Manchester United, ki je pod vodstvom novega trenerja, Nizozemca Erika ten Haga, vse prej kot odlično vstopil v novo sezono in v prvem krogu angleškega prvenstva doživel šokanten poraz proti Brightonu (1:2), še išče okrepitve na nogometni tržnici.

Zanima jih 27-letni francoski reprezentant Adrien Rabiot, zanj Juventusu ponujajo slabih 18 milijonov evrov (15 milijonov funtov), in interes za sklenitev posla obstaja na obeh straneh. Torinčani bi radi za nekdanjega člana pariškega PSG iztržili vsaj nekaj, po tej sezoni mu namreč poteče pogodba in bi klub lahko zapustil brez odškodnine.

Se pa vodstvo Uniteda te dni bolj trdo pogaja z Rabiotovo mamo Veronique, ki je tudi nogometaševa agentka. Spoznali so, da z njo ni šale, ena od njenih zahtev je denimo bila, da se pogovarja samo s športnim direktorjem Manchestra Johnom Murtoughom, poročajo angleški mediji. Poudarila je, da se s posredniki nima kaj pogovarjati.

Veronique Rabiot naj bi za sina zahtevala štiriletno pogodbo, z letno plačo osmih milijonov evrov ter "zajeten bonus" ob morebitni uvrstitvi v ligo prvakov. Mama nogometaša naj bi zahtevala tudi zagotovila, da bo imel njen sin pomembno vlogo v ekipi, o tem pa naj bi se na sestanku na štiri oči še ta teden pogovarjala Adrien in trener ten Hag.

The correct answer, of course, is Adrien Rabiot's mother and agent, Veronique.

United have held what is described as a day of positive talks with her as a deal edges closer.

She does have one or two demands in her son's deal though, that said.

