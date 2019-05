Ko ostaneš brez besed, a pravila so pravila

V tekmi zadnjega kroga četrte nizozemske lige je glavni sodnik poskrbel, da je postal ''zvezda'' družabnih omrežjih. Ne zaradi slabega sojenja, temveč zato, ker je "lastnoročno" dosegel zadetek in ga tudi priznal. Nogometaši ekipe Harkemase Boys niso mogli verjeti svojim očem, a ker sodnik velja za mrtev objekt, tako kot na primer vratnica, se mora tekma nadaljevati.

V tem primeru se je žoga od njegove noge odbila čez črto in ni mu preostalo drugega, kot da zadetek prizna. Vse lepo in prav, a kaj je mož v črnem počel tako blizu golove črte, ne ve nihče, k sreči pa sodniški zadetek ni vplival na končnega zmagovalca. Domači so na koncu Hoek premagali s 4:2.

Icardijeva žena spet polnila rumene medije

Tako kot Leo Messi in Cristiano Ronaldo je stalna gostja naše rubrike tudi Wanda Icardi, ki tako ali drugače način skrbi za to, da polni italijanske medije. V preteklem tednu jih je na svojem Instagramu napela komentatorju, ki je dejal, da zadetek njenega moža Maura Icardija za ublažitev poraza Interja proti Napoliju z 1:4 ni vreden nič. ''Nič ni vredna vagina tvoje sestre," se je zadrla v televizijo in pokazala, da bo svojega moža branila ne glede na vse.

Temperamentna Wanda ni ostala tiho:

Questo è il rispetto di Wanda Nara nei confronti di voi telecronisti.

Storia cancellata pochi secondi dopo.

To pa ni vse, kar je storila v tem tednu, da je razburkala Italijo. Pri snemanju videa za Instagram je v črni obleki z globokim razporkom med nogami ob snemanju s svojim telefonom pokazala preveč. Kolaž video z Instagrama si lahko ogledate tukaj TUKAJ in sami ocenite, kaj je res in kaj ne.

Tukaj je vse v redu ...

... kaj pa tukaj? Več v zgornji fotogaleriji:

Ko se ga Angleži napijejo …

Govorimo o navijačih Sunderlanda, ki so v nedeljo zasedli London in na slovitem trgu Trafalgar Square pod vplivom alkohola in najverjetneje tudi preostalih drog počeli take in drugačne norčije. Ena izmed navijačic je v vodnjaku zaplesala striptiz in se v vodnjak na koncu, tako se piše, tudi podelala.

Eden izmed njih je v vodnjak skočil kar na glavo in si jo kajpak razbil, druga dva pa sta le splezala na vodnjak in pozdravljala svoje kolege.

Takole pa je bil znameniti trg v Londonu videti po vsem ''rajanju'':

Look at the state of Trafalgar Square last night! Shameful behaviour from the Sunderland fans!

Znani sodnik slavil zadetek kot nor

Mike Dean ni le sodnik v elitni premier league, znano je tudi, da je goreč navijač nižjeligaške angleške ekipe Tranmere. Na tribunah smo ga opazili že pred tedni, manjkal pa ni niti na odločilni tekmi za uvrstitev v tretjo angleško ligo.

Ko so nogometaši Tranmere zadeli za zmago nad Newportom, se je velikemu slavju navijačev pridružil tudi znani sodnik, ki se ni pustil motiti in ga ni zanimalo dejstvo, da mora biti kot sodnik nepristranski. Očitno je drugače, ko gre za klube iz nižjih lig.

Mike Dean celebrating Tranmere's play-off win is all you need today...💪🏻



(📽: @SkyFootball)

Takole je bilo pred 14 dnevi:

Mike Dean celebrating Tranmere reaching the PlayOff final is amazing 😂

pic.twitter.com/Wo2KRnEsZ8

Po slavju zrušil svojega trenerja

Valencia je v sobotnem finalu španskega kraljevega pokala presenetljivo premagala Barcelono in osvojila osmo tovrstno lovoriko. Med zahvalo trenerja netopirjev Marcelinha je tega skupaj s svojimi otroki zrušil branilec Gabriel Paulista. Španski strokovnjak je padel kot pokošen, a vse skupaj pospremil s smehom kot tudi preostali na štadionu.

Mediji ga pošiljajo v Juventus, on pa pleše na znameniti raperski komad

Po naznanitvi odhaja Massimilina Allegrija, da po sezoni zapušča Juventus, so mediji pretekli teden vsak dan na klop stare dame pošiljali Josepa Guardiolo. Čeprav se je o tem v preteklosti že govorilo, je možnosti za to bore malo.

Da ga govorice v medijih niti malo ne skrbijo, govori tudi ta posnetek z zabavo po ubranitvi naslova angleškega prvaka. Guardiola je skupaj z legendarnim Cooliem zapel raprsko uspešnico Gangsta's Paradise.

Po zapisu navijačev bil na robu solz

Roma se je v nedeljo poslovila od trenerja Claudia Ranierija in dolgoletnega kapetana Danieleja de Rossija. Ranieri se je na klop vrnil po nenadnem odhodu Eusebija di Francesca in prišel kot dežurni gasilec dokončat sezono. Čeprav se Romi ni uspelo uvrstiti v ligo prvakov, so se mu najbolj zvesti navijači na južni tribuni zahvalil s prelepim zapisom.

''Gospod Ranieri, ko smo vas potrebovali, ste odgovorili, zdaj prejmite našo zahvalo," so zapisali, Ranieri pa se jim je zahvalil s predklonom in komaj zadrževal solze.

Grazie Mister 💛❤️ pic.twitter.com/xw5Z4P6ixV — AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2019

Pri Romi so se na zadnji tekmi sezone zahvalili tudi kapetanu de Rossiju, ki je barve Rome branil vse od leta 2001 in bil do te sezone nepogrešljiv člen rimskega velikana. Za Romo je odigral več kot 600 tekem in dosegel 63 zadetkov.

What a perfect tribute from @ASRomaEN to Daniele De Rossi 👏 pic.twitter.com/5RhGmKOt5o — Weekend Sport (@WeekendSport) May 27, 2019

Navijačem Uniteda se kolca po nekdanjih junakih

Potem ko vsi vemo, kako se je Manchester United odrezal minulo sezono, osvojil ni nič, ostal je brez nastopov v ligi prvakov, so lahko navijači rdečih vragov v nedeljo na 20. obletnici znamenitega trojčka iz leta 1999 na Old Traffordu lahko spremljali nekdanje legende, ki so se poigrale z Bayernom.

David Beckham, Dwighte Yorke, Jaap Stam, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Ole Gunnar Solskjaer in drugi so Bavarce razbili s kar 5:0 in navdušili navijače Uniteda. Prav vsi so se strinjali, da so veterani boljši kot trenutna zasedba Uniteda. Nekdanji zvezdniki, ki so zdaj že v zrelih letih, so pokazali, da imajo v nogah še vedno tisto, česar njihovi nasledniki, ki jih klub bogato plačuje, nikoli ne bodo imeli.



Zadetek Davida Beckahama:

David Beckham scores