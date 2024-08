V Parizu so vsi delali selfije s tem telefonom

Na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu je ena stvar pritegnila posebno pozornost občinstva. Ste opazili, da so zmagovalci po prejetju medalje posneli selfi? Posneli so ga tudi naši trije junaki olimpijskih iger, olimpijski prvakinji, dobitnici zlatih medalj, športna plezalka Janja Garnbret in judoistka Andreja Leški, ter dobitnik srebrne medalje v formuli kite Toni Vodišek.

A ni bil le selfi tisti, ki je pritegnil pozornost, temveč dejstvo, da so vsi zmagovalci uporabljali enak telefon. Telefon, ki ga je zlahka prepoznati po značilni zlati barvi in prepogljivem zaslonu, je postal pravi hit letošnjih olimpijskih iger, saj ga je uporabljal vsak športnik in ga tudi odnesel domov kot spomin na ta izjemen čas. Foto: Samsung

Foto: Samsung Telefon, ki je osvojil srca športnikov in gledalcev po vsem svetu, je posebna olimpijska različica telefona Galaxy Z Flip6 za olimpijske igre v Parizu 2024. Galaxy Z Flip6 Olympic Edition je zadetek v polno, saj se je resnično pojavljal povsod. V neposrednih prenosih na televiziji, na družbenih omrežjih športnikov, v novicah in uradnih objavah olimpijskih turnirjev. Z Galaxy Z Flip6 se je Samsung izkazal na področju promocije, saj je ta telefon postal simbol iger in ključni del vsakega zmagovalnega trenutka.

Dobitnica zlate medalje Janja Garnbret iz slovenske ekipe (v sredini), dobitnica srebrne medalje Brooke Raboutou iz ekipe ZDA (levo) in dobitnica bronaste medalje Jessica Pilz iz avstrijske ekipe (desno) pri ustvarjanju selfija s telefonom Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition med podelitvijo medalj v športnem plezanju po finalu ženskega balvanskega in težavnostnega plezanja na petnajsti dan olimpijskih iger Pariz 2024 v športnem plezališču Le Bourget 10. avgusta 2024 v Parizu v Franciji. Foto: Michael Reaves / Getty Images

Galaxy Z Flip6 v posebni olimpijski izdaji je na voljo izključno v zlati barvi, ki se odlično ujema s sijajem olimpijskih medalj. Vsak olimpijec je ob zaključku tekmovanja odšel domov s tem telefonom, saj je Samsung pred začetkom iger razdelil kar 17.000 naprav tako športnikom kot članom ekip. Foto: Samsung

Dobitnik srebrne medalje Toni Vodišek iz slovenske ekipe, dobitnik zlate medalje Valentin Bontus iz avstrijske ekipe in dobitnik bronaste medalje Maximilian Maeder iz ekipe Singapurja pri ustvarjanju zmagovalnega selfija s telefonom Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition na podelitvi medalj v moškem formula kitu na štirinajsti dan olimpijskih iger Pariz 2024 v marini Marseille 9. avgusta 2024 v Marseillu v Franciji. Foto: Clive Mason / Getty Images Samsung že več kot tri desetletja sodeluje kot globalni partner olimpijskih in paraolimpijskih iger, vendar je tokratno sodelovanje Foto: Samsung posebno prav zaradi omenjenega prepogljivega telefona. Tako olimpijska kot običajna različica telefona Galaxy Z Flip6 sta opremljeni z najnovejšimi Galaxy AI1 funkcijami, ki omogočajo še boljše izkušnje pri uporabi. Gre za najtanjši, najlažji in najbolj vzdržljiv model telefona Galaxy Z Flip do sedaj, kar še dodatno prispeva k njegovi priljubljenosti med olimpijci. Hkrati prinaša tudi izboljšave, kot so boljše kamere, daljša življenjska doba baterije ter prvič tudi napredni sistem za hlajenje, ki omogoča stabilnejše delovanje. Ni presenetljivo, da je ta telefon postal nepogrešljiv del vsakega olimpijskega trenutka, saj združuje napredno tehnologijo s prefinjenim dizajnom in simboliko, ki jo prinašajo olimpijske igre.

Dobitnica zlate medalje Andreja Leški iz Slovenije, dobitnica srebrne medalje Prisca Awiti Alcaraz iz Mehike ter dobitnici bronaste medalje Clarisse Agbegnenou iz Francije in Laura Fazliu iz Kosova pri ustvarjanju selfija s telefonom Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition med podelitvijo medalj v judu v kategoriji za ženske do 63 kg na četrti dan olimpijskih iger Pariz 2024 v areni Champs-de-Mars 30. julija 2024 v Parizu v Franciji. Foto: Robb Carr / Getty Images

