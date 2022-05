Medtem ko Lewandowski vztraja pri odhodu, je Neuer podaljšal

Prvi vratar nemške nogometne reprezentance Manuel Neuer je podaljšal pogodbo z nemškim prvakom Bayernom iz Münchna za leto dni. Kot so danes sporočili iz bavarskega kluba, bo kapetan kluba in nemške reprezentance stal med vratnicama do konca sezone 2023/24.

Šestintridesetletni nogometaš je očitno premagal težave s poškodbami in je še vedno prvi vratar elfa. "Zelo sem zadovoljen, da se moja pot nadaljuje pri Bayernu. Spet bomo imeli zelo dobro ekipo, s katero se bomo lahko borili za zmago v vseh tekmovanjih," je dejal Neuer.

"Kot vratar, kapetan in vodja želim biti opora in ključni dejavnik pri naših velikih ciljih. Želimo si ubraniti naslov in se znova potegovati za nemški pokal in ligo prvakov," je še dodal za klubsko spletno stran.

Njegov dogovor sledi novi pogodbi s Thomasom Müllerjem, ki je prav tako podaljšal do leta 2024. Tretji veteran v Bayernovi udarni postavi, Poljak Robert Lewandowski, pa je zavrnil novo pogodbo.