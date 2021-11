Mladi Slovenci premagali Albanijo, junak tekme pa Flakus Bosilj

Mladi Slovenci so premagali Albance in jim vrnili za poraz v četrtem krogu kvalifikacij za EP.

Mladi Slovenci so premagali Albance in jim vrnili za poraz v četrtem krogu kvalifikacij za EP. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na svoji peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2023 v Kopru premagala Albanijo s 3:0 (2:0). Izbranci Milenka Aćimovića bodo naslednjo tekmo igrali v torek, ko bodo ob 18.00 v Kopru gostovali Čehi.

Slovenski nogometaši so proti Albancem lovili že kar nujno zmago za obstanek v boju za vrh skupine oziroma prvi dve mesti. Albanci so na prejšnji medsebojni tekmi zmagali z 2:0, toda že takrat so Slovenci pokazali dobro igro, šepala pa je realizacija. To so danes popravili in imajo po novem sedem točk, dve manj od tretjeuvrščenih Albancev.

Petkov večer je pripadel varovancem Milenka Ačimovića. #SLOu21 pic.twitter.com/JkAoHV5ud3 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) November 12, 2021

Začelo se je z manjšim šokom

Tekma se je začela z manjšim šokom za gostitelje, saj je Žiga Laci že v drugi minuti storil prekršek za najstrožjo kazen nad Kristjanom Asllanijem. A na srečo domačih je nato z bele pike zgrešil Ernest Muci.

Potem pa se je igra povsem nagnila na slovensko stran. Domača zasedba je povedla v sedmi minuti, ko je po podaji Aljoše Matka z leve strani nato iz bližine spretno zadel David Flakus Bosilj.

Prednost so Aćimovićevi izbrani podvojili v 24. minuti, takrat je bil Matko v vlogi strelca (z glavo), v vlogi podajalca s prostega strela pa je bil Žan Trontelj. Tudi med obema zadetkoma so bili Slovenci nevarnejši in zapravili tri priložnosti prek Nina Žuglja, Tamarja Svetlina in Flakusa Bosilja.

Junak tekme na Bonifiki je bil nogometaš Aluminija David Flakus Bosilj (desno). Foto: Vid Ponikvar

Albanci, ki so enkrat nevarneje poskusili v 34. minuti, so že v prvem polčasu po zaostanku in neprepričljivi igri opravili dve menjavi, a to ni posebej spremenilo dogajanja na zelenici.

Albanci zapretili, zmaga ostala doma

V drugem polčasu so Albanci malce zagrozili v 54. minuti, ko je po podaji žoga zadela prečko. Pri tem je Martin Turk ob poskusu obrambe priletel z glavo v vratnico in si poškodoval arkado. Kljub temu je nadaljeval z rano ob desnem očesu.

V manj razburljivem delu dvoboja je pri Sloveniji Luka Vešner Tičić zgrešil cilj v 66. minuti, sicer pa so gosti bili malce odločnejši, a ne posebej nevarni. Zato pa je v 75. minuti zmago domačih potrdil Flakus Bosilj, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po Svetlinovem strelu od daleč.

Pozneje so Slovenci izpeljali še en nevaren protinapad, ki se je končal brez pravega strela, Matko pa je v 87. minuti v kazenskem prostoru meril točno v vratarja Albanije.

Na evropsko prvenstvo, ki ga bosta gostili Romunija in Gruzija, se bo uvrstilo devet zmagovalcev skupin in najboljša drugouvrščena reprezentanca, preostale drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Slovenija : Albanija 3:0 (2:0) Stadion Bonifika, gledalcev 200, sodniki: Hennessy, Lynch in Dynan (vsi Irska). Strelca: 1:0 Flakus Bosilj (7.), 2:0 Matko (24.), 3:0 Flakus Bosilj (75.). Slovenija: Turk, Španring, Laci, Stojinović, Trontelj, Zabukovnik, Žugelj (od 88. Koderman), Svetlin (od 79. Bešir), Casar (od 58. Vešner Tičić), Matko (od 88. Sešlar), Flakus Bosilj (od 80. Kolobarić). Albanija: Tafas, Ismailgeci (od 38. Karrica), Pellumbi, Selmani, Mitaj (od 81. Cepele), Marku (od 38. Doda), Celhaka (od 86. Rrapaj), Asllani, Ndrecka, Dobra (od 80. Qardaku), Muci. Rumeni kartoni: Trontelj, Casar, Laci; Muci, Karrica, Celhaka. Rdeči karton: /.

Lestvica skupine G: 1. Češka 5 tekem - 12 točk

2. Anglija 4 - 10

3. Albanija 5 - 9

4. Slovenija 5 - 7

5. Kosovo 4 - 3

6. Andora 5 - 0

Preberite še: