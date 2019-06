Ponedeljek, večer, nogomet ... Čas je za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Mineva seveda v znamenju koga drugega kot Liverpoola, ki je v soboto v tekmi leta prišel do šestega evropskega naslova, a se je nekaj prostora našlo tudi za druge. Za Zlatana Ibrahimovića, Neymarja in tudi Marka Šulerja, a žal tudi za tragedijo nekdanjega španskega reprezentanta Joseja Antonia Reyesa ...

Nora proslava igralcev Liverpoola, ki jih je pričakalo pol milijona navijačev

Dan po madridskem finalu, v katerem so z 2:0 premagali Tottenham in prišli do šeste evropske lovorike, so nogometaši Liverpoola prišli v svoje mesto, kjer jih je pričakalo več kot pol milijona navijačev, s katerimi so skupaj proslavili velik uspeh. Kako je bilo, preverite v spodnji fotogaleriji in videih.

Liverpool sure know how to party...

Half a million fans turned out to see Liverpool parading the Champions League trophy today 🏆



Half a million fans turned out to see Liverpool parading the Champions League trophy today 🏆

Glavna zvezda proslave Liverpoola, Jürgen Klopp, je večkrat pošteno nasmejal

Med tistimi, ki so bili po naslovu evropskega prvaka med najbolj veselimi, je bil zagotovo trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki je po dveh izgubljenih finalih lige prvakov in enim v ligi Europa naposled le dočakal svoj prvi naslov evropskega prvaka. To, kako zelo vesel je Nemec, ki smo ga pred finalom predstavili tudi na naših spletnih straneh, pa kažejo tudi posnetki po velikem uspehu, ki so ga trenerju Liverpoola privoščili številni. Že tako je imel Klopp veliko oboževalcev po vsem svetu. Po posnetkih, kot so spodnji, pa jih je verjetno pridobil še ogromno.

Najprej je navdušil takoj po koncu finala, ko je v pogovoru z novinarjem pred kamerami znamenito uspešnico ameriške hip hop skupine Salt'N'Pepa Let's Talk About Sex ob prepevanju pred televizijskimi kamerami nekoliko spremenil in z njo opozoril na šesti evropski naslov, ki ga je Liverpool osvojil. Na številko šest je na simpatičen način opozoril tudi dan pozneje, ko so nogometaši Liverpoola na paradi z navijači proslavljali naslov v domačem mestu. Prav na tej paradi pa je nasmejal tudi s tem, ko je s pivsko steklenico v roki skorajda padel s krova avtobusa, na katerem so se novi evropski prvaki popeljali med številnimi navijači.

Jürgen Klopp in Salt'N'Pepa:

🎤 When @JanAageFjortoft interviewed Jurgen Klopp after the @ChampionsLeague final:



🗣 "Let's talk about six baby. Let's talk about you and me." 🎶



😂 Never change, Jurgen.



😂 Never change, Jurgen.

Jürgen Klopp in štetje do šest:

Jürgen Klopp in pivska steklenica:

Klopp nearly fell off, he’s drunk off his head... 😂😂😭😭😭

Klopp nearly fell off, he's drunk off his head... 😂😂😭😭😭

Dvojnik trenerja Liverpoola je v Madridu povzročil norišnico

Še malo trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa, ki je bil v Madridu v središču že pred velikim finalom proti Tottenhamu. Na ulicah španske prestolnice, kjer je bilo v soboto nekaj deset tisoč navijačev Tottenhama in Liverpoola, so namreč navijači drugega naleteli na nekega možakarja, na las podobnega njihovemu nemškemu trenerju. Tudi on stiska pesti za Liverpool in je imel oblečeno njegovo majico, kaj se je z njim zgodilo, ko se je glas o dvojniku med navijači zelo priljubljenega Kloppa razširil med množice, pa si lahko predstavljate. Oziroma ogledate v spodnjem videoposnetku.

A Jurgen Klopp lookalike gets mobbed by Liverpool fans in Madrid 😅#LFC #UCLfinal

Hudomušni Liverpoolčani izzivali Katalonce

Še Liverpoola, pa kaj? Ne nazadnje so Liverpoolčani le prišli do pomembne lovorike, ki jim po številnih spodrsljajih v prvenstvu toliko bolj pomeni. Medtem ko je Barcelona največje lovorike v zadnjih letih osvajala kot po tekočem traku, pa so Liverpoolčani letos le dočakali dan, ko so lahko tudi oni tisti, ki lahko vsaj malce izzivajo Katalonce.

In prav to so dan po velikem slavju v Madridu tudi naredili. Manjša skupinica navijačev Liverpoola se je odpravila v eno izmed uradnih trgovin katalonskega nogometnega ponosa in glasno proslavljala evropski naslov z napihljivo repliko lovorike, ki jo je dan pred tem na štadionu Wanda Metropolitano visoko v zrak dvignil njihov kapetan Jordan Henderson.

Zagotovo pa so Katalonce ob tem spomnili tudi na to, kaj se je Barceloni zgodilo v letošnjem polfinalu elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Ko so na Anfieldu zaostanek s prve tekme z 0:3 z velikim preobratom spremenili v zmago s 4:0.

Some Liverpool fans invaded the Barcelona club shop.



Some Liverpool fans invaded the Barcelona club shop.

Podrobnosti o tragediji Reyesa in besede, ki so dvignile ogromno prahu

V Španiji in tudi drugod po nogometnem svetu še vedno žalujejo za nekdanjim španskim reprezentantom in nogometašem Arsenala, Real Madrida in Seville, Josejem Antoniom Reyesom, ki je v soboto, na dan velikega finala lige prvakov, umrl v prometni nesreči v Španiji.

Od nogometaša, ki je umrl star 35 let, nazadnje pa je igral za novinko med španskimi drugoligaši Extramaduro, so se medtem v Španiji že poslovili in ga pokopali, med drugim so njegovo krsto v nedeljo prepeljali tudi na štadion Ramona Sancheza Pizjuana, na katerem je v dresu Seville naredil prve nogometne korake, za njo pa je igral v dveh obdobjih (med letoma 2004 in 2004 ter 2012 in 2016). Pokopali so ga v ponedeljek dopoldne v mestecu Utrera, kjer je odraščal. Od njega se je poslovilo na tisoče navijačev.

Takole so se od Joseja Antonia Reyesa poslovili v Sevilli:

Jose Antonio Reyes' body was taken to the Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium today 🙏#RIPReyes

Od Joseja Antonia Reyesa so se poslovili tudi v Utreri:

WATCH: The coffin of former Spanish footballer José Antonio Reyes, who died in a car crash on Saturday, was carried through his hometown ahead of his funeral

Na dan pa prihajajo tudi podrobnosti prometne nesreče, govori se o tem, kaj se je zgodilo. Španski mediji so se dokopali do podatkov iz policijskega poročila o nesreči, v katerem piše, da je nogometaš na predelu ceste, na katerem je bila omejitev 110, dirjal 237 kilometrov na uro. Ko je na njegovem dragocenem avtomobilu počila guma, je izgubil nadzor nad njim, zletel s ceste in se zabil v varnostno ogrado, potem pa se prevrnil na streho in avtomobil je začel goreti. Reyes je imel ob nesreči ob sebi dva sopotnika. Eden je tako kot on umrl na kraju nesreče, drugemu pa se je uspelo rešiti iz plamenov in jo je odnesel s hudimi opeklinami.

Takole je bil videti avtomobil Joseja Antonia Reyesa po nesreči:

Jose Antonio Reyes car crash: Pictures emerge of wreckage as Arsene Wenger pays tribute

Prav zaradi tega se je oglasil nekdanji španski reprezentant Santiago Canizares, ki je na Twitterju zapisal, da je prehitra vožnja nekaj, kar je treba obsojati, in dodal, da si Reyes ne zasluži, da ga zdaj opevamo kot heroja. Z nespametno vožnjo je namreč v smrt pahnil še enega človeka. Ob tem je nekdanji vratar Valencie dodal, da je Reyesova smrt sicer velika tragedija in bo molil zanj. S takšnimi besedami pa je v svetu nogometa dvignil veliko prahu. Nekateri so ogorčeni, drugi se strinjajo z njim …

Zapis Santiaga Canizaresa na Twitterju:

Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES 💯 (@santicanizares) June 1, 2019

Je Zlatan Ibrahimović tokrat pretiraval?

Zlatan Ibrahimović je znan kot športnik, ki se – malo v šali, malo zares – pogosto hvalisa. O tem, da je kot lev, primerjavi s Ferrarijem, svoji brezhibnosti in še marsičem smo ga že slišali govoriti. Med drugim je, ko je prišel v Los Angeles Galaxy, svoj prihod najavil z zakupljeno stranjo v tamkajšnjem osrednjem časopisu L.A. Times in v njem zapisal: "Dragi Los Angeles, ni za kaj!"

Nova mojstrovina Zlatana Ibrahimovića v ligi MLS:

Zlatan Ibrahimovic has just scored the most outrageous bicycle kick for LA Galaxy. What a goal!!! 🔥🇺🇸 #mufc [ESPN]

Zdaj se je v središču pozornosti znašel po mojstrskem golu, ki ga je dosegel v noči na ponedeljek in je bil že njegov 11. v 12. nastopu severnoameriške MLS, po njem pa spet opozoril nase. Ne s proslavo zadetka, ki si ga je v Los Angelesu s klopi ob zmagi svojega New England Revolutiona z 2:1 ogledal tudi nekdanji član Olimpije Antonio Delamea Mlinar, ampak s tem, s kakšno kapico na glavi je poziral. Na njej je pisalo MLZ. Nekoliko spremenjena kratica tekmovanja MLS, v katerem igra, samo da na koncu namesto črke S stoji Z. Z kot Zlatan, seveda.

Neymarju zaradi videa, ki ga je objavil, grozi pet let zapora

Za brazilskim nogometnim superzvezdnikom, najdražjim nogometašem vseh časov, Neymarjem je pester teden, v katerem je doživel marsikaj. Najprej je izvedel, da bo zaradi nediscipline, ki jo je kazal v tej sezoni pri PSG (napad na navijača, žaljenje Damirja Skomine ...), ostal brez kapetanskega traku pred prihajajočim južnoameriškim pokalom, ki bo od 14. junija do 4. julija v Braziliji.

Potem je številne navijače, ki ga imajo zaradi tega, ker Braziliji ni prinesel še nobene pomembne lovorike, vse bolj na piki, razjezil s svojim prihodom na priprave. V Brazilijo in v pripravljalno bazo brazilske nogometne reprezentance je namreč pripotoval kar v dragocenem helikopterju znamke Airbus H-145, ki je dolg skoraj 14 metrov in visok štiri metre. Naredil ga je Mercedes Benz, vreden pa je kar 13 milijonov evrov. Hitrost, ki jo doseže, je 248 kilometrov na uro.

Neymarjev prihod s helikopterjem:

Potem je bil v središču pozornosti zaradi poškodbe, a to ni bilo nič v primerjavi s tem, kar ga je doletelo pozneje. Prav med finalom lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom so namreč na dan prišle prve informacije o tem, da ga je neko dekle obtožilo posilstva.

Odzval se je hitro, takšne obtožbe zanikal, branil pa se tudi tako, da je na svojem Instagramovem profilu, na katerem mu sledi kar 119 milijonov uporabnikov, objavil videoposnetek, v katerem je kazal vsebino njegovega telefonskega dopisovanja z gospodično, ki ga obtožuje posilstva. S tem je o tem, da ni kriv, verjetno prepričal marsikoga, a se obenem znašel v hudih težavah. Vsebina dopisovanja je bila namreč tudi žgečkljive narave, vmes je bilo veliko intimnih fotografij omenjenega dekleta, zaradi česar zdaj brazilskemu nogometnemu zvezdniku grozi petletna zaporna kazen, saj je objava tovrstnih fotografij v Braziliji prepovedana ...

Žgečkljiva vsebina, ki jo je objavil Neymar:

Neymar playing no games lmao he dropped the conversations he had with the girl 😂

Lepo pozornost legendarnega slovenskega branilca

Pred kratkim je to, da se po letih igranja na visoki ravni poslavlja od igranja nogometa, naznanil Marko Šuler, ki spada med najboljše slovenske branilce zadnjega desetletja in več. Poškodbe, zaradi katerih je izpustil precejšen del te sezone, so bile pri 36 letih prevelik zalogaj.

Poslovil se je tiho in pred zadnjim prvenstvenim krogom, ko so Mariborčani v Ljudskem vrtu proslavljali 15. prvoligaško krono, gledalcem pomahal v slovo. Nekdanji reprezentant, ki je Sloveniji pomagal do uvrstitve na svetovno prvenstvo 2010, Mariboru pa do dveh uvrstitev s skupinski del lige prvakov, pa se je na prav poseben način poslovil od soigralcev v vijoličastem dresu, ki ga je nosil od leta 2013, ko je na Štajersko prišel po dolgem popotovanju v tujini.

Vsakemu je pozorno pripravil posebno majico, s katero je delil številne spomine, ki so jih ustvarili skupaj. Nekateri med njimi, med drugim Amir Dervišević, Martin Milec, Aleksander Rajčević in Jasmin Mešanović, so bili nad to potezo tako navdušeni, da so fotografije daril delili tudi na družabnih omrežjih in se še enkrat zahvalili priljubljenemu Šukiju, kot se je tega nekdanjega nogometaša varšavske Legie, izraelskega Hapoela Tel Aviva, belgijskega Genta, Gorice in Dravograda prijel vzdevek skozi leta igranja nogometa povsod po Evropi.

Takole se je z darilom pohvalil Aleksander Rajčević:

Takole je to storil Amir Dervišević:

In takole Martin Milec:

