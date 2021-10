Francozi v Mariboru že doživeli hudo ponižanje

V četrtek se bosta v Ljudskem vrtu v 3. krogu skupinskega dela konferenčne lige udarila Mura in Rennes. V goste prihaja ambiciozni francoski nogometni prvoligaš, ki mu je v tej sezoni uspel neverjeten dosežek v Evropi. Kot edini je namreč premagal zvezdniško zasedbo PSG z Lionelom Messijem. Rennes je sicer četrti francoski klub, ki se bo predstavil na gostovanju v Sloveniji, in drugi, ki bo nastopil v Ljudskem vrtu. Prvi na dvoboj v Mariboru nima najbolj prijetnih spominov.

V Sloveniji je gostovalo že kar nekaj eminentnih klubov iz priljubljene ''petice'', petih najmočnejših in najbogatejših evropskih lig. Liverpool, Chelsea, Tottenham, Milan, Lazio, Roma, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Sevilla, Villarreal, Marseille, Lyon in Monaco, če jih naštejemo le nekaj, so v preteklosti na sončni strani Alp dvigovali veliko zanimanja. V četrtek bo omenjeno zbirko na gostovanju pri Muri dopolnil še Rennes in postal četrti francoski klub, ki se bo v sklopu evropskih tekmovanj predstavil v Sloveniji.

Mariborsko rajanje po senzacionalnem podvigu

Največji zvezdnik Lyona Sonny Anderson je potegnil krajšo v dvoboju z Marinkom Galićem. Foto: Reuters V Sloveniji so v preteklosti že gostovali trije francoski klubi. Z naskokom najbolj boleče spomine ima Lyon. Pred 22 leti je v play-offu za ligo prvakov veljal za absolutnega favorita, se nadejal nastopa v prestižnem tekmovanju, a nato doživel hladno prho proti Mariboru.

Vijolice so takrat pod taktirko Bojana Prašnikarja presenetile nogometni svet in se po dveh zmagah nad bogatimi Francozi (1:0 v gosteh in 2:0 v evforičnem Ljudskem vrtu) uvrstile med elito. To je bila do takrat največja senzacija slovenskega nogometa, le nekaj mesecev pozneje se je na evropsko prvenstvo uvrstila še zlata Katančeva generacija, tako da je Slovenijo zajela nepopisna nogometna vročica.

Monaco si je privoščil vrtnice

Mohamed Kallon je na dvoboju v Novi Gorici prispeval dva zadetka. Foto: Reuters Pet let pozneje je v Sloveniji gostoval Monaco. Le tri mesece po nastopu v finalu lige prvakov, kjer je z 0:3 klonil proti Mourinhovem Portu, se je bogati klub iz kneževine podal v mesto vrtnic. Izbranci Pavla Pinnija, ki so pred tem po veličastni zmagi s 5:0 na Danskem izločili Köbenhavn, so bili proti evropskemu podprvaku nemočni.

Monaco je v Športnem parku zmagal s 3:0, na povratni tekmi pa so takratni varovanci Didierja Deschampsa povsem zmleli slovenskega prvaka in mu po teniško ''zavezali kravato''. Gorica je izgubila s kar 0:6; to je bila igra mačke z mišjo.

Marseille izločil Domžale, nato napredoval do finala

Domžale so v Ljubljani remizirale z nekdanjim evropskim prvakom. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na naslednji slovensko-francoski obračun je bilo treba čakati 13 let. Domžale so pred štirimi leti dosegle največji evropski uspeh, ko so se uvrstile v zaključni krog kvalifikacij za evropsko ligo, tam pa jih je na njihovo žalost čakal Marseille. Rumeni se vseeno niso ustrašili tekmeca.

V Stožicah so pred deset tisoč gledalci junaško remizirali z nekdanjimi evropskimi prvaki (1:1), na povratni tekmi pa na Velodromu sprva namučili tekmeca, Jure Balkovec je pri 0:0 zadel okvir vrat, nato pa je Marseille ob pomoči bučnih navijačev le strl odpor Rožmanove čete in zmagal s prepričljivih 3:0. Pozneje se je v ligi Europa prebil vse do finala, kjer ga je nato nadigral Oblakov Atletico (3:0).

Mura nima česa izgubiti

Na dozdajšnjih slovensko-francoskih dvobojih je imel torej od članov 1. SNL pozitivne izkušnje le Maribor. Vijolice so v Ljudskem vrtu pred 22 leti tudi pozdravile edino domačo zmago slovenskega kluba v Evropi proti francoskemu tekmecu. Bi se lahko zgodovina ponovila in bi lahko v četrtek v mestu ob Dravi, stadion je vmes doživel kar nekaj popravkov, padel Rennes?

Nogometaši Mure so v uvodnem krogu konferenčne lige ostali praznih rok proti Vitesseju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

S takšnim izzivom se bo pozabavala Mura, ki nima česa izgubiti. V zgodovinski evropski sezoni, v kateri nastopa v skupinskem delu konferenčne lige, je za zdaj še brez točke. Najprej je ''doma'' ostala praznih rok proti Vitesseju (0:2), nato pa izkusila moč Tottenhama, zlasti njegovih najboljših napadalcev na čelu s Harryjem Kanom, ki so v zadnjih 30 minutah vodstvo z 2:1 povišali na končnih 5:1, kapetan angleške izbrane vrste pa je dosegel kar tri zadetke.

Rennes bi bil lahko, sodeč po uvodnih rezultatih, po kakovosti nekje med Vitessejem in Tottenhamom. Evropsko sezono v novopečenem tekmovanju je začel z domačim remijem proti Londončanom (2:2), nato pa v Arnhemu odpravil Vitesse (2:1) in nakazal, da želi vztrajati v boju za prvo mesto. Le to vodi neposredno v izločilni del − drugo pa zagotavlja nekoliko daljšo pot do zadnjih 16, saj čakajo klub še dodatne kvalifikacije − obračuna proti eni izmed tretjeuvrščenih ekip skupinskega dela lige Europa.

Poleti za okrepitve zapravili več kot 80 milijonov evrov

Nekdanji čuvaj mreže Rennesa Edouard Mendy spada med najboljše vratarje na Otoku. Foto: Reuters Muro čaka zelo zahteven tekmec. V goste prihajajo Bretanci, ki so letos praznovali 120. rojstni dan in spadajo med najboljše francoske klube. V prejšnji sezoni so po zaslugi tretjega mesta v prvenstvu, njegovem največjem uspehu, prvič zaigrali v ligi prvakov! Niso še bili francoski prvaki, se pa lahko pohvalijo s tremi osvojenimi pokali.

Odhod največjega bisera, Eduarda Camavinge, je konec avgusta napolnil blagajno. Mladi zvezdnik francoskega nogometa se je zadnji dan prestopnega roka odločil za madridski Real, beli baletniki pa so zanj odšteli 31 milijonov evrov. Sezono pred tem je Rennes zapustil senegalski vratar Edouard Mendy, ki je za 24 milijonov evrov odšel k Chelseaju in mu pomagal do evropskega naslova. Takrat je Rennes zapustil tudi brazilski reprezentant Raphinha, ki ga je Leeds United kupil za slabih 19 milijonov evrov.

Veselje Rennesa ob nedavni zmagi nad PSG v francoskem prvenstvu na domačem Roazhon Parku. Foto: Reuters

Rennes je tako vajen prodajati najboljše igralce za visoke odškodnine, z zaslužkom pa skuša v klub privabiti nove velemojstre. V tem prestopnem roku je močno prevetril zasedbo. Prišlo je kar nekaj odmevnih okrepitev. Med njimi izstopa Gaetan Laborde, najboljši strelec francoskega prvenstva. Dosegel je že sedem zadetkov, od tega tri še v dresu prejšnjega kluba Montpellier, ki je z njegovo prodajo zaslužil 15 milijonov evrov. Še več denarja je Rennes poleti odštel Lensu za branilca Loica Badeja (17 milijonov evrov), danskemu Nordsjaellandu za ganskega krilnega igralca Kamaldeena Sulemano je nakazal 15 milijonov evrov, nemškemu Freiburgu za zadnjega zveznega igralca Baptisteja Santamario 14 in zagrebškemu Dinamu za Lovra Majerja 12 milijonov evrov. Konkurenca je dobrodošla zlasti v napadu, kjer zaradi poškodbe kolena ne igra najvrednejši član Rennesa, mladi Belgijec Jeremy Doku.

Edini, ki so v tej sezoni premagali PSG

Trener Bruno Genesio ima tako na voljo močno zasedbo, na Transfermarktu vredno dobrih 203 milijone evrov, ki ji gre vedno bolje v domačem prvenstvu. Poraza ni doživela že štiri tekme zapored, največji podvig pa ji je uspel nedavno, ko je Rennes kot prvi evropski klub v tej sezoni odpravil zvezdniški PSG.

Lionel Messi je tako čestital Maročanu Nayerfu Aguerdu po porazu PSG v Rennesu. Foto: Reuters

Doma so bili boljši z 2:0 in dokazali, da so zmožni preskakovati tudi največje ovire. Premagali so največjega favorita za osvojitev evropskega naslova, izkazali pa se tudi po reprezentančnem premoru, ko so bili v gosteh boljši od Metza s 3:0, tako da bodo v Slovenijo prišli zelo samozavestni.

Dvoboj se bo v četrtek začel ob 18.45, delivci pravice pa prihajajo iz Bolgarije.