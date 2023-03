Borussia Dortmund niz zmag podaljšala na 10

Že za uvod 23. kroga nemškega prvenstva se je na Signal Iduna Parku v Dortmundu odvil derbi med Borussio in Leipzigom Kevina Kampla. Domači so zmagali z 2:1 in tako niz zmag podaljšali na 10.

S tem so črno-rumeni začasno zasedli vrh prvenstvene lestvice. Na vrhu imajo 49 točk, s tremi manj sledi Bayern iz Münchna, ki ga v soboto čaka gostovanje pri Stuttgartu. Na tretjem mestu je Union iz Berlina (43 točk), sledi pa Leipzig, ki je ostal pri 42.

V izenačenem prvem polčasu sta imeli obe ekipi svoje priložnosti, domačim pa je uspelo zabiti dva veljavna zadetka. Najprej so jim namreč sodniki zaradi igranja z roko razveljavili zadetek Juliana Brandta v 13. minuti. Osem minut kasneje pa je Marco Reus uspešno izvedel enajstmetrovko po prekršku vratarja Janisa Blaswicha prav nad kapetanom Dortmundčanov. Ti so vodstvo povišali v 39. minuti, ko je žoga po strelu Emreja Cana našla pot mimo številnih nog v Leipzigovo mrežo.

V drugem delu je Leipzig pritiskal in v 74. minuti prišel do znižanja po zadetku Emila Forsberga. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je v igro vstopil v 84. minuti, a skupaj s soigralci neuspešno iskal pot do izenačenja in točke na gostovanju v Dortmundu. Še najbolj nevarni so bili v sodnikovem dodatku, a je po strelu Tima Wernerja na golovi črti žogo v kot odbil Nico Schlotterbeck.

Nogometaši Union Berlina, ki je v prejšnjem krogu izgubil proti Bayernu, si bodo rane skušali zaceliti v soboto proti Kölnu, Bayern pa bo zatem gostoval pri Stuttgartu, ki nujno potrebuje točke za obstanek.

