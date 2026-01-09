Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
9. 1. 2026,
15.00

Osveženo pred

37 minut

Bundesliga nemško prvenstvo

Petek, 9. 1. 2026, 15.00

37 minut

Nemško prvenstvo, 16. krog

Borussia začenja spomladanski lov na Bayern

Avtor:
Ž. L.

Bayern : Borussia Dortmund, Michael Olise | Bayern si je v jeseni priigral devet točk prednosti pred Borussio. | Foto Gulliverimage

Bayern si je v jeseni priigral devet točk prednosti pred Borussio.

Foto: Gulliverimage

Po skoraj treh tednih je zimski premor na nemških nogometnih zelenicah končan. V petkovem večeru bosta oder bundeslige s 16. krogom ponovno odprla Eintracht Frankfurt in Borussia Dortmund. Na vrhu lestvice kraljuje neporaženi Bayern, ki bo v nedeljo na Allianz Areni gostil Wolfsburg.

Bavarski stroj je na dobri poti do 13. naslova v zadnjih 14 sezonah nemškega prvenstva. Četa Vincenta Kompanyja je v prvih 15 krogih zabeležila 13 zmag in dva remija. Drugi se je zgodil sredi decembra, ko Bayern pred domačimi navijači presenetljivo ni uspel ugnati Mainza, najskromnejše ekipe v ligi. Za zaključek leta je sicer sledila prepričljiva zmaga nad Heidenheimom, starim znancem ljubljanske Olimpije, v začetku tedna pa so Bavarci s 5:0 na pripravljalni tekmi odpravili še avstrijski Salzburg.

Pri dortmundski Borussii kljub vsemu verjamejo, da je decembrski spodrsljaj razkril ranljivosti Münchenčanov in da boj za državni naslov še ni povsem odločen. Pred prvimi tekmami v novem letu prednost Bayerna znaša devet točk, Borussia pa bo kot najbližja zasledovalka poskušala zaostanek znižati na gostovanju v Frankfurtu. Eintracht trenutno zaseda sedmo mesto in ga čaka trd boj za evropske vozovnice.

Nemško prvenstvo, 16. krog:

Petek, 9. januar:

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Lestvica: 

 

Najboljši strelci:

19 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Undav (Stuttgart)
– Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Schick (Bayer)
– Ansah (Union Berlin), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)

