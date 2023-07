Misija nemogoče v nemogočih razmerah

Domžalčani so pred dvobojem s četrto ekipo zadnjega malteškega prvenstva veljali za favorita, a na terenu tega niso upravičili, gostje so bili na prvi tekmi veliko bolj učinkoviti in pred povratnim srečanjem z eno nogo že stopili v drugi krog. Na drugi strani so si Domžalčani pred nadaljevanjem evropske sezone močno otežili delo, saj so na domačem terenu po zelo bledi predstavi klonili kar s tremi goli razlike.

Varovanci Simona Rožmana so v nedeljo prispeli na Malto, kjer so opravili treninga na umetni podlagi. V Sloveniji so zaradi poškodb ostali Nermin Hodžić, Amadej Brecl in Mirza Hasanbegović. "Vročina na Malti je neznosna. Mislim, da imamo skoraj 40 stopinj Celzija. Obenem je tudi zelo soparno. Gre za pravo nasprotje v primerjavi s prvo tekmo in upam, da bo tako tudi z rezultatom," je pred srečanjem za klubsko stran Domžal povedal Franko Kovačević.

Domžalčani so na prvi tekmi prejeli kar štiri zadetke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vročina in umetna podlaga

O težkih pogojih in vročini, ki je v teh dneh zajela tudi Slovenijo, je pred tekmo spregovoril tudi trener Rožman. "Dva dneva pred tekmo smo na Malto odpotovali z namenom, da bi se čim prej navadili na umetno travo. Čaka nas specifično okolje, saj je tukaj zares vroče. So pa pogoji seveda isti za obe ekipi. Veliko smo zapravili na prvi tekmi z neodgovorno igro v obrambi. Spravili smo se v zahteven položaj, ni pa zadeva nerešljiva. Z izjemno tekmo in kančkom sreče se lahko nadejamo sanjskega preobrata," je prepričan Rožman.

Temperatura se na severu otoka, kjer so Domžalčani tudi nameščeni, giblje okrog 40 stopinj Celzija, so sporočili iz tabora Domžal. "Pravzaprav gori zemlja. Upam, da bo zaradi zdravja igralcev vse v mejah normale. Prilagajamo se, pomembno pa bo, da med samo tekmo izkoristimo priložnosti, ki jih ne bo na pretek. Imeti moramo izjemen karakter. Treba je preživeti in hkrati nadoknaditi zaostanek. Vrniti se moramo k osnovam. Balzanu smo v Domžalah zadetke praktično podarili. V Evropi ni popravnih izpitov. Prvenstvo je drugačno tekmovanje. Zavedamo se, da nam manjka izkušenj, a po drugi strani vemo, da nismo bili niti blizu svojih sposobnosti. Upam, da bomo pokazali več. Predvsem želim videti disciplino v obrambi."

Kljub vsemu Rožman s svojo zasedbo verjame, da jim lahko uspe veliki preobrat. "Absolutno verjamemo. S tem namenom smo takoj po prvi tekmi misli usmerili v jutrišnji dvoboj. Iz sebe želimo potegniti, kar nas je krasilo celotno leto. Zaslužili smo si preboj v Evropo, in da bi ta nagrada trajala še kakšen krog, potrebujemo življenjsko tekmo," je za klubsko stran še dejal Rožman.

Če bo Domžalčanom v torek uspelo priti do preobrata na Malti (19.30), jih v 2. krogu kvalifikacij čaka bodisi Vaduz iz Lihtenštajna ali Neman Grodno iz Belorusije.

