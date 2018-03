Ko Jan Oblak nekaj reče v Sloveniji, to odmeva po svetu

Nesporno prvo ime reprezentance

Jan Oblak, edini slovenski nogometaš, ki res spada v sam vrh svetovnega nogometa, se zaradi tega ne počuti nič posebnega. Bolj kot njegov status ga zanima, da bi bila nova reprezentančna zgodba z novim selektorjem Tomažem Kavčičem v glavni vlogi uspešna in da bi lahko izpolnil otroške sanje. Uvrstitev na veliko tekmovanje. Dan pred debijem novega selektorja je izgovoril tudi besede o svoji prihodnosti pri Atleticu Madridu in poskrbel, da so o tem pisali v Španiji in drugje.

"Bolj kot zaradi lastnega ugleda si uspeha Slovenije želim zaradi tega, ker bi rad izpolnil sanje. Sem Slovenec, rodil sem se v Sloveniji in s Slovenijo si želim nastopiti na velikem tekmovanju. To je moja velika želja, to so moje sanje iz otroštva. Prepričan sem, da nam lahko uspe. Razmišljam pozitivno in sem optimističen," pravi Jan Oblak, čigar tržna vrednost je ravno v četrtek poskočila na rekordnih 70 milijonov evrov, o tem, da je z naskokom najuglednejši slovenski nogometaš ta hip (in verjetno tudi v zgodovini).

To ga seveda postavlja v ospredje v slovenski reprezentanci. Če bi do vidnejših uspehov prišel tudi z njo, bi se njegov ugled v nogometnem svetu še povišal. Toda bolj kot lastni status Škofjeločana zanima, kako se bo pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča v prihodnosti odrezala reprezentanca

Ključe reprezentance sta v roke dobila Josip Iličić in Kevin Kampl

Josip Iličić in Kevin Kampl. Foto: Žiga Zupan/Sportida S kakšno postavo se bo selektorskega debija proti Avstriji lotil Kavčič?



Če ne bo prišlo do presenečenj in sprememb v zadnjem hipu, je postava več ali manj znana. Da bo zaigral v postavitvi 4-2-3-1 z dvema defenzivnima vezistoma, ni skrivnost.



V vratih seveda ni sporen Oblak.



Na levi strani bo v obrambi zaigral Bojan Jokić, ki bo tokrat najverjetneje tudi kapetan. Na desni bo Nejc Skubic. Da bosta par osrednjih branilcev tvorila Miha Mevlja in Aljaž Struna, je selektor tako ali tako razkril.



Tako kot je potrdil tudi to, da bosta par zadnjih vezistov tvorila Rene Krhin in povratnik v izbrano vrsto Kevin Kampl, ki bo zaigral tam, kjer igra tudi v klubu in si najbolj želi.



Na levi strani zgoraj bo igral Benjamin Verbič, na desni bi moral od prve minute nastopiti Jasmin Kurtić, ki v reprezentanci in v klubu povečini igra kot osrednji vezist, a je na desnem krilu že igral. Tudi v klubu v tej sezoni.



V napadu bo Robert Berić, za njim pa s precej svobode v igri Josip Iličić, najboljši reprezentant zadnjega kvalifikacijskega ciklusa, ki bi moral biti glavni adut Slovenije tudi v naslednjih dveh letih.

Upa, da mu ne bo treba več biti kritičen

"Prišel je nov selektor, prišle so nekatere spremembe. Kakšne, bomo s časom videli na igrišču. Za zdaj je vse okej in tako, kot mora biti. Lahko smo zadovoljni s tem, kako smo delali in kako treniramo. Zdaj nas čaka prva tekma. Upam, da bomo pokazali dobro igro," je pred drevišnjim debijem novega selektorja, prijateljsko tekmo proti Avstriji v Celovcu, povedal Oblak. "Občuti se sprememba, drugačna energija, ampak, kot pravim. Prezgodaj je, da bi ocenjevali," je dodal.

V reprezentanci je v zadnjem času doživel nekaj razočaranj. Foto: Vid Ponikvar

V preteklosti je bil, predvsem po porazu v Trnavi proti Slovaški, kritičen do igre Slovenije. Upa, da bo zdaj drugače. "Po tekmah vsi skupaj delamo analize in gledamo, kje smo delali napake. Na naslednjih tekmah bomo videli, ali smo napake odpravili, in našli razloge za slabše predstave iz preteklosti. Upam, da mi ne bo treba biti več kritičen. Sem optimističen, imamo zelo dobro ekipo," pravi 25-letni vratar.

"Mislim, da motivacije nikoli ni manjkalo. Morda je bilo na zunaj videti tako, a v garderobi in na igrišču sem sam občutil drugače. Vsi si želimo, da bi igrali na evropskih in svetovnih prvenstvih. Vsi dajemo vse od sebe, da bi Sloveniji pomagali do uspeha. V zadnjih kvalifikacijah nam žal ni uspelo, zato sem bil oziroma smo bili razočarani, a treba je gledati naprej. Prepričan sem, da nam bo uspelo," je optimističen Oblak.

Odlično, ker se že poznajo

Boruta Mavriča pozna. Foto: Žiga Zupan/Sportida Vratarji so v nogometu posebna vrsta, nič drugače ni niti v reprezentanci, v kateri imajo svojega trenerja.



Z novim selektorjem je v izbrano vrsto prišel tudi nov trener vratarjev. To je po novem nekdanji slovenski reprezentant Borut Mavrič, s katerim se Oblak dobro pozna.



"Skupaj sva delala že v mladi reprezentanci, tako kot s Kavčičem. Dobro se poznava, dobro se razumeva. Vse je v najlepšem redu. Gotovo je to, da poznam način njegovega dela in on mojega, velik plus. Vse skupaj je lažje," je Gorenjec pohvalil svojega primorskega reprezentančnega trenerja.

Treba je verjeti in uspelo jim bo

"Najbolj pomembno je, da pokažemo borbenost in smo optimistični. Če bomo prepričani, da nam lahko uspe, verjamem, da nam tudi bo. Pomembno je, da gremo v kvalifikacije z željo po uvrstitvi na naslednje evropsko prvenstvo in prepričanostjo, da nam to lahko uspe. Zdaj sta pred nami dve prijateljski tekmi, ki služita kot priprave za ligo narodov oziroma kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020. Gotovo pričakujemo dobro igro, verjetno bo selektor tudi marsikaj preizkušal, a na koncu vedno meriš na zmago," pred tekmama z Avstrijo in Belorusijo, ki bo v torek v Ljubljani, pravi zvezdnik madridskega Atletica, pri katerem tudi v tej sezoni brani v zelo dobri formi.

Pred začetkom nove reprezentančne zgodbe je optimist. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Treniram in delam dobro. Zadovoljen sem s tem, kako nam gre. Na žalost vso sezono ni bilo tako, kot smo si želeli, a smo še vedno v ligi Europa, v kateri si želimo čim dlje. V prvenstvu smo drugi, gre nam dobro. Zadnji dve tekmi nismo igrali najbolje, a je sezona vseeno dobra," pravi eden izmed najboljših, če ne celo najboljši vratar na svetu, ki ga vseskozi povezujejo s selitvijo v najbogatejše evropske klube. S tem se ne obremenjuje.

Debitiral z 19 leti, a potem dolgo časa čakal na pravo priložnost

Debitiral je leta 2012. Foto: Vid Ponikvar Čeprav že nekaj let spada v sam evropski vrh, je Oblak do zdaj zbral samo 18 nastopov v dresu Slovenije. Razlog je preprost.



Pred tem je bil številka ena Samir Handanović, ki se je od reprezentance poslovil po porazu v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2016 proti Ukrajini v Mariboru in po 81 nastopih mesto med vratnicama Slovenije prepustil devet let mlajšemu kolegu.



Oblak je pred tem nastopil na vsega petih tekmah. Debitiral je septembra 2012 pri porazu na Norveškem z 1:2 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2014 v Braziliji pod vodstvom Slaviše Stojanovića, ko je bil star komaj 19 let.



Do zdaj je na 18 tekmah, šestih prijateljskih in 12 kvalifikacijskih, prejel 12 golov. Na devetih tekmah je ostal nepremagan.

Nova pogodba in prestop? Bomo videli.

"Dokler sem član Atletica, sem zadovoljen. Za prihodnost težko govorim. V nogometu ne veš niti tega, kaj bo jutri, kaj šele v naslednji sezoni. Za zdaj sem član Atletica, pogodbo imam do leta 2021. Kaj se bo zgodilo, bomo videli," je povedal Oblak, okoli katerega je bilo v zadnjem obdobju kar nekaj nejasnosti o podaljšanju njegove zadnje pogodbe, ki jo je podpisal februarja 2016.

Se lahko zgodi, da poleti zapusti Atletico? Vse več je klubov, ki se zanimajo zanj. Foto: Getty Images

"V zvezi s pogodbo ni nič novega od zadnjega podpisa pred dvema letoma. Kaj se bo zgodilo, bom v klubu verjetno izvedel kmalu. Za zdaj ni nič novega," je še povedal zvezdnik evropskega nogometa, ki je podobno odgovoril tudi na vprašanje, ali so mu v Madridu pod nos že pomolili novo pogodbo.

"Za zdaj o tem nismo veliko govorili," je svojo klubsko prihodnost v zraku pustil Oblak, ki spada v sam vrh svetovnega nogometa. Dokaz za to so tudi številne novice, ki so se v španskih in tudi preostalih evropskih medijih pojavile le nekaj ur po tem, ko je pred treningom na Brdu pri Kranju izgovoril te besede, in govorijo o tem, da je namignil na odhod iz Madrida. Tako pač je, ko si eden izmed najboljših v nogometnem svetu.

Izjemna forma tudi v tej sezoni

Oblak je v tej sezoni za Atletico branil na 29 tekmah v prvi španski ligi in prejel 14 golov. Na kar 18 tekmah je mrežo Madridčanov ohranil nedotaknjeno.



V ligi prvakov je na šestih tekmah prejel štiri gole. Na treh tekmah je bil nepremagan.



V edinem nastopu v ligi Europa, v kateri se Atletico po izpadu iz elitnega evropskega klubskega tekmovanja poteguje za naslov, gola ni prejel.



V španskem pokalu ni branil.