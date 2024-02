Maribor in Domžale v praznem Ljudskem vrtu? Ne bo držalo.

Ko je disciplinski sodnik NZS v ponedeljek kaznoval mariborski klub s štirimi domačimi tekmami pred praznimi tribunami, je marsikdo pomislil, kako pust in otožen bo Ljudski vrt v soboto, ko bo Maribor v 24. krogu gostil Domžale. Realnost pa je drugačna. Vijolice se bodo pravočasno pritožile na kazen, tako da ta ne more stopiti veljavo. Tako bodo v soboto vrata Ljudskega vrta odprta, sodeč po dobri prodaji pa velja pričakovati prijetno napolnjene tribune.

Izbranci Anteja Šimundže so spomladanski del Prve lige Telemach odprli z visoko zmago v Ljudskem vrtu, kjer so s 7:0 odpravili Aluminij. Na domači zelenici so pozneje odpravili tudi Bravo (2:1), zdaj pa imajo priložnost, da ohranijo stoodstotni izkupiček na stadionu pod Kalvarijo tudi po tekmi z Domžalami.

Ko je Maribor v ponedeljek prejel kazen disciplinskega sodnika NZS, nanašala se je na incident, ki ga je povzročil za zdaj še neznani storilec na tekmi v Murski Soboti, na kateri je z eksplozivnim telesom poškodoval sedem oseb, je v odločbi pisalo, da mora Maribor naslednje štiri domače tekme odigrati pred praznimi tribunami.

Maribor pojasnjuje: Kazen se izvrši po dokončnosti sklepa

V soboto v mestu ob Dravi gostujejo Domžalčani. Njihov up Luka Karahodžić Dovžan nam je zaupal, kako se že veseli nastopa na stadionu, ki ga v 1. SNL najbolj spoštuje. Tudi zaradi tega, ker ponavadi postreže z dobrim obiskom. Po kazni disciplinskega sodnika se je zdelo, da tega ne bo dočakal, ampak zaigral pred praznimi tribunami, a bo vendarle drugače. V soboto bodo ljubitelji nogometa v Mariboru, ki zagotovo niso ravnodušno sprejeli odločbe disciplinskega sodnika NZS, lahko obiskali tekmo.

Mariborski klub je namreč pojasnil: "Zoper odločbo disciplinskega sodnika NZS o igranju štirih domačih tekem pred praznimi tribunami je možna pritožba, NK Maribor se bo v postavljenem roku (tri dni) pritožil, kazen pa se izvrši po dokončnosti sklepa. Priprave moštva in organizacijske aktivnosti za naslednjo tekmo se tako nadaljujejo po predvidenem načrtu. Vrata stadiona odpremo uro pred začetnim sodniškim žvižgom ob 16.30."

Maribor je v zadnjem domačem nastopu z 2:1 premagal Bravo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sodeč po podatkih NK Maribor bi torej lahko v soboto spremljali nogometno poslastico v Ljudskem vrtu pred večjim številom gledalcev. Mariborčani so trenutno na tretjem mestu, Domžalčani, ki so v zadnjem krogu presenetili Celjane in jih doma odpravili z 2:1, pa so tri mesta nižje, a za vijolicami zaostajajo okroglih deset točk.