Kampl praznih rok, zmagi Borrusie D. in Bayerna

Kevin Kampl je z Red Bull Leipzigom v 14. krogu nemškega prvenstva gostoval pri Freiburgu in visoko izgubil z 0:3. Slovenec je tekmo začel v prvi postavi in igral do 64. minute. Bayern, pri katerem se Niku Kovaču trese trenerski stolček, je vknjižil zanesljivo zmago proti Nürnbergu (3:0). Borussia Dortmund je slavila na težkem gostovanju pri Schalkeju (2:1) in dosegla enajsto zmago v tej sezoni.