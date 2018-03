V Ljudskem vrtu je bilo vroče

V Mariboru so se pred sobotnim derbijem z Olimpijo v Stožicah zavili v molk in se odločili, da ne bodo govorili z novinarji. Usoda suspendiranega Zlatka Zahovića tako ostaja nejasna. Je pa jasno to, da ga podpirajo člani organizirane navijaške skupine Viole, ki so obiskali današnji popoldanski trening mariborskih nogometašev in izrazili glasno podporo suspendiranemu športnemu direktorju.

Po tem, ko so Zlatka Zahovića zaradi izjav z novinarske konference po tekmi s Krškim pred 12 dnevi v klubu začasno suspendirali, s pol leta prepovedi opravljanja svojega poklica pa ga je kaznovala tudi Nogometna zveza Slovenije, se pri Mariboru niso več oglašali.

Kaj se je dogajalo v Ljudskem vrtu:

Čeprav je predsednik Maribora Drago Cotar dejal, da bodo odločitev o usodi športnega direktorja v vodstvu kluba sprejeli prejšnji teden, se to ni zgodilo. Še več, pri Mariboru so se v dneh pred derbijem z Olimpijo odločili, da se zavijejo v molk. Za izjave ni na voljo nobeden izmed nogometašev, prav tako ne trener Darko Milanič, kar je nevsakdanje.

So pa svoje mnenje na današnjem popoldanskem treningu jasno in glasno izrazili pripadniki organizirane navijaške skupine Viole. Nekaj sto jih je prišlo na tribune Ljudskega vrta, kjer so nogometaši Maribora opravili enega zadnjih treningov pred sobotnim derbijem v Stožicah, in z nekaj navijaškimi pesmimi poskušali spodbuditi svoje nogometaše.

Nogometaši so prepevali skupaj z navijači

Navijaška kulisa na treningu. Foto: Matjaž Vertuš Ostali so približno 20 minut, navijali in prižigali bakle. Ob tem so skandirali tudi športnemu direktorju Zahoviću, ki ga podpirajo že od prvega dne. To so v zadnjem tednu izražali tudi z raznimi objavami na družabnih omrežij in tudi z nekaj transparenti, ki visijo po Mariboru. "Stopimo skupaj!" je njihovo glavno sporočilo.

Ob koncu treninga so pred njih stopili tudi nogometaši in skupaj z njimi prepevali navijaške pesmi. Najdlje je šel reprezentant Martin Milec, ki je v roke prijel gorečo baklo in se za nekaj trenutkov spremenil v glasnega navijača.

Zahovića, ki za zdaj ni uslišal želja vodstva kluba po opravičilu za besede, ki jih je izrekel po tekmi s Krškim, tokrat pričakovano ni bilo na spregled. O njegovi nadaljnji usodi za zdaj ni znanega še nič in zdi se, da še nekaj časa tudi ne bo. Do sobotnega derbija skoraj zagotovo ne. Bilo bi veliko presenečenje, če bi bilo drugače.

Kapetan Marcos Tavares se med treningom ni pustil motiti. Foto: Matjaž Vertuš

Odhajajo po zmago, s katero bi se vrnili v igro za naslov

Kakorkoli že, Mariborčani, ki so v prvih petih spomladanskih prvenstvenih krogih osvojili le pet točk in poskrbeli, da se je prednost na lestvici pred Olimpijo spremenila v zaostanek desetih točk (s tekmo manj), so pred derbijem napeti, kot že dolgo niso bili. Jasno je, da bodo v Stožicah poskušali zmagati in se vrniti v igro za naslov.

Sobotni derbi v Stožicah bo že četrti v tej sezoni. V prvenstvu je Maribor konec avgusta lani remiziral brez zadetkov, medtem ko je sredi novembra zmagal z 1:0. V pokalu je v Ljubljani izgubil z 0:3, v Ljudskem vrtu pa remiziral z 1:1 in se poslovil od sanj o pokalni lovoriki.

Kratek pogovor s srbskim branilcem, to pa je tudi vse

Medtem ko nogometaši in vodstvo Maribora pred derbijem ne želijo spregovoriti za javnost, pa so na uradni spletni strani slovenskega prvaka ponudili vsaj kratek pogovor z branilcem Sašo Ivkovićem.



"V vsakem velikem klubu se zgodi obdobje rezultatske krize, vendar menim, da je to obdobje sedaj za nami. Ko slišiš besedo derbi, veš, da gre za velik obračun med največjima tekmecema. Tako je v vsaki državi. Pričakujemo spektakel pred veliko gledalci, na igrišče pa želimo zbrani in popolnoma osredotočeni, da bi poskušali zmagati," je povedal 24-letni srbski nogometaš, ki je v Maribor prišel pozimi in do zdaj v vijoličastem dresu odigral le pet tekem.