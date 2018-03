Navijači Atletica zaskrbljeni. Jan Oblak že izgubljen?

Atletico se zanima za Nemca Bernda Lena

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki zaradi manjših zdravstvenih težav ni branil na srečanjih z Avstrijo z Belorusijo, se v Madridu pripravlja na nedeljsko srečanje španskega prvenstva z Deportivom.

Škofjeločan vztraja v boju za dobitnika prestižne nagrade zamora, ki jo bo po koncu sezone prejel vratar španskega prvoligaša z najmanjšim številom prejetih zadetkov, je pa tudi na seznamu poletnih želja PSG, Arsenala, Chelseaja in Liverpoola.

V točkovanju za lovoriko zaostaja le za Nemcem

Veselje Jana Oblaka in žalost Bernda Lena po tem, ko je Atletico leta 2015 v osmini finala lige prvakov izločil Bayer. Foto: Reuters Oblak je moral v tej sezoni po žogo v svojo mrežo 14-krat, na lestvici pa je pred njim le čuvaj mreže Marc-Andre ter Stegen (13), ki z vodilno Barcelono v tej sezoni sploh še ni izgubil. Oblakov Atletico za Katalonci zaostaja 11 točk, tako da bi devet krogov pred koncem prvenstva za osvojitev naslova potreboval čudež.

Oblak v točkovanju za nagrado zamora, ki jo je osvojil že dvakrat zapored, zaostaja le za stanovskim kolegom iz Nemčije. Zanimivo je, da bi ga lahko v slačilnici Atletica, če bo poleti zapustil špansko prestolnico, zamenjal prav nemški vratar. To pa ne bi bil ter Stegen, ampak njegov reprezentančni kolega Bernd Leno. Prvi vratar Bayerja iz Leverkusna je star 26 let in že dolgo časa spada med najboljše vratarje v nemški bundesligi.

Odlično ga pozna slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki si je nekaj časa z njim pri lekarnarjih delil slačilnico, dvakrat pa je imel izkušnje z njim v ligi prvakov tudi Oblak.

Oblak se rad spominja tekem z Bayerjem Pozdrav Oblaka in Lena v prejšnji sezoni lige prvakov, ko je ponovno napredoval Slovenec. Foto: Reuters Slovenski vratar se je v ligi prvakov v vrstah Atletica z Bayerjem pomeril v dveh sezonah. Obakrat je napredoval, obakrat pa tudi poskrbel za nepozabna posredovanja. Prvič je izločil Leverkusen v sezoni 2014/15, ko sta se pomerila v osmini finala. Atletico si je napredovanje izboril po enajstmetrovkah. Oblak je na prvi tekmi v Nemčiji sedel na klopi za rezervne igralce, na povratni pa vskočil sredi prvega polčasa namesto poškodovanega Miguela Angela Moye. Nato je neogret navdušil in se dokončno ustalil v začetni enajsterici. Postal je ljubljenec navijačev Atletica in eden najbolj cenjenih vratarjev na svetu. Los Colchoneros so se z Bayerjem pomerili tudi v prejšnji sezoni. Takrat je Oblak v slovenskem obračunu v slabo voljo spravil Kevina Kampla. Nepozabno trojno posredovanje Oblaka: Atletico je prvo tekmo v Nemčiji dobil s 4:2, na tekmi v Madridu, ki se je končala brez zadetkov, pa je poskrbel za enega izmed vrhuncev svoje karieri, ko je v drugem polčasu v nekaj sekundah ubranil kar tri nevarne strele lekarnarjev. To so bila Trener Atletica je bil poln pohval na račun Lena že po dvobojih Atletica in Bayerja leta 2015. Foto: Reuters posredovanja, ki so hitro postala spletna uspešnica.

Leno na voljo za 25 milijonov evrov

Nemški Kicker poroča o tem, da se za Lena resno zanimajo trije klubi. To so Arsenal, Napoli in Atletico. Če prva kluba iščeta zamenjavo za veterana med vratnicama, 35-letnega Čeha Petra Čecha in Španca Pepeja Reino, pa rdeče-beli pogledujejo na nogometno tržnico zaradi bojazni, da bi poleti izgubili Oblaka. Odkupna klavzula Lena, ki ima z Bayerjem sklenjeno pogodbo do leta 2020, znaša 25 milijonov evrov. To je štirikrat manj od odškodnine, ki bi jo morali plačati kandidati za nakup Oblaka.

Slovenski vratar še vedno ni podaljšal pogodbe z Atleticom. Če bi jo, bi se vrednost njegove odkupne klavzule občutno povečala, navijači Atletica pa bi spali mirneje, saj bi vedeli, da si bo le redkokateri klub privoščil nakup vratarja za tako ogromen znesek. Ker pa podaljšanja pogodbe, aktualna mu poteče leta 2021, kar ni in ni, je strah privržencev rdeče-belih, da bodo izgubili enega najbolj spoštovanih vratarjev na svetu, vedno večji.

Edini, ki ne brani pri vodilnem klubu

Poročanje Nemcev, da se trener Diego Simeone zanima za nakup Lena, je še podkrepilo sum, da bi lahko Atletico poleti ostal brez slovenskega asa. Da pa se vendarle vse, kar zapiše Kicker, ne pretopi v dejanja, so nakazali lanski zapisi, da se za vratarja Bayerja zanima madridski Real. Pozneje iz tega ni bilo nič.

Bernd Leno je z Bayerjem v nemškem prvenstvu na petem mestu. Za vodilnim Bayernom zaostaja kar 22 točk. Foto: Reuters

Leno je v tem trenutku edini iz skupine najboljših nemških vratarjev, ki ne brani pri klubu, najboljšem v prvenstvu. Manuel Neuer, povratnik v vrata Bayerna, je na vodilnem položaju v nemški bundesligi, ter Stegen z Barcelono kraljuje v Španiji, Kevin Trapp, ki je branil za elf na zadnji prijateljski tekmi proti Braziliji (0:1), pa je član najboljšega francoskega kluba PSG.

Bayer bi se, če bi Leno zapustil njegove vrste, najverjetneje poleti odločil za nakup čuvaja mreže Eintrachta iz Frankfurta, 28-letnega finskega reprezentanta Lukaša Hradeckyja, rojenega v Bratislavi.