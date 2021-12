Sliši se neverjetno, Zahović in Milanič pri velikanu iz soseščine?

Zagrebški Dinamo že dolgo velja za najboljši in najmočnejši klub v tem delu Evrope, a so ga zadnji neuspehi pahnili v rezultatsko krizo in prisilili k razmišljanju o novem strokovnem vodstvu. Po poročanju hrvaškega portala Germanijak so se Zagrebčani ogreli za prihod Darka Milaniča in Zlatka Zahovića. Dokazani slovenski dvojec bi lahko pri Dinamu opravljal podobni vlogi, kot ju je vrsto let pri Mariboru. Takrat so vijolice osvajale lovorike kot po tekočem traku, hkrati pa dosegale odmevne uspehe v Evropi.