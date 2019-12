Liverpool vpoklical Phillipsa, ki je bil posojen Stuttgartu

"Poškodovana sta Joel Matip in Dejan Lovren, tudi Fabinho, ki lahko igra na položaju branilca, je izven pogona, zato smo morali poklicati v Stuttgart in vrniti Phillipsa, on je naša prihodnost," so sporočili iz kluba, ki ima trenutno na mestu centralnih branilcev le Virgila Van Dijka in Joea Gomeza.

Tudi ona v napornem ritmu tekem potrebujeta nekaj počitka, zato se zna zgoditi, da bo Phillips dobil priložnost že na tekmi tretjega kroga pokala FA proti Evertonu, tekma bo 5. januarja. Če bo res tako, bo to nasploh prvi nastop Phillipsa v članski ekipi Liverpoola, za katerega je igral pri mlajših selekcijah po prihodu iz Boltona.

Kljub velikemu številu poškodb gre ekipi z mesta Beatlesov letos vse kot po maslu. V prvi tekmi po osvojitvi naslova državnih prvakov so na gostovanju pred drugouvrščenim Leicestrom zmagali s 4:0 in prednost pred najbližjimi zasledovalci povečali na 13 točk.

