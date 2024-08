Slovenci začeli priprave na misijo Riga: Nismo favoriti, a ...

Dober teden po koncu poletnih olimpijskih iger v Franciji še ni povsem konec bitk z olimpijskim pridihom. Slovenska hokejska reprezentanca je danes na Bledu začela priprave na olimpijske kvalifikacije, v sklopu katerih se bo med 29. avgustom in 1. septembrom v Rigi potegovala za nastop na tekmovanju pod petimi krogi leta 2026. Tekmeci varovancev Eda Terglava na Baltiku bodo Latvijci, Francozi in Ukrajinci.

Čeprav poletje še ni reklo zadnje, se bodo prihodnja dva tedna delile vstopnice za zimske olimpijske igre 2026, ki bodo v neposredni soseščini, v Italiji, natančneje v Milanu in Cortini.

V boju za tretji nastop na olimpijskem turnirju v samostojni državi bo tudi slovenska hokejska reprezentanca. Ta je dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, leta 2014, ko je v Sočiju zaigrala v četrtfinalu in zasedla sedmo mesto, nato pa še štiri leta pozneje v Pjongčangu, ko je končala kot deveta.

Na Baltik Ob gostiteljih Latvijcih bodo v Rigi igrali še Francozi in Ukrajinci. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Tretji nastop na olimpijskih igrah bi Slovenci sprva morali loviti na Danskem, a ker so Belorusiji prižgali rdečo luč, so sledile spremembe v razporeditvi olimpijskih kvalifikacij. Varovanci Eda Terglava bodo tako zadnjo priložnost za olimpijsko vozovnico lovili v Rigi.

Med 29. avgustom in 1. septembrom se bodo merili z gostitelji Latvijci, Francozi in Ukrajinci. Tako želeno vstopnico si bo zagotovo priigral le zmagovalec vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev.

Lahko pa bi se zgodilo, da bi jo, če Rusom ne bodo prižgali zelene luči za nastop, prejela še najboljša druga reprezentanca kvalifikacij, a na ta scenarij se v slovenski izbrani vrsti ne želijo zanašati.

"Ne računamo na drugo mesto, zavedamo se, da možnost sicer obstaja, a težko je računati na to, da bi nas drugo mesto morda lahko peljalo na olimpijske igre. Mi se moramo pripraviti čim bolje in poskušati zmagati v tem turnirju. Imamo izkušnje iz teh krajših turnirjev," je na novinarski konferenci na Bledu dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Kopitar se bo posvetil klubu

Anže Kopitar v Rigi ne bo nosil slovenskega dresa. Foto: www.alesfevzer.com Selektor je na Baltik želel odpeljati najmočnejšo mogočo zasedbo, a se mu želja ni uresničila. Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je pred časom dal vedeti, da se bo to poletje osredotočil zgolj na klubsko sezono, tako da ga poleti v reprezentančnem dresu ne bo.

Terglav je danes na Bledu zbral reprezentanco, ki v nepopolni zasedbi začenja priprave na velik izziv. Na širšem seznamu je 30 hokejistov (Miha Štebih se je poškodoval). Nekateri (Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, Jan Drozg) se bodo reprezentanci priključili neposredno na prizorišču kvalifikacij, štirje (Rok Tičar, Gašper Krošelj, Matic Törok in Anže Kuralt) se priključijo do konca tedna, v popolni zasedbi bo reprezentanca trening opravila v torek, 27. avgusta, v Latviji.

"Rad bi imel vso ekipo, a vse reprezentance imajo to težavo"

"Seveda bi tukaj rad imel vso ekipo, a vse reprezentance imajo isto težavo. 72 ur do turnirja lahko klubi držijo igralce doma. Nekateri se nam bodo tako pridružili šele na prizorišču, Drozg je bil z nami že na prvenstvu v Bolzanu, 'Nemci' (Urbas, Jeglič, Verlič) pa skupaj igrajo v napadu, so izkušeni, vemo, kaj pomenijo za našo ekipo," je na novinarski konferenci dejal Terglav in o tem, da v Latviji ne bo mogel računati na Kopitarja, dodal: "Vse igralce spoštujem. Pri Anžetu vemo, koliko tekem je že odigral, vemo, da ima vsako poletje poseben progam, da se trdo pripravlja na novo sezono. Pogodbo ima še dve leti, želi še nekaj narediti. Spoštujem odločitev."

Edo Terglav na Bledu še nima popolne zasedbe, kvartet se pridruži do konca tedna, štirje pa neposredno na prizorišču kvalifikacij. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci bodo v sklopu priprav odigrali dve pripravljalni tekmi z Avstrijo. S severnimi sosedi bodo v četrtek, 22. avgusta, igrali na Bledu, v soboto, 24. avgusta, pa v gosteh. Proti Latviji bodo odpotovali v torek, 27. avgusta.

"Nimamo veliko časa za pripravo, le nekaj dni, ki jih bomo poskušali čim bolje izkoristiti. Verjamem, da lahko gradimo na tem, kar smo naredili že v Bolzanu, ko smo imeli več časa za pripravo. Pomembno je, da imamo ogrodje igralcev, ki je bilo skupaj že aprila in maja, ko je bil ekipni duh dober, energija je dobra. Olimpijske igre so nekaj posebnega. Imamo veliko fantov, ki so bili že zraven in so to doživeli. Ti bodo lahko dali energijo novincem. Naša velika prednost je, da imajo že takšne izkušnje Vemo, proti katerim ekipam igramo. Najprej proti domačinom, za katerimi je slab rezultat na svetovnem prvenstvu, tako da bodo zagotovo želeli pokazati svoje. Francozi že od leta 2002 niso bili na olimpijskih igrah, sestavili so najboljšo ekipo. A mislim, da smo Slovenci tak narod, da pogosto naredimo kakšne stvari, za katere si sploh ne predstavljamo, da bi jih lahko. Stavimo na ekipni duh," je dodal Terglav, ki sicer službuje in živi v Franciji.

"Rekel bom, da nismo favoriti, da smo nekje na tretjem mestu, a zadali smo si svoje cilje." Foto: www.alesfevzer.com

"Vemo, da nam je dvakrat že uspelo. Rekel bom, da nismo favoriti, da smo nekje na tretjem mestu, a zadali smo si svoje cilje, na ledu bomo dali vse od sebe, tu ni dvoma, potem pa bomo videli, kam nas bo to popeljalo," pa je bil realen izkušeni napadalec Robert Sabolič, ki je na olimpijskih igrah sodeloval obakrat.

Trije kvalifikacijski turnirji

Sočasno bosta potekala še dva kvalifikacijska turnirja. V Bratislavi se bodo merili Slovaki, Kazahstanci, Avstrijci in Madžari, v Aalborgu pa Danci, Norvežani, Britanci in Japonci. Prvo mesto zagotovo prinaša olimpijsko vozovnico.

Širši seznam kandidatov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji: Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci: Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Kristjan ČEPON (Amiens/Fra), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Luka GOMBOC (KAC/Aut), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Rok Kapel (Olimpija/Slo), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/Slo), Luka MAVER (-), Žiga MEHLE (Olimpija/Slo), Ken OGRAJENŠEK (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Nik SIMŠIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž Tomaževič (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).