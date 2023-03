Nadaljuje se hud boj za naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nemškem prvenstvu se nadaljuje hud boj za naslov. Vodilni Bayern, ki se bo v poslastici četrtfinala lige prvakov pomeril z Manchester Cityjem, se bo v 25. krogu bundeslige v nedeljo pomeril z Bayerjem iz Leverkusna. S slabšo popotnico se na zadnji obračun pred reprezentančnim premorom podajajo nogometaši Borussie Dortmund, ki so po izpadu iz lige prvakov, v prejšnjem krogu le remizirali s Schalkejem in zdaj za vodilnimi Bavarci zaostajajo dve točki. Dortmundčani se bodo v soboto pomerili s Kölnom in lovili vrnitev na zmagovite tirnice.