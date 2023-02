Bayern presenečenju lige za zmago že v prvem polčasu zabil tri gole

Sobota, 25. februar:

Bavarci so že v prvem polčasu razrešili vse dvome o zmagovalcu proti tretjeuvrščeni ekipi bundeslige. Potem ko so se v prve pol ure še mučili z obrambno naravnanimi tekmeci, so že do polčasa zadeli Eric Maxim Choupo-Moting (31.), Kingsley Coman (40.) in Jamal Musiala (45+1.). V drugem polčasu se izid ni več spremenil. Bayern ima po zmagi na vrhu lestvice 46 točk oziroma prav toliko kot Dortmundčani, a ima boljšo gol razliko. Sledijo Union Berlin (43), Leipzig (42), Freiburg (41).

Borussia do devete zaporedne zmage

Borussia Dortmund zmaguje kot po tekočem traku. V vseh tekmovanjih je nanizala kar devet zmag. Hoffenheim je v gosteh premagala po zaslugi Juliana Brandta. Ta je v 43. minuti z glavo zadel po podaji Marca Reusa s prostega strela. V drugem delu je bil nevaren tudi Hoffenheim, ki pa je zapravil številne priložnosti. Tudi Borussia je imela svoje, gol Mariusa Wolfa v 57. minuti pa jim je zaradi prekrška glavni sodnik po posredovanju iz sobe za Var razveljavil. Jude Bellingham je v sodnikovem dodatku zadel še vratnico.

Rumeno-črni iz Dortmunda so prevzeli vodstvo na lestvici. Foto: Reuters

Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je z 2:1 premagal Eintracht. Kampl je začel v prvi enajsterici, odigral pa 69 minut. Zadetka sta za domače dosegla Timo Werner v šesti in Emil Forsberg v 40. minuti. Za goste je končni izid v 61. minuti postavil Djibril Sow. To je bil obračun ekip, ki sta se uvrstili med 16 najboljših v Evropi.

Nemško prvenstvo, 22. krog:

Petek, 24. februar:

Sobota, 25. februar:

