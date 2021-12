Boleč poraz Luke Elsnerja, huligani Standarda prekinili tekmo #video

Slovenski nogometni trener Luka Elsner je z belgijskim velikanom Standardom padel v rezultatsko krizo. V prvenstvu ga je vodil na sedmih tekmah, a vknjižil le eno zmago. V nedeljo, ko je desetkratni belgijski prvak doma zaostajal na dvoboju proti Charleroiju z 0:3, so nezadovoljni navijači v 88. minuti vdrli na igrišče in prekinili dvoboj. Incidenti so se nadaljevali tudi po tekmi, Standardu grozijo dodatne kazni.

''Sramota'', ''Veliko ponižanje'', ''Črni dan za nogomet'' … Takšni in podobni naslovi so prevladovali v belgijskih medijih po navijaških incidentih, zaradi katerih je sodnik prekinil srečanje med Standardom in Charleroijem. To se je zgodilo v 88. minuti, ko so imeli gostje v žepu velikansko prednost (3:0). Domači navijači so po še eni neprepričljivi predstavi Standarda, ki ga slaba dva meseca vodi slovenski trener Luka Elsner, izgubili potrpežljivost. Že med srečanjem so nekajkrat odvrgli pirotehnična sredstva na igrišče in prekinili dvoboj, tik pred koncem rednega dela, ko so domači huligani pri visokem zaostanku prihrumeli na zelenico, pa je sodnik poslal nogometaše v slačilnico.

Kako so huligani Standarda vdrli na zelenico in prekinili dvoboj:

Dvoboj se ni več nadaljeval, posredovati je morala policija. Izgredi so se nadaljevali tudi po tekmi, ko se je nekaj sto jeznih navijačev odpravilo pred vhod v klubske prostore. Prišlo je do spopada s policisti in varnostniki, v katere so navijači metali najrazličnejše predmete, dogajanje pa se je umirilo šele po tem, ko so čuvaji javnega reda uporabili solzivec.

Dvoboj med Standardom in Charleroijem (0:3) se po vdoru navijačev na igrišče v 88. minuti ni več nadaljeval. Foto: Guliverimage

Desetkratni belgijski prvak, ki se nahaja tako v rezultatski kot tudi finančni krizi, je tako doživel nov udarec. Elsner se je lahko prepričal, kako slovi Liege s stadionom Maurice Dufrasne za okolje z najbolj vročekrvnimi nogometnimi navijači v Belgiji. ''Moramo se postaviti v njihovo kožo. Hodijo na naše tekme in nas podpirajo od prve minute. Po tem si jih bom zapomnil. Moramo jih spravljati v boljšo voljo in jih navdati s ponosom,'' je po novem razočaranju za Standard, najbolj bolečem porazu, odkar se je preselil v Liege, izpostavil Elsner.

Bolje mu gre v pokalu kot prvenstvu

Mladi slovenski strateg je v pokalu premagal tako Beerschot kot Mouscron. Foto: Guliverimage 39-letni Slovenec je kot trener Standarda prvič izgubil domačo tekmo. V prvenstvu mu ne gre kaj preveč od rok. Na sedmih tekmah je popeljal rdeče le do ene zmage. Sprva je nanizal štiri remije, nato doma ugnal Eupen (1:0), a sta sledila dva boleča poraza proti Gentu in Charleroiju, po katerih je eden od velikanov belgijskega klubskega nogometa padel na 13. mesto.

Evropa, prvotni cilj Standarda, se zdi dokaj oddaljena, še največje možnosti se obetajo v pokalu, kjer gre Elsnerju veliko bolje, saj je po prihodu v pokalnem tekmovanju nanizal dve zmagi in varovance popeljal med osem najboljših. Prejšnji četrtek je tako po podaljšku premagal Beerschot z 2:0 in se uvrstil v četrtfinale, kjer bo čez dva tedna (21. december) gostoval pri Gentu. Tako ga čaka ponovitev prvenstvenega srečanja, ki se zanj ni končala najbolj prijetno.

Vodstvo belgijskega prvenstva je obsodilo obnašanje navijačev Standarda. Foto: Guliverimage

V Gentu se je mudil že nedavno (28. novembra) in ostal brez točk (1:3), to pa je bil tudi njegov prvi poraz v vlogi trenerja Standarda. Po navijaških izgredih čaka klub iz Liega, ki je bil nazadnje belgijski prvak leta 2009, dodatna kazen. Vodstvo belgijskega prvenstva je obsodilo incidente, Standard pa bi lahko naslednje tekme igral pred praznimi tribunami.

Nekdanji napadalec Domžal v izjemni formi

Če Standard ne more biti preveč zadovoljen z rezultati, pa gre veliko bolje njegovemu nedeljskemu tekmecu Charleroiju. Nahaja se na visokem četrtem mestu, kar dva od treh zadetkov v Liegu pa je prispeval znanec slovenskih prvoligaških zelenic, jamajški reprezentant Shamar Nicholson. V tej sezoni je dosegel že 10 zadetkov in je četrti najboljši strelec tekmovanja. Nicholson je nekdanji napadalec Domžal, v mesto ob Kamniški Bistrici je prispel leta 2017, nedolgo za tem, ko je rumeno družino zapustil Elsner.

Nekdanji napadalec Domžal Shamar Nicholson je na gostovanju pri Standardu dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da v belgijskem prvenstvu vodi Union St. Gilloise, ki ga je Elsner vodil v drugi ligi v sezoni 2018/19 in pustil dober vtis tako pri belgijski kot tudi francoski nogometni javnosti. Z Unionom je kandidiral za napredovanje v prvo ligo in Evropo, dobro mu je šlo v pokalu, a se mu sanjski cilji niso posrečili. Je pa vseeno prejel izjemno priznanje za delo, ko je na njegov naslov priromala ponudba iz Amiensa. Ko jo je navdušeno sprejel, je postal prvi Slovenec, ki je kadarkoli vodil francoski prvoligaški klub.

Union, starejši klub iz Bruslja, pri katerem se je nekaj časa dokazoval tudi Nik Lorbek (Mura), se je sezono pozneje le uvrstil med belgijsko elito, zdaj pa mu gre v elitnem razredu imenitno, saj je najboljši. V 17 krogih je pod vodstvom Belgijca Felipeja Mazzuja zbral kar 37 točk. Standard, ki ga prihodnji konec tedna čaka gostovanje pri drugouvrščenem Antwerpu, jih ima le 20 …