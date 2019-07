Maribor napada Evropo. Kapetan odločno, trener precej bolj previdno.

Pred začetkom nove sezone sta pred novinarje stopila trener in kapetan Maribora, Darko Milanič in Marcos Tavares.

Pred začetkom nove sezone sta pred novinarje stopila trener in kapetan Maribora, Darko Milanič in Marcos Tavares. Foto: Grega Valančič/Sportida

Resda je Valur z 22 prvenstvenimi naslovi najuspešnejši islandski nogometni klub, a res je tudi to, da je do zdaj v Evropi odigral že 23 sezon, le dvakrat pa napredoval. Jasno je, Maribor, ki se lahko pohvali s kar tremi nastopi v skupinskem delu lige prvakov in tremi v ligi Europa, je velik favorit. To je dejstvo, ki se ga dobro zavedajo tudi Mariborčani, ki želijo po dveh letih v Ljudski vrt spet pripeljati skupinski del enega od dveh evropskih klubskih tekmovanj.

Do zdaj jim je to uspevalo v letih 1999, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2017, ko so v Evropi močno opozorili nase. Takrat so v kvalifikacijah morali preskočiti tri tekmece, enkrat pa celo samo dva. Letos bodo, če želijo v ligo prvakov, morali izločiti štiri. Obeta se torej dolga sezona, ki sovpada z začetkom nove sezone Prve lige Telekom Slovenije, v kateri branijo naslov, a to so dejstva, s katerimi se bodo vijoličasti pozabavali v naslednjih tednih. Zdaj jih zanima samo gostovanje v Reykjaviku in prva tekma z Valurjem.

Nazadnje, ko so izločili Islandce, so prišli do lige prvakov

Leta 2017 je Maribor na poti v ligo prvakov brez težav izločil islandski Hafnarfjordur. Foto: Grega Valančič/Sportida



Najprej so se z Islandci pomerili v skupinskem delu pokala intertota v sezoni 1996/97, ko so remizirali s Keflavikom brez zadetkov.



Drugič so se leta 2017 v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov merili s takratnim islandskim prvakom Hafnarfjordurom in ga brez težav izločili. Na prvi tekmi zmagali z 1:0 pred domačimi navijači, z istim rezultatom pa so tekmeca premagali tudi na Islandiji. Edina gola na teh dveh tekmah je zabil kdo drug kot Marcos Tavares.



To je bila sezona, v kateri se je Maribor nazadnje prebil do lige prvakov. Pred Islandci je z 2:1 in 1:1 izločil bosanski klub Zrinjski, po tem pa še izraelski Hapoel Be'er Shevo (poraz v Izraelu z 1:2 in zmaga v Mariboru 1:0) za velik podvig in tekme proti Liverpoolu, moskovskemu Spartaku in Sevilli. Za Maribor je obračun z Valurjem njegov tretji proti islandskim predstavnikom v Evropi v zgodovini kluba.Najprej so se z Islandci pomerili v skupinskem delu pokala intertota v sezoni 1996/97, ko so remizirali s Keflavikom brez zadetkov.Drugič so se leta 2017 v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov merili s takratnim islandskim prvakom Hafnarfjordurom in ga brez težav izločili. Na prvi tekmi zmagali z 1:0 pred domačimi navijači, z istim rezultatom pa so tekmeca premagali tudi na Islandiji. Edina gola na teh dveh tekmah je zabil kdo drug kotTo je bila sezona, v kateri se je Maribor nazadnje prebil do lige prvakov. Pred Islandci je z 2:1 in 1:1 izločil bosanski klub Zrinjski, po tem pa še izraelski Hapoel Be'er Shevo (poraz v Izraelu z 1:2 in zmaga v Mariboru 1:0) za velik podvig in tekme proti Liverpoolu, moskovskemu Spartaku in Sevilli.

Na Islandijo vse okrepitve, doma je ostal Amir Dervišević

Na Islandijo so Mariborčani odpotovali dan pred tekmo, v kateri jih čakajo nekoliko drugačne razmere, kot so jih vajeni doma. Umetna trava in tudi nekoliko nižje temperature. Ohladitev, ki je zajela Slovenijo v zadnjih dneh, je sicer dobrodošla, a na Islandiji bo še nekoliko hladneje. Ob tekmi, ki se bo začela ob 20. uri po lokalnem času (dve uri pozneje po našem), naj bi bilo v Reykjaviku okoli 12 stopinj Celzija.

Tja so Mariborčani odpotovali brez poškodovanega najboljšega strelca Luke Zahovića, poškodovana pa sta tudi veliko manj pomembna Brazilec Felipe Santos in branilec Luka Uskoković.

Po sijajni sezoni, v kateri se je prebil do reprezentance, se je status Amirja Derviševića močno poslabšal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav sta zdrava, Islandije ne bosta spoznala Gregor Bajde in Amir Dervišević. Prvega v resnejših trenerjevih načrtih ni bilo že v prejšnji sezoni. Drugi je po tem, ko je bil nosilec igre in se je prebil vse do reprezentance, očitno spet padel v brezno in je daleč od položaja, ki ga je užival še pred nekaj meseci.

Rok Kronaveter, Rudi Požeg Vancaš in Andrej Kotnik, ki so kot velike okrepitve na novo prišli v klub, so ga očitno izrinili iz kombinacij. Vsi trije so z ekipo odpotovali na prvo evropsko gostovanje. Podobno velja tudi za poletno okrepitev v obrambi Špira Peričića.

Darko Milanič: Ne bo nam lahko

"Čaka nas posebna tekma. Tako zaradi umetne trave, ki je igralci ne marajo. Trenirali smo na njej, da igralci dobijo občutek, a ne preveč, saj bi tvegali poškodbe. Zanimivo bo tudi zaradi tega, ker bomo igrali na štadionu z zgolj eno tribuno, kar je nekoliko drugače od tistega, česar smo vajeni. Nasprotnik je zaradi umetne podlage in tekem, ki jih je že odigral, v prednosti, a kakovost je zagotovo na naši strani," je pred potjo v novinarske mikrofone na letališču v Mariboru govoril Darko Milanič.

Darko Milanič pred potjo v Reykjavik:

"Islandci živijo drug za drugega in so samozavestni. Hočejo pokazati, da so kakovostni. To je opozorilo za nas. Igrati bomo morali skrajno resno. Nerodno mi je govoriti o tem, kaj vemo o Islandcih, saj smo v časih, ko vsaka informacija pride do vsakogar. Prepričan sem, da bomo uspešni, a nam ne bo lahko. Islandci imajo poleg fizične moči, dobrih prekinitev in organizirane obrambe tudi nekaj izjemno tehnično sposobnih igralcev. Moramo igrati na način, ki ga hočemo mi, ne nasprotnik. Fantje informacije imajo. Imamo načrt in prepričan sem, da nam bo uspel," je še povedal trener Maribora.

Zlatko Zahović opozarja na nevarnost

Zlatko Zahović svari pred Islandci. Foto: Grega Valančič/Sportida Zlatko Zahović in pomočnik glavnega trenerja Saša Gajser prejšnji četrtek Valur ogledala tudi v živo. S tribun sta videla zmago Valurja s 3:1 nad ekipo KA Akureyrija.



"Imamo izkušnje z islandskim nogometom, toda ta ekipa je stopnico, dve na višji ravni, kot je bil pred dvema letoma Hafnarfjördur. Upoštevati bo treba tudi spoznanje, da na njihovem štadionu ne bo tistega nogometnega ambienta, s sicer strastno, a samo eno tribuno. Tekma bo zelo, zelo specifična tudi v tem pogledu, toda verjamemo v svoje sposobnosti. Čeprav bo za nas to šele začetek sezone, smo sposobni odigrati dve tekmovalni, vrhunski tekmi," je o Valurju povedal Zahović.



"Vsi smo osredotočeni na ta najslajši, a tudi najtežji del, na začetek evropske sezone. Razmišljamo pozitivno, ambiciozno kot zmeraj. Ničesar nismo prepustili naključju, v živo je nekaj drugega spoznavati nasprotnika in zato je bilo pomembno vmes odpotovati na Islandijo. Valur je kakovostna, tekmovalna ekipa, ki ve, kaj počne in kaj hoče. Potrebna bo popolna zbranost, čaka nas ekipa, ki igra skupaj že dve leti, ima avtomatizme v igri, izkušnje, v taktičnem smislu tudi načrt A ali B in je v tekmovalnem ritmu. Zavedamo se, da bomo morali odigrati dve popolni tekmi, vsaka dodatna previdnost je dobrodošla. Glede na umetno travo in njihovo prednost v tekmovalnem ritmu bomo morali biti že prvi tekmi na vrhunski ravni," je dodal športni direktor 15-kratnih slovenskih prvakov. Pri Mariboru ničesar ne prepuščajo naključju, zato sta si športni direktorin pomočnik glavnega trenerjaprejšnji četrtek Valur ogledala tudi v živo. S tribun sta videla zmago Valurja s 3:1 nad ekipo KA Akureyrija."Imamo izkušnje z islandskim nogometom, toda ta ekipa je stopnico, dve na višji ravni, kot je bil pred dvema letoma Hafnarfjördur. Upoštevati bo treba tudi spoznanje, da na njihovem štadionu ne bo tistega nogometnega ambienta, s sicer strastno, a samo eno tribuno. Tekma bo zelo, zelo specifična tudi v tem pogledu, toda verjamemo v svoje sposobnosti. Čeprav bo za nas to šele začetek sezone, smo sposobni odigrati dve tekmovalni, vrhunski tekmi," je o Valurju povedal Zahović."Vsi smo osredotočeni na ta najslajši, a tudi najtežji del, na začetek evropske sezone. Razmišljamo pozitivno, ambiciozno kot zmeraj. Ničesar nismo prepustili naključju, v živo je nekaj drugega spoznavati nasprotnika in zato je bilo pomembno vmes odpotovati na Islandijo. Valur je kakovostna, tekmovalna ekipa, ki ve, kaj počne in kaj hoče. Potrebna bo popolna zbranost, čaka nas ekipa, ki igra skupaj že dve leti, ima avtomatizme v igri, izkušnje, v taktičnem smislu tudi načrt A ali B in je v tekmovalnem ritmu. Zavedamo se, da bomo morali odigrati dve popolni tekmi, vsaka dodatna previdnost je dobrodošla. Glede na umetno travo in njihovo prednost v tekmovalnem ritmu bomo morali biti že prvi tekmi na vrhunski ravni," je dodal športni direktor 15-kratnih slovenskih prvakov.

Marcos Tavares: Gremo po ligo prvakov!

Ob trenerju je pred novinarje pred prvo tekmo v novi sezoni stopil tudi kapetan vijoličastih. "Začenjamo pot v ligo prvakov. Trenirali smo dobro, tudi podoba, ki smo jo pokazali na zadnji prijateljski tekmi, je dobra. Če bomo igrali tako tudi na Islandiji, bomo zmagali. Trener nas je odlično pripravil, pripravili smo se tudi na umetno travo in komaj čakamo, da se tekma začne," je povedal Marcos Tavares, ki je pohvalil tudi nove okrepitve v napadu, s katerimi se je hitro ujel.

Marcos Tavares pred potjo v Reykjavik:

"Da, dobro smo sodelovali. Fantje imajo kakovost in dobro igrajo z žogo, kar mi zelo odgovarja. Rad kombiniram. V igri z njimi se počutim zelo dobro. Upam, da bo tako tudi naprej," je dejal najboljši strelec v zgodovini Maribora. "Smo boljši in smo favorit. Gremo do lige prvakov," je še povedal za konec.

Valur je sredi sezone, Maribor jo šele začenja

Valur, ki je v prejšnji sezoni osvojil še drugi naslov islandskega prvaka v nizu, je sicer že v polnem tekmovalnem ritmu. Nastope v državnem prvenstvu je namreč začel že konec aprila. Sezono začel katastrofalno. V prvih osmih prvenstvenih krogih je zbral le štiri točke in doživel kar šest porazov. Potem je drastično popravil formo in v zadnjih petih tekmah štirikrat zmagal. Vse zadnje tri tekme, ki jih je odigral, je dobil in je trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice.

Maribor? Pred njim je prva uradna tekma, že konec tedna pa ga čaka prva prvenstvena tekma. V soboto zvečer se bo v Ljudskem vrtu pomeril s kranjskim Triglavom.

Mariborčani so med pripravami na novo sezono sicer odigrali šest prijateljskih tekem. Trikrat so izgubili in trikrat zmagali. Nazadnje prejšnji konec tedna, ko so na generalki s 4:1 premagali hrvaškega prvoligaša Gorico.

Kdo in kaj je Valur?

Takole je Hannes Thor Halldorsson lani ubranil enajstmetrovko Lionelu Messiju. Foto: Getty Images



Trener Valurja je že od leta 2014 Islandec Olafur Johannesson, kar pomeni, da so smernice igre tega kluba precej dobro postavljene.



Igralski kader? Omeniti je treba predvsem dva izkušena, dolgoletna reprezentanta. Vratar Hannes Thor Halldorsson, ki je za reprezentanco do zdaj zbral 61 nastopov, je od prve do zadnje minute igral na vseh petih tekmah Islandcev na evropskem prvenstvu 2016, na katerem so senzacionalno prišli vse do četrtfinala, in tudi na vseh treh na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer se je izkazal z ubranjeno enajstmetrovko Lionelu Messiju na tekmi proti Argentini. Na vseh tekmah Islandije na velikih tekmovanjih je branil tudi branilec Birkir Mar Saevarsson, ki se lahko pohvali s kar 90 nastopi za Islandijo.



Birkir Mar Saevarsson je z Islandijo na evropskem prvenstvu 2016 senzacionalno izločil Anglijo. Foto: Getty Images Patrick Pedersen je pred kratkim v Reykjavik prišel iz moldavskega Šerifa. Kaj Leo Bartalsstov prihaja s Ferskih otokov. Branilec Sebastian Starke Hedlund je Šved, Lasse Petry in Emil Lyng pa sta Danca in nekdanja mlada reprezentanta te skandinavske države. Do članske reprezentance se jima ni uspelo prebiti.



Valur ima sicer bogate evropske izkušnje, ki pa so po večini prinašale samo poraze. Od 23 evropskih sezon, ki jih je odigral, se je napredovanja v naslednji krog veselil le dvakrat. V daljni sezoni 1967/68 je, zgolj zaradi zadetka več v gosteh, izločil Jeunesse iz Luksemburga v takratnem pokalu državnih prvakov, potem pa v naslednjem krogu izgubil proti madžarskemu Vasasu s skupnim izidom 1:11. Opozorilo za Mariborčane, drugič je njihovim tokratnim nasprotnikom napredovati uspelo lani, ko so v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej precej namučili norveški Rosenborg (poraz s skupnim izidom 2:3), potem v kvalifikacijah za ligo Europa najprej izločili Santo Colomo iz Andore (3:1) evropske nastope pa končali v naslednjem krogu, ko so proti moldavskemu Šerifu izpadli zgolj zaradi zadetka manj v gosteh (2:2).



Enkrat so evropsko pot nogometašev Valurja končali Domžalčani, in sicer v kvalifikacijah za ligo Europa v sezoni 2017/18, ko so najprej v gosteh zmagali z 2:1, potem pa Islandce s 3:2 premagali še na svojem štadionu. Gre za klub, ki je bil ustanovljen daljnega leta 1911, tekme pa igra na štadionu Hlidarendi, na katerem se lahko zbere le 1.524 gledalcev. Pohvali se lahko s kar 22 prvenstvenimi naslovi, kar je rekord. V pokalu se je končne zmage veselil enajstkrat.Trener Valurja je že od leta 2014 Islandec, kar pomeni, da so smernice igre tega kluba precej dobro postavljene.Igralski kader? Omeniti je treba predvsem dva izkušena, dolgoletna reprezentanta. Vratar, ki je za reprezentanco do zdaj zbral 61 nastopov, je od prve do zadnje minute igral na vseh petih tekmah Islandcev na evropskem prvenstvu 2016, na katerem so senzacionalno prišli vse do četrtfinala, in tudi na vseh treh na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer se je izkazal z ubranjeno enajstmetrovkona tekmi proti Argentini. Na vseh tekmah Islandije na velikih tekmovanjih je branil tudi branilec, ki se lahko pohvali s kar 90 nastopi za Islandijo.V ekipi je še nekaj Islandcev, ki so nekajkrat nastopili za izbrano vrsto, in nekaj tujcev, ki pa seveda ne spadajo v višji kakovostni razred. Norveški napadalecje pred kratkim v Reykjavik prišel iz moldavskega Šerifa.prihaja s Ferskih otokov. Branilecje Šved,inpa sta Danca in nekdanja mlada reprezentanta te skandinavske države. Do članske reprezentance se jima ni uspelo prebiti.Valur ima sicer bogate evropske izkušnje, ki pa so po večini prinašale samo poraze. Od 23 evropskih sezon, ki jih je odigral, se je napredovanja v naslednji krog veselil le dvakrat. V daljni sezoni 1967/68 je, zgolj zaradi zadetka več v gosteh, izločil Jeunesse iz Luksemburga v takratnem pokalu državnih prvakov, potem pa v naslednjem krogu izgubil proti madžarskemu Vasasu s skupnim izidom 1:11. Opozorilo za Mariborčane, drugič je njihovim tokratnim nasprotnikom napredovati uspelo lani, ko so v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej precej namučili norveški Rosenborg (poraz s skupnim izidom 2:3), potem v kvalifikacijah za ligo Europa najprej izločili Santo Colomo iz Andore (3:1) evropske nastope pa končali v naslednjem krogu, ko so proti moldavskemu Šerifu izpadli zgolj zaradi zadetka manj v gosteh (2:2).Enkrat so evropsko pot nogometašev Valurja končali Domžalčani, in sicer v kvalifikacijah za ligo Europa v sezoni 2017/18, ko so najprej v gosteh zmagali z 2:1, potem pa Islandce s 3:2 premagali še na svojem štadionu.

