Merih Demiral je po svojem drugem golu z obema rokama oblikoval znak in simbol Sivih volkov. Poteza je povezana s Sivimi volkovi, ultranacionalistično vejo turške Stranke nacionalističnega gibanja (MHP), sicer zaveznice vladajoče stranke predsednika Tayyipa Erdogana. Gesta je v nekaterih državah prepovedana in kaznovana z denarno kaznijo.

"Simboli turških desničarskih skrajnežev nimajo mesta na naših stadionih," je po vložku 26-letnika dejala nemška notranja ministrica Nancy Faeser, Uefa pa je nato odprla disciplinski postopek in bo odločitev sporočila danes.

Bild: Dve tekmi prepovedi, turška zveza zanika pisanje

Že včeraj pa so se pojavila namigovanja, da bo Turek kaznovan s prepovedjo igranja. Nemški Bild je poročal, da bo po informacijah njegovega vira prejel dve tekmi prepovedi igranja. To bi pomenilo, da bi moral izpustiti sobotni četrtfinale proti Nizozemski, pa tudi potencialni polfinale, če bi se Turčija uspela prebiti do tod.

Turška nogometna zveza je zanikala pisanje Bilda. Foto: Guliverimage

Turški Türkiye Today je v četrtek zapisal, da je Turška nogometna zveza zanikala poročanje Bilda. Na odločitev Uefe bo treba še nekoliko počakati.

V Berlin prihaja Erdogan

Turki se bodo za polfinale v soboto ob 21. uri v Berlinu pomerili z Nizozemsko. Srečanje si bo v živo na stadionu ogledal tudi turški predsednik Erdogan.

Srečanje v Berlinu si bo ogledal tudi predsednik Recep Tayyip Erdogan. Foto: Guliverimage

V osmini finala so z 2:1 izločili Avstrijo, oba gola je prispeval prav Demiral, v izdihljajih tekme pa se je z odlično obrambo izkazal vratar Mert Günok. Nizozemci so s 3:0 izločili Romune.