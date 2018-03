Mariborčani končali medijski molk #video

Trener Maribora pred derbijem v Stožicah

V soboto ob 20.30 bo v Stožicah na sporedu večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki kljub veliki rezultatski krizi napoveduje boj na zmago. ''Odštevamo ure do sobotne tekme, komaj čakamo, da odigramo super derbi,'' pravi trener Maribora Darko Milanič.

Po reprezentančnem premoru je čas za klubska tekmovanja. Tudi v najmočnejši slovenski ligi, ki bo takoj postregla z velikim derbijem. V Mariboru so se po aferi Zahović zavili v molk in medijem niso bili na voljo, vseeno pa so se na koncu malce omehčali in medijskim hišam poslali krajšo izjavo trenerja Darka Milaniča. Ta je pred izjemno pomembno tekmo odločen, sporočil pa je še, da lahko računa na skoraj vse igralce. Razen Kassima Doumbie so vsi zdravi in na voljo trenerju vijolic.

Ni v položaju za preračunavanje

Maribor pred velikim derbijem za Olimpijo zaostaja že skoraj neulovljivih 10 točk, zato bi že remi pomenil, da se bo že konec marca državnih prvakov novega naslova veselila Olimpija.

''Jasno je, da nismo v položaju za kakršno koli preračunavanje. V Stožicah bomo poskušali imeli vajeti igre v svojih rokah in ekipo, ki igra v odlični formi, premagati in ustaviti njen pohod. V naslednjih tednih želimo doseči rezultatski preobrat. Tekma v Stožicah bo za to prva in zelo lepa priložnost,'' pred večnim derbijem razmišlja Milanič.