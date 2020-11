Messi razkril, kako se počuti: besede na letališču dajo misliti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi po vrnitvi v Barcelono iz domovine, kjer je v kvalifikacijah za SP 2020 gavče popeljal do dveh novih zmag, ni bil najboljše volje. Poleg davčnih inšpektorjev, o katerih ni hotel govoriti, so ga na letališču pričakali novinarji, ki so mu zastavljali neprijetna vprašanja.

Messi ni bil najbolj zadovoljen z očitki Griezmannovega nekdanjega zastopnika Erica Olhatsa, ki argentinskemu zvezdniku očita, da je pri Barceloni vse podrejeno le njemu.

"Utrujen sem od tega, da me vedno krivijo za vse. Potem pa me na letališču po 15-urnem potovanju pričakajo še davčni inšpektorji. To je res noro," je bil kratek odgovor Messija, ki se je prebijal skozi množico krvoločnih novinarjev.

😡 RAJADA DE MESSI EN SU LLEGADA A BARCELONA:



🔥 "Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club"



😳 "Llego después de 15h de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda... UNA LOCURA" pic.twitter.com/HCHJ0ZQ2Hx — GOL ⚽️ (@Gol) November 18, 2020

Olhats: To je vladavina terorja

Olhats je pred časom v pogovoru za France Football Argentinca obtožil, da je Griezmannu otežil življenje katalonskemu velikanu. "Antoine je prispel v klub z resnimi težavami, v katerem Messi nadzira vse. Je hkrati cesar in monarh, nad Antoinovim prihodom pa ni bil navdušen," je zatrdil Olhats.

Antoine Griezmann po besedah njegovega nekdanjega agenta zaradi Messija ne more zadihati, kot bi si sam želel. Foto: Reuters

"Messijev odnos je obžalovanja vreden. Vedno smo lahko slišali, da je Antoine rekel, da z Messijem nima težav, nikoli pa obratno. To je vladavina terorja. Ali ste z njim ali proti njemu," je še dodal agent francoskega reprezentanta, ki v Barceloni ne kaže iger, kot jih je v Atleticu iz Madrida.

Argentinec vse bolj prepričan o odhodu

Argentinčeva jeza je dobra novica za Manchester City, ki je bil v igri za Messijev nakup v minulem prestopnem roku, ki se je zavlekel globoko v jesen. Argentinec je vodstvu s faksom jasno nakazal, da želi oditi, a se to na koncu na srečo navijačev Barcelone ni zgodilo. A za zdaj kaže, da se bo to skoraj zagotovo zgodilo poleti, ko se Messiju izteče pogodba. Po vsem, kar se dogaja v klubu, nič ne kaže, da bi se lahko dogovorili za podaljšanje. V prid katalonskemu gigantu ne govori niti finančno stanje v klubu, finančna pogača za plače igralcev bo v prihodnje kar 300 milijonov evrov nižja kot do zdaj.

