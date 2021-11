Pustimo sodnike, a lahko bi vzeli več kot samo točko #video

Miha Mevlja in Miha Zajc sta po remiju Slovenije na Slovaškem prepričana, da bi si zaslužili več. Dodajata pa, da se s sodniki zdaj ne smemo obremenjevati, da je treba gledati samo na to, kako je slovenska reprezentanca lahko boljša.

Čeprav tekma v Trnavi v kvalifikacijah za Katar 2022 ni odločala o ničemer več, pa Slovenci s točko niso bili najbolj zadovoljni. Znak, da želijo te tekme izkoristiti za rast prenovljene reprezentance. Slovenija je zabila dva lepa gola: prvega Miha Zajc po lepi dvojni podaji z Andražem Šporarjem, drugega Miha Mevlja po podaji Josipa Iličića s kota. Na drugi strani je Slovaška prvi gol zabila z bele točke, po mejni odločitvi sodnikov oziroma sistema VAR, drugi gol pa po slabem izbijanju Jureta Balkovca. Zato še nekaj več grenkega priokusa.

Foto: Reuters "Mislim, da smo začeli kar v redu. V prvem polčasu smo povedli, imeli še nekaj obetavnih napadov. Imeli smo nekaj polprotinapadov. Žal se nam ni izšlo," je tekmo na Slovaškem orisal Mevlja. "V drugem polčasu smo hitro ostali brez enega igralca. Slovaki so izenačili. Potem smo spet hitro povedli. Na koncu pa nesrečen gol, po katerem smo vzeli točko. Mislim, da bi lahko vzeli kaj več."

Več kot pol ure z igralcem manj je nalogo še otežilo. "To je nogomet. Moraš se prilagoditi situaciji. Mi smo se dokaj dobro prilagajali. Čeprav so oni prevladovali, niso imeli izrazitih priložnosti," je še povedal Mevlja, ki je zabil, ko so bili že brez izključenega Mihe Blažiča. Da je bil drugi rumeni karton slovenskemu branilcu ključen trenutek tekme, je izpostavil tudi Zajc: "Po izključitvi se moraš povleči nazaj. Oni so dobro krožili z žogo. Če ne bi bilo izključitve, bi šla tekma mogoče v drugo smer."

Foto: Reuters Tekma je bila težka, trda, a obenem tudi odprta z obeh strani, je še ocenil strelec prvega slovenskega gola. Tudi Zajc je prepričan, da bi si zaslužili več: "Do izključitve smo igrali dobro. Lahko bi dali še kak gol. Zaslužili smo si več. Na koncu pa 2:2. Nismo zadovoljni, ker smo prišli po tri točke ne glede nato, da tekma ni imela posebnega pomena. Neke stvari smo naredili dobro, a mislim, da lahko neke stvari še popravimo."

Sodniki so nekajkrat razburili slovenske navijače. Že na začetku tekme, ko je v eni od situacij Benjamin Verbič opozoril na igranje Slovakov z roko, pa se sploh niso odločili za pregled z VAR-om. Nato so dvakrat vendarle uporabili VAR. Enkrat je šel v prid Slovenije in Slovakom ni dal enajstmetrovke, drugič pa jo je dal. Čeprav se je zdelo, da je bila roka Blažiča nastreljana. O sodnikih in VAR-u je po tekmi spregovoril Zajc: "Tekma je bila zaradi VAR-a težja, saj prekinitve nekako ubijejo ritem igre. S sodniki pa se ne smemo obremenjevati. Mislim, da se moramo bolj osredotočati nase, na našo igro, na stvari, ki jih moramo popraviti, in da bomo stvari, ki smo jih delali dobro, še naprej delali dobro. Moramo gledati nase in se izboljševati iz treninga v trening, iz tekme v tekmo."