Mlademu nogometašu slovenskega kluba se je ustavilo srce, oživljali so ga kar 15 minut

Foto: ND Gorica

Foto: ND Gorica

Pretekli konec tedna se je v Brdih na tekmi zahodne skupine tretje nogometne lige zgodila neljuba situacija. Samuel Ebuka Obi, ki se v Brdih mudi na posoji, se je sredi drugega polčasa kar naenkrat zgrudil. Hitra intervencija nekdanjega trenerja in igralca Brd ter nekdanjega slovenskega reprezentanta Andreja Komaca in fizioterapevta Jošta Ferfolje je pripomogla, da je bilo kar 15-minutno oživljanje naposled uspešno, so sporočili iz Gorice.