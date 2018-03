Ime novega kapetana še ni znano in tudi ne bo

Tomaž Kavčič dan pred debijem v vlogi selektorja

Prijateljska tekma med Slovenijo in Avstrijo bo na sporedu v petek ob 20.45 na štadionu Wörthersee v Celovcu.

"To bomo reševali sproti. Kdo bo kapetan jutri, boste videli, a najpomembneje je, kdo bo kapetan, ko se začne zares, ko bomo septembra proti Bolgariji odigrali prvo tekmo v pokalu narodov. Odločil se bom na podlagi značaja in tega, da ga sprejme ekipa. To je pomembna funkcija, v igri za njo so trije, štirje igralci. O imenih ne bi," je o tem, kdo bo v vlogi kapetana nasledil Boštjana Cesarja, ki se poslavlja, pred četrtkovim dopoldanskim treningom na Brdu pri Kranju povedal Tomaž Kavčič.

Kandidati za kapetana so verjetno štirje

Dodal je, da s tem, da kapetan – podobno kot pri prejšnjem selektorju Srečku Katancu – ne bi bil vratar, nima težav. To pomeni, da je med kandidati tudi tržno najbolj vreden slovenski nogometaš Jan Oblak. Ob vratarju Atletica so zagotovo kandidati še Bojan Jokić, Valter Birsa in tudi Josip Iličić.

Težav s poškodbami pred selektorskim debijem Kavčič nima, z opravljenim v štirih dneh je zadovoljen. "Vse je tako, kot smo pričakovali. Poškodb ni. Tim Matavž ima nekaj malega težav, zato bo danes delal malce manj intenzivno, vse drugo je v redu. Na dveh tekmah, ki sta pred nami, bom skušal priložnost ponuditi čim več nogometašem, a pomemben je tudi rezultat," pravi.

Jan Oblak je z naskokom najbolj cenjeni slovenski nogometaš in kot tak tudi kandidat za vlogo kapetana. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na sredini igrišča bosta jing in jang

"Igralci so sprejeli moj način dela. Ni bilo nobenih težav. Lahko jih pohvalim. Poznajo se med sabo, igrajo dobro in v dobrih klubih. Zdaj je treba vse skupaj povezati v celoto, videti, kako se bodo odzvali na določene situacije. Delamo stvari, ki jih dobro poznajo iz klubov, v katerih igrajo vsak v svojem sistemu, a to, kar delamo tukaj, poznajo," pravi Kavčič, ki bo vztrajal pri igralnem sistemu, na katerega prisega že od nekdaj, v sistemu 4-2-3-1 z dvema zadnjima vezistoma. To bosta Rene Krhin in povratnik v izbrano vrsto Kevin Kampl.

"Mislim, da sta dober par. En je boljši defenzivno, ima dober skok in dobro stoji na igrišču. Drugi igra od enega kazenskega prostora do drugega, lahko poživi igro v napadu. Sta kot plus in minus. Kot jing in jang," je z zanimivo prispodobo vezistov, ki sta pod njegovim vodstvom skupaj igrala že v mladi reprezentanci, postregel Kavčič in razkril tudi, kdo bo tvoril par osrednjih branilcev (na levi strani obrambe bo zagotovo Jokić, na desni skorajda zagotovo Nejc Skubic). To bosta Nejc Mevlja in Aljaž Struna.

O Avstrijcih selektor ne razmišlja preveč, zanimajo ga predvsem njegovi nogometaši. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pomembni so vsi, od prvega do zadnjega

"Vzdušje v ekipi je dobro. Proti Avstriji bomo začeli z najboljšo mogočo postavo, a v reprezentanci so pomembni vsi. Slovenija je najboljša kot ekipa. Rad bi, da bi čim več igrali, a seveda moramo opraviti tudi delo v obrambi. Moramo biti sproščeni v napadu, a do neke meje. Ve se, kje se lahko preigrava in kje ne," je še povedal Kavčič in za konec dodal, da ga rezultat seveda zanima, a se bolj kot z Avstrijci ubada s svojo ekipo in s tem, česa so zmožni njegovi nogometaši.