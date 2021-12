Neverjeten evrogol Hrvata, ki v Zagrebu ne bo sodeloval z Zahovićem #video

Krilni napadalec zagrebškega Dinama Mislav Oršić, ki je letos branil hrvaške barve tudi na evropskem prvenstvu in se na dvoboju osmine finala proti Španiji izkazal s podajo za zadetek Maria Pašalića za 3:3, je v izboru za najlepši zadetek 6. kroga skupinskega dela evropske lige prehitel Davida Hancka (Sparta Praga), Kiernana Dewsbury-Halla (Leicester City) in Alexandra Sorlotha (Real Sociedad).

Vsi predlogi za naj zadetek 6. kroga, največ glasov je zbrala mojstrovina Oršića:

Nogometaši Dinama so v četrtek v gosteh premagali West Ham (1:0), si zagotovili drugo mesto v skupinskem delu evropske lige in s tem nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. V ponedeljek bodo izvedeli ime tekmeca v play-offu za osmino finala, med osmimi možnimi tekmeci pa ne manjka velikanov evropskega nogometa. To so namreč tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige prvakov, tako da bi se lahko Dinamo nameril na Barcelono, Iličićevo Atalanto, Kamplov Leipzig, Bizjakov Šerif, Borussio Dortmund, Sevillo, Porto oziroma Zenit!

Zagrebški Dinamo bo ime tekmeca v play-offu za osmino finala evropske lige izvedel v ponedeljek. Foto: Guliverimage

Ne bo Zahovića, na Maksimir se vrača stari hrvaški znanec

Hrvaški novinarji so se spomnili Zlatka Zahovića, ki se ne bi branil izziva − sodelovanja z zagrebškim Dinamom −, a se očitno na Maksimir vrača Romeo Jozak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dinamo je prvič v zgodovini na evropski tekmi v gosteh premagal angleškega predstavnika, z odmevno zmago nad Londončani, ki so zaradi tega, ker so si prvo mesto v skupini zagotovili že pred zadnjim krogom, nastopili z nekoliko oslabljeno in pomlajeno zasedbo, pa so si zacelili rane po bolečih neuspehih v domačih tekmovanjih, ko so najprej izpadli v pokalu proti Rijeki (1:3), nato pa v velikem derbiju izgubili še proti Hajduku (0:2) ter zdrsnili na četrto mesto.

Po nedeljskem porazu proti Splitčanom se je na Hrvaškem pisalo o možnosti, da bi lahko zagrebški velikan posegel po spremembah in povabil legendarni, še kako uigran slovenski dvojec, ki je ustvarjal čudeže v NK Maribor. Razpredalo se je o tem, da bi lahko novi trener Dinama postal Darko Milanič, nato pa bi športni direktor postal njegov dolgoletni sodelavec Zlatko Zahović, a ne za dolgo.

Dinamo Zagreb brani naslov na Hrvaškem, a v tem trenutku (ima tekmo manj) zaostaja za Rijeko, Osijekom in Hajdukom. Foto: Reuters

Kmalu za tem so hrvaški mediji obrnili ploščo. Zdaj napovedujejo, da bo športni direktor Dinama postal Romeo Jozak, stari znanec zagrebškega kluba. Na tem položaju je Jozak že bil, prav tako pa je bil tudi vodja mladinske akademije Dinama, ki velja v tem delu Evrope za najbolj organizirano in spoštovano kovnico talentov. V zadnjih letih je deloval tudi kot trener na Poljskem, direktorske vloge pa opravljal v Kuvajtu oziroma Savdski Arabiji.