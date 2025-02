Slovenec po sanjskem prestopu obnorel Egipt

To ni več naključje. Tretja tekma in še tretji zadetek. Nejc Gradišar, mladi slovenski reprezentant, ki je zaznamoval zimski prestopni rok s sanjskim prestopom iz Madžarske v Egipt, kjer si bo pri velikanu Al Ahlyju pošteno napolnil žepe, je znova zadel v polno. Klub iz Kaira, ki se lahko pohvali s kar 33 milijoni navijačev, je s prihodom Ljubljančana očitno zadel v polno.

Še pred poldrugim letom je Nejc Gradišar z Rogaško pridobival prve prvoligaške izkušnje, nato pa se mu je življenje obrnilo na glavo. Postal je mladi reprezentant, zadel celo za Kekovo četo v San Antoniu in popeljal Slovenijo do zmage, nato pa izbrani vrsti do 21 let z "zlatim zadetkom" v Avstriji pomagal do zgodovinskega preboja na Euro 2025. Odkar se je iz Fehervarja preselil na sever Afrike, zabija kot v transu. V polno je zadel še na tretji zaporedni tekmi, tokrat je v četrtek pomagal Al Ahlyju do domače zmage nad Petrojetom (2:1). Nekdanji napadalec Rogaške in Fehervarja je odigral 80 minut, svoj zadetek pa dosegel v 67. minuti, ko je prednost gostiteljev povišal na 2:0. Tako se nadaljuje njegov strelski šov v Egiptu, s katerim je že obnorel privržence afriškega velikana.

Zadetek Nejca Gradišarja proti Petrojetu:

"نار يا حبيبي نار من جريدشار" 🗣️



جووووول.. محمد عبدالله يصنع وجريدشار يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى بتروجت ⚽🦅 pic.twitter.com/6nGYx2k1Dk — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 6, 2025

Kramer blesti v Turčiji, Gradišar pa na severu Afrike

Pred poldrugim letom je nastopal za Rogaško, zdaj pa si služi kruh pri bogatem klubu iz Kaira. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Slovenija se lahko tako v začetku leta 2025 pohvali s kar dvema vročima strelcema, ki zadevata kot po tekočem traku. Blaž Kramer blesti v Turčiji, kjer je na šestih tekmah za Konyaspor dosegel kar sedem zadetkov in spada med najbolj vroče napadalce tega leta, njegov rojak pa ohranja strelski niz v deželi faraonov.

Odigral je tri tekme. In izkupiček? Trije zadetki in dve podaji. Imenitno obdobje za 22-letnega napadalca, katerega idilo v teh dneh lahko kvari le razmišljanje, kaj storiti junija, ko bosta istočasno dve veliki tekmovanji, na katerih bi lahko nastopil. Z mlado slovensko reprezentanco ga čaka Euro 2025 na Slovaškem, z Al Ahlyjem pa nastop na razširjenem svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, kjer bo afriški velikan pisal zgodovino, saj bo zaigral na krstni tekmi novoustanovljenega tekmovanja, na drugi strani pa bo zvezdniški Inter iz Miamija na čelu z Lionelom Messijem. Žal se dogodka na Slovaškem in v ZDA časovno prekrivata.