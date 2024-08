Ta konec tedna je bil v Nemčiji v znamenju uvodnega kroga pokalnega tekmovanja (liga se začne naslednji). Bayern je pod vodstvom novega trenerja Vincenta Kompanyja s 4:0 premagal drugoligaša Ulm. RB Leipzig je z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom v gosteh s 4:1 ugnal tretjeligaša Essen. Šeško je prispeval zadetek in podajo. Med strelce se je za rdeče bike vpisal že osmič zapored! V nedeljo se je napredovala s tretjeligašem Dynamom iz Dresdna veselil tudi Aljaž Casar. Prekmurec je odigral celotno tekmo.

Pokalni naslov brani Bayer Leverkusen, ki bo zaradi sobotnega superpokala obveznosti v prvem krogu pokala opravil šele 28. avgusta

V Nemčiji že nekaj tednov potekajo nižjeligaška tekmovanja, z uvodnim dejanjem v pokalu pa so prvič na zelenice stopili tudi najboljši nemški klubi, bundesligaši. Bayern München, ki je prejšnjo sezono presenetljivo končal brez lovorike, je v petek zvečer gostoval pri drugoligaškem Ulmu in zmagal s 4:0.

Vincent Kompany bo skušal vrniti Bayern na nemški prestol. Foto: Reuters

Bavarski klub po novem vodi Belgijec Vincent Kompany, Bayern pa je v generalki za Ulm med tednom s 3:0 v kombinirani zasedbi nadigral WSG Tirol. Že na začetku tekme je dvakrat zadel zimzeleni Thomas Müller, končni izid 4:0 pa je v sodnikovem dodatku postavil Harry Kane.

Šeško zadel v polno že osmič zapored

Rdeči biki iz Leipziga, pri katerih se dokazujeta dva slovenska legionarja, to sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v novo sezono vstopili z visoko zmago na gostovanju pri tretjeligašu Rot-Weiss Essen (4:!). Leipzig je upravičil vlogo favorita na tekmi v Porurju. Oba Slovenca sta začela dvoboj od prve minute. Presenetljivo hitro so povedli gostitelji, domače navijače so spravili na noge že v 2. minuti, a je vodstvo rdeče-belih trajalo le deset minut. Izenačil je Benjamin Šeško.

Benjamin Šeško je za strelski prvenec v sezoni 2024/25 potreboval le 12 minut. Foto: Reuters

Mladi slovenski napadalec je v 12. minuti je izkoristil imenitno podajo Amadouja Haidare ter po strelu z glave iz bližine zatresel mrežo Essna. S tem je zadel za rdeče bike že na osmi zaporedni tekmi! Prejšnjo sezono je sklenil s sedmimi zaporednimi tekmami v bundesligi, na katerih se je vedno vpisal med strelce. S tem je izenačil klubski rekord Tima Wernerja, zdaj pa je Radečan nadaljeval sanjski niz še v pokalnem tekmovanju in tako zadel za rdeče bike že osmič zapored!

Šeško je v novo sezono vstopil z zadetkom in podajo. Foto: Guliverimage Leipzig z igro ni blestel, a je v nadaljevanju srečanja le povišal prednost. Še pred koncem prvega polčasa je Belgijec Lois Openda po hitrem protinapadu, asistenco je prispeval Šeško, zadel za 2:1, kaj kmalu za tem, ko je Šeško (na začetku drugega polčasa je podobno kot Openda zapravil kar nekaj zrelih priložnosti) v 83. minuti zapustil igrišče in ga je zamenjal 19-letni norveški novinec Antonio Nusa, se je slednji ekspresno, že po prvem dotiku žoge na tekmi, vpisal med strelce. Končni rezultat je v 88. minuti postavil Nizozemec Xavi Simons. Kampl je odigral vso tekmo.

Nedelja je prinesla spopad med Sandhausnom in Kölnom, katerega član je19-letni Jaka Čuber Potočnik, ki pa ni bil v kadru. Köln je po podaljšku napredoval s 3:2. Kozličkom sicer ne gre dobro v drugi ligi, po dveh nastopih so osvojili le eno točko. Nazadnje so remizirali pri Elversbergu (2:2).

Bo Jaka Čuber Potočnik v nedeljo branil barve kozličkov na pokalni tekmi? Foto: Guliverimage

Dynamo Dresden je v nedeljo gostil Fortuno Düsseldorf. Rumeno-črni so v zadnjem krogu v tretji ligi, čeprav so zaostajali že z 0:2, Hanso Rostock ugnali s 4:2. Nekdanji mladi slovenski reprezentant Aljaž Casar, ki prihaja iz Bakovcev, je za Dynamo odigral vso tekmo. V prvi postavi pa je začel tudi nedeljsko pokalno tekmo in se s soigralci veselil zmage in napredovanja z 2:0.

Četrtoligaš Kickers Offenbach bo v ponedeljek pričakal Magdeburg. Igra v regionalni ligi, v skupini jugozahod. Nazadnje je v soboto remiziral s Freibergom 0:0. Kristjan Arh-Česen je igral vso tekmo, njegov rojak Gal Grobelnik pri gostiteljih pa 81 minut.

