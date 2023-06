Dobro sezono želijo narediti zelo dobro. Z zmago proti Cityju!

Angleški pokal FA, finale

Sobota, 6. junij:

Najstarejše tekmovanje, a v finalu prvič spopad klubov iz Manchestra

Foto: Reuters Manchester United je to sezono naredil prvi korak vrnitve na pota stare slave. Brez angleškega naslova so že deset let, brez angleške pokalne lovorike (FA Cup) pa od leta 2016. S tretjim mestom v premier ligi si je priigral vrnitev v ligo prvakov. Na drugi strani si je Manchester City priigral šesti angleški naslov v zadnjih desetih letih, je pa v tem obdobju pokal FA osvojil samo enkrat (2019). V premier ligi je mestna tekmeca to sezono ločilo 14 točk. Januarja je z 2:1 zmagal United, oktobra pa s 6:3 City. Čeprav pokal FA velja za najstarejše nogometno tekmovanje na svetu (1871/1872), pa se kluba iz Manchestra v velikem finalu še nista srečala! United ga je osvojil 12-krat, City pa šestkrat. S 14 lovorikami je najuspešnejši klub v tem tekmovanju letošnji poraženec premier lige Arsenal.

Guardiola: Ni pomembno, kaj si storil v tej sezoni

Foto: Guliver Image Ni dvoma, da je favorit finala Manchester City. Do finala so se prebili s petimi zmagami, ko so zabili 17 golov in niti enega dobili. Doseči skušajo trojček lovorik: premier liga, pokal FA in liga prvakov. To je doslej uspelo samo eni angleški ekipi − Manchestru Unitedu v sezoni 1998/1999. "Zgodovina ne šteje. Vse je odvisno od tega, kako boš odigral teh 90, 95 minut. Tak je pač finale. Ni pomembno, kaj si storil v tej sezoni. V premier ligi smo bili mi boljši od njih, ne samo to sezono, zadnjih nekaj sezon. A zdaj odloča samo ena tekma," trener Cityja Pep Guardiola dobro ve, da v finalih status favorita ne šteje veliko. Dodaja, da je United danes mnogo boljša ekipa, kot je bila na začetku sezone, ko so jo premagali s 6:3.

Ten Hag: Ne gre za to, da jih premagamo

Foto: Guliverimage "Želimo zmagati. Želimo si osvojiti pokal. Ne gre za to, da jih premagamo. Gre za zmago. Želimo osvojiti pokal in za to imamo lepo priložnost," je na zadnji novinarski konferenci poudaril trener Uniteda Erik ten Hag. S temi besedami, da gre za lovoriko in ne za United, je v čustvenem govoru svoje nogometaše nagovoril že po zadnji tekmi premier lige. "Mislim, da smo imeli dobro sezono. A zdaj imamo odlično priložnost, da jo naredimo zelo dobro."

Čez teden dni Manchester City čaka še bolj pomembna tekma − veliki finale lige prvakov z milanskim Interjem. Tega tekmovanja sinjemodri iz Manchestra še niso osvojili.