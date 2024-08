Tanja Fajon objavila fotografije z dopusta

"Počitnice so končane. Vesela sem za vsak brezskrben trenutek. Za nahrbtnik. Za ljudi na poti. Za prekrasne pohode. Za neznano, nepredvidljivo, drugače. Za prijatelje. In potem se je še lepše vrniti domov," je ministrica Tanja Fajon na Instagramu zapisala ob nizu fotografij, ki so nastale na dopustu.

Kot razkrivajo fotografije, se je na dopust odpravila na Zelenortske otoke, saj je na eni od slik mogoče videti tamkajšnji ognjenik Pico de Fogo. Ob njej je bil mož Veit-Ulrich Braun.

