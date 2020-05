Nekdanji italijanski nogometni reprezentant končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Svoje sanje sem uresničil. Nisem si mislil, da bi lahko ustvaril tako kariero, kot sem jo. Imel sem nekaj ponudb, a me ni nobena zadovoljila, iz sebe pa se ne mislim norčevati. Se pa zavedam, da mi bo nogomet manjkal," je za Sky Italia dejal 34-letni Matri, ki je v reprezentanci od leta 2011 do leta 2015 zbral sedem nastopov in dosegel en gol.

Kariero je začel pri Milanu, svoja najlepša nogometna leta pa je preživel pri Juventusu, s katerim je bil trikrat državni prvak. Igral je tudi za številne druge italijanske klube.