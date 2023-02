Bayern proti ekipi, ki je zanje že dve leti nočna mora

Union in Dortmund sta dobila zadnjih pet tekem, medtem ko je Bayern tri od teh remiziral. In zato so pred 21. krogom bundeslige te tri ekipe na vrhu prvenstvene lestvice ločile le tri točke. Bayern v soboto ob 15.30 igra z Mönchengladbachom. Sicer je nasprotnik deseti v ligi, a ga niso premagali že vse od maja 2021, torej zadnjih pet tekem v vseh tekmovanjih. Pred letom in pol je v pokalu Mönchengladbach celo zmagal s 5:0. Prva medsebojna tekma v tej sezoni se je končala z 1:1.

Union v nedeljo ob 15.30 igra z zadnjeuvrščenim Schalkejem, Dortmund dve uri pozneje s Hertho, ki je prav tako na mestu, ki vodi v drugo ligo (16.).

Nemško prvenstvo, 21. krog:

Petek, 17. februar:

Sobota, 18. februar:

Nedelja, 19. februar: