Ko ji je to povedal, je zajokala #video

Nogometna Italija je navdušena. Zabava je zagotovljena, dvoboji Brescie se bodo spremljali s posebno pozornostjo. Nova sezona serie A se bo začela prihodnji konec tedna, zvezdniški seznam pa je tik pred zdajci dopolnil Mario Balotelli. Temnopolti napadalec ganskih korenin, samosvoj in skrajno nepredvidljiv Super Mario, že vrsto let ne predstavlja magneta le navijačem, ampak tudi naslovnicam. Včasih zaradi spektakularnih zadetkov, spet drugič zaradi izpadov, v katerih se z nezrelimi dejanji večkrat znajde v navzkrižju z zakonom.

Nič od selitve v Brazilijo

Naslovnic ne polni le z nogometnimi zgodbami, ampak tudi škandali. Foto: Reuters Minili so časi, ko je bil še najstniški fenomen z izklesanim telesom in spadal med največje nogometne talente na svetu. Dokazoval se je v najmočnejših klubih v Evropi, kjer je z nedisciplino paral živce znamenitim trenerjem in jim spodkopaval avtoriteto.

Minili so tudi časi, ko je spadal med najboljše napadalce na svetu, z Italijo pa se uvrstil v finale evropskega prvenstva (2012). Navijači so ga oboževali. Njegova zgodba s težkim otroštvom se je mnogih dotaknila. Ni mu bilo lahko pri srcu, hitro se je znašel v vrtincu bogatih prejemkov in mednarodne slave. Postal je milijonar, a mu denar ni podaril sreče, ki jo je iskal. Prekinil je zvezo z biološkimi starši, vmes pa polnil naslovnice s številnimi incidenti in nenavadnimi prigodami.

V zadnjih treh sezonah se je dokazoval v Franciji, zanj je bilo vedno manj zanimanja. Le redki klubi so še hoteli dregniti v osje gnezdo in se odločiti za resda opevanega napadalca, ki je imel težave z zbranostjo in profesionalnostjo v nogometu. Zadnja sta bila Nice in Marseille, kjer je odigral spomladanski del v prejšnji sezoni. Nato mu je pogodba potekla, prejel je proste roke in se oziral proti novim ponudbam. Ni jih bilo veliko.

Na veliko se je omenjala tudi možnost selitve v Južno Ameriko, kjer bi lahko oblekel dres brazilskega Flamenga. Lahko bi sledil primer rojaka Daniela De Rossija, ki se je v vlogi veterana odločil za nadaljevanje nogometne poti v dresu argentinskega velikana Boca Juniors in očaral javnost v domovini tanga. To se ni zgodilo, Mario je ostal zvest Evropi, po Interju, Manchester Cityju, Milanu, Liverpoolu, Nici in Marseillu pa se je odločil za vrnitev v domovino.

Po stopinjah Baggia, Pirla, Guardiole … Trener Brescie je 49-letni Italijan Eugenio Corini. Vrednost njegove ekipe je skoraj 90 milijonov evrov. Najdražji nogometaš po oceni Transfermarkt.de ni Balotelli (20), ampak mladi zadnji zvezni igralec Sandro Tonali. Ima komaj 19 let, pa je že ocenjen na 25 milijonov evrov. Lani je bil izbran za najboljšega nogometaša v drugi ligi. Najstnik Sandro Tonali postaja novi zvezdnik italijanskega nogometa. Foto: Reuters Brescia je klub, kjer so nekoč blesteli Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Gheorghe Hagi, Josep Guardiola, Luca Toni … V italijanski prvi ligi je odigrala že 23 sezon, nazadnje v sezoni 2010/11.

To je njegov dom

Mario Balotelli je pri 18 letih prejel italijansko državljanstvo. Foto: Guliver/Getty Images Izbral je Brescio, novega člana serie A, ki se je tako vrnil med elito, Balotelli pa bo zanj igral s posebno motivacijo, saj se bo na stadionu ''soimenjaka'' Maria Rigamontija (nekdanji branilec Torina in italijanski reprezentant, rojen v Brescii, ki je izgubil življenje v letalski nesreči na hribu Superga) počutil kot doma. Tam sta namreč živela njegova krušna starša.

