Uvod svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu Francozu in Novozelandki

Francoz Victor Koretzky in Novozelandka Samara Maxwell sta zmagovalca nedeljske prve tekme olimpijskega krosa za svetovni pokal gorskih kolesarjev in kolesark v brazilski Araxi. Slovencev na prvi postaji ni bilo na startu.

Prvo preizkušnjo sezone sta v Braziliji zaznamovala tesna razpleta. Koretzky, lani drugouvrščeni v skupnem seštevku, je za deset sekund ugnal Američana Christopherja Blevinsa, še 19 sekund več je zaostal Čilenec Martin Vidaurre Kossmann. Prva osmerica je končala v 33 sekundah, znotraj minute pa je končalo 16 tekmovalcev. Slovencev ni bilo na startu.

Tudi Slovenk ni bilo na startu prvih preizkušenj v Braziliji. Razplet dirke je bil sicer še tesnejši kot v moški konkurenci. Samara Maxwell je imela na koncu štiri sekunde naskoka pred drugouvrščeno Švicarko Nicole Koller in tretjo Američanko Savilio Blunk. Zmagovalka lanske sezone svetovnega pokala Švicarka Alessandra Keller je z zaostankom 12 sekund končala na četrtem mestu.

Samara Maxwell Foto: Guliverimage

V soboto so se tekmovalci in tekmovalke merili tudi v kratkem krosu. Pri moških je slavil Blevins pred Koretzkyjem in še enim Francozom Mathisom Azzarom. V ženski konkurenci je bila najhitrejša Britanka Evie Richards pred Maxwell in Keller.

Tudi naslednja postaja svetovnega pokala bo v Araxi, kjer bodo konec tedna znova na sporedu preizkušnje v kratkem in olimpijskem krosu.

Prva tekma v spustu z najboljšo slovensko predstavnico Moniko Hrastnik bo na vrsti med 16. in 18. majem v poljski Bielsko-Biali.