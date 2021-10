Šimundža napada zgodovinski uspeh, trener Rennesa opozarja igralce

Danes bodo nogometaši Mure v skupinskem delu konferenčne lige okusili še moč tretjega tekmeca. Po Vitesseju (0:2 v Mariboru) in Tottenhamu (1:5 v Londonu) se bodo pomerili s francoskim Rennesom, ki velja za velikega favorita. Bruno Genesio, trener gostov, ki računa na zasedbo, vredno več kot 200 milijonov evrov, opozarja varovance, da zmaga ne bo prišla sama od sebe, Ante Šimundža strateg slovenskih prvakov, ki ne bo mogel računati na Luko Bobičanca, Žigo Škofleka in Alena Kozarja, pa želi razgaliti tekmeca in osvojiti zgodovinske točke v Evropi.

Slovenski nogometni prvak Mura bo v 3. krogu skupinskega dela konferenčne lige skušal prvič ostati neporažen. V Ljudskem vrtu bo gostil francoski Rennes, edino ekipo v tej sezoni, ki je premagala zvezdniški PSG. Čeprav veljajo gostje iz domovine galskih petelinov za favorite srečanja, v uvodnih dveh evropskih srečanjih so zbrali štiri točke, jim želi Mura prekrižati načrte in navijače razveseliti z odmevnim evropskim uspehom.

Mura želi razgaliti Rennes

Luka Bobičanec še okreva po poškodbi, ki jo je staknil na dvoboju proti Sturmu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Tekmeca želimo razgaliti in mu s tem onemogočiti dobre stvari. Prepričan sem, da se Rennes ne bo prilagajal naši igri, ampak se držal svojega koncepta,'' si želi Ante Šimundža, ki mu ne manjka izkušenj z vodenjem velikih tekem v Evropi, in upa, da bodo njegovi varovanci ohranili zbranost vseh 90 minut ter da tekmecu ne bodo dovolili, da bi na lahek način dosegal zadetke. Če bi ostali neporaženi, bi pisali zgodovino, saj bi osvojili prve točke v skupinskem delu konferenčne lige.

V Londonu so po spektakularnem strelu Žige Kousa dočakali prvi zadetek v tekmovanju, zdaj se želijo v rubriki osvojenih točk znebiti še ničle. Ta cilj bodo naskakovali brez treh pomembnih igralcev. Še vedno pogrešajo Luko Bobičanca, ki je nazadnje nastopil v kvalifikacijah za evropsko ligo proti graškemu Sturmu, manjkala bosta tudi kapetan Alen Kozar in Žiga Škoflek.

Trener Rennesa opozarja igralce

Bruno Genesio opozarja varovance, da pot do nove zmage v konferenčni ligi ne bo tako enostavna kot se zdi na prvi pogled. Foto: Reuters Tudi gostje iz Francije ne bodo zaigrali v najmočnejši zasedbi. Zaradi poškodb bo manjkal tudi najdražji nogometaš, 19-letni biser belgijskega nogometa Jeremy Doku, katerega vrednost Transfermarkt ocenjuje na 26 milijonov evrov. Odsotna bosta tudi Jeremy Gelin (poškodba) in Loic Bade (kazen). Trener Bruno Genesio se pred srečanjem ukvarja zlasti z motivacijskim pristopom, saj v Franciji vlada prepričanje, da bo Rennes zlahka prišel do treh točk v Sloveniji.

''Igralce opozarjam, da morajo ostati trdno na tleh in se ne prepustiti evforiji. To je evropsko gostovanje, ki ga je vedno težko dobiti,'' je prepričan Rennes, da se bodo morali pošteno potruditi, če bodo želeli uresničiti cilj v Mariboru. Na zadnji tekmi francoskega prvenstva so se izkazali in v gosteh nadigrali Metz (3:0). Zdaj želijo odpraviti še slovenskega prvaka in ostati v boju za prvo mesto v skupini.

Dvoboj se bo začel danes ob 18.45 v Ljudskem vrtu, delivci pravice pa prihajajo iz Bolgarije.