – Andersson (Union Berlin), Cordoba (Köln), Gnabry (Bayern), Havertz (Bayer Leverkusen), Niederlechner (Augsburg), Reus (Borussia D.), Weghorst (Wolfsburg)

10 – Haaland (Borussia D.)

1 – Kampl (RB Leipzig)