Mario Balotelli, s polnim imenom Mario Balotelli Barwuah se je pred 29 leti rodil v Palermu ganskima emigrantoma, a se je pri dveh letih preselil v Brescio. Tam je pri treh letih dobil krušne starše. Krušni oče Francesco Balotteli je umrl leta 2015, mati Silvia, hčerka židovskih staršev, ki so preživeli holokavst v drugi svetovni vojni, pa je novico, da bo Mario nadaljeval kariero prav v bližini družinskega doma, sprejela zelo čustveno.

Živi v kraju Concesio, v neposredni bližini Brescie. ''To je moj dom. Ko sem ji povedal, da bi lahko šel v Brescio, je zajokala. Bila je presrečna. Vprašal sem jo za nasvet, ona pa je le jokala,'' je zaupal izkušeni napadalec, ''grdi raček'' oziroma ''enfant terrible'' italijanskega nogometa, ob katerem ni nikoli dolgočasno.

Vraževerni delodajalec, ki je izbral in odpustil Milaniča Darko Milanič je bil trener Leeds Uniteda dober mesec dni. Foto: Reuters Lastnik Brescie je italijanski podjetnik Massimo Cellino, nekdanji prvi mož Leeds Uniteda, pri katerem je sodeloval tudi z Darkom Milaničem. Nogometni funkcionar, znan po hitrem menjavanju trenerjev, je leta 2014 izbral slovenskega stratega, ki pa je na Otoku sedel na trenerskem stolčku le 32 dni, nato pa ga je Cellino odpustil. Bogati Italijan je zelo vraževeren, zato je Brescia posel z Balotellijem namesto 17. avgusta (sobota) sklenila že dan poprej, 15 minut pred polnočjo. Cellino se je namreč želel na vsak način izogniti sklenitvi dogovora na 17. avgust, saj velja številka 17 pri mnogih Italijanih za nesrečno.

Rad bi se vrnil v reprezentanco

Za Azzurre je dosegel 14 zadetkov. Foto: Reuters Po treh letih se je vrnil v serie A, kjer je nazadnje igral za AC Milan, a se ni izkazal, saj so ga pestile številne zdravstvene težave, mrežo tekmecev pa je v celotni sezoni zatresel zgolj enkrat. Čuti, da se bo pri Brescii, ki je v prejšnji sezoni postala drugoligaški prvak v Italiji, bolj izkazal.

''Ni me strah, da bi razočaral. Zdi se mi, da je vas (v mislih je imel predstavnike sedme sile) bolj strah od mene. Sploh se ne bojim. Počutim se dobro in umirjeno,'' je sporočil na prvi novinarski konferenci, odkar je sklenil triletni dogovor z Brescio.

V ponedeljek ga je v mestu v severnem delu Italije pred hotelom pričakalo več sto navdušenih navijačev. Balotelli še vedno uživa ogromno priljubljenost, po prihodu pa je razkril tudi svoje cilje: ''V Brescio sem prišel, ker je to moje mesto. Te ekipe ne moremo primerjati z nobeno drugo na svetu. Moj cilj je, da bi se vrnil v italijansko reprezentanco,'' je dodal zvezdnik, ki je nazadnje oblekel dres Azzurrov prejšnje poletje. Upa, da ne bo več tarča rasističnih napadov, ki jih v njegovi karieri ni manjkalo, ampak da se bo bolj pisalo o uspešnih predstavah.

Krstni nastop v nedeljo proti Birsi?

Bo Mario Balotelli v dresu Brescie debitiral proti Valterju Birsi? Foto: Getty Images Brescia bo v uvodnem krogu v nedeljo ob 20.45 gostovala na Sardiniji pri Cagliarju, kjer igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Valter Birsa. To bo poseben dvoboj za lastnika Brescie Massima Cellina, ki je bil med letoma 1992 in 2014 lastnik prav Cagliarija. V tem obdobju je zamenjal kar 36 trenerjev.

Že v 2. krogu bi znalo biti zelo čustveno za najbolj znanega poletnega novinca Brescie, saj bo gostoval na San Siru pri nekdanjem Balotellijevem klubu, AC Milanu.