Nemec razkril posledice "srečanja" s podplatom nasprotnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so v sredo postali prvaki lige Europa. Nemška ekipa je v finalu po izvajanju enajstmetrovk s 6:5 ugnala Glasgow Rangers, potem ko sta se tako redni del kot podaljšek končala brez zmagovalca. Obračun je že v 5. minuti zaznamoval nemški vezist Sebastian Rode, ki je z okrvavljeno glavo obležal na zelenici, a je kljub temu nadaljeval igro.

Nemški Eintracht je v sredo prišel do svoje druge evropske lovorike. Na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan v Sevilli so bili nogometaši kluba iz Frankfurta boljši od Rangers, pri katerih je kot edini strel z bele pike zapravil Aaron Ramsey in s tem odločil o rezultatu.

Na vročem prizorišču v Sevilli je prvič zavrelo že v peti minuti, ko je bila tekma za več minut prekinjena, saj je obležal kapetan Eintrachta Sebastian Rode, vezist Rangers John Lundstram ga je s podplatom zadel v glavo, ob tem pa mu glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić ni prisodil nobene kazni. Enaintridesetletni Rode je za nekaj minut okrvavljen obležal, a je lahko nadaljeval igro. S povito glavo je kljub temu, da je izgubil veliko krvi, igral vse do konca rednega dela srečanja.

Sebastian Rode jo je hudo skupil. Foto: Reuters

Kapetan Eintrachta je po koncu tekme razkril tudi posledice nesrečnega dogodka. Kot je razvidno s slike, je Rode po tekmi, od koder je odšel v bolnišnico v Sevilli, dobil več šivov. "Najpomembnejše je, da smo osvojili lovoriko. Drugo v tem trenutku res ni pomembno," je ob sliki zapisal nogometaš nemškega kluba.

Preberite še: