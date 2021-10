Navijač Marseilla bo dve leti preživel za zapahi

Navijač francoskega nogometnega prvoligaša Marseilla bo po neredih, ki so izbruhnili ob nedeljski prvenstveni tekmi domačega kluba in Paris Saint-Germaina pred stadionom Velodrome, naslednji dve leti preživel za zapahi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V neredih je bil med drugim ranjen policist.

Med prvim polčasom tekme je skušalo precej ljudi priti na stadion, čeprav so bila vrata zaprta. Pri tem je bil ranjen policist, ki je dobil poškodbe na obrazu, nakar je policija posredovala tudi s solzivcem.

Skupno so aretirali 21 ljudi, 17 so jih pridržali in jih obtožili povzročanja škode, posedovanja eksplozivnih sredstev in nasilja.

Zaporna kazen, prepoved vstopa na stiadon ...

Peterica je že v ponedeljek priznala sodelovanje v incidentih, dobili so štirimesečne pogojne kazni in finančno kazen, eden pa je dobil dvoletno zaporno kazen.

Šesti zaslišani, 42-letnik, ki je član Marseillove navijaške skupine Winners, pa je dobil šest mesecev kazni, ki jo bo prestal doma pod elektronskim nadzorom. Vseh šest pa je dobilo enoletno prepoved vstopa na stadione.

Marseille je bil zaradi navijaških izgredov na tribunah letos že dvakrat kaznovan in mu grozi odvzem točke.