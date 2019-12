Andraž Šporar eden najboljših na svetu

Visoko na lestvici je tudi nekdanji napadalec Olimpije, zdaj pa Slovana iz Bratislave, Andraž Šporar, dosegel je 36 golov, kar ga uvršča na deveto mesto.

Najboljši strelci leta 2019:

54 - Robert Lewandowski (Bayern in Poljska)

50 - Lionel Messi (Barcelona in Argentina)

44 - Kylian Mbappe (PSG in Francija)

41 - Raheem Sterling (Manchester City in Anglija)

40 - Eran Zahavi (Guangzhou in Izrael)

39 - Cristiano Ronaldo (Juventus in Portugalska)

38 - Alfredo Morelos (Rangers in Kolumbija)

38 - Carlos Vela (Los Angeles in Mehika)

36 - Andraž Šporar (Slovan Bratislava in Slovenija)

35 - Erik Sorga (Flora in Estonija)

35 - Karim Benzema (Real Madrid)

35 - Sergio Aguero (Manchester City in Argentina)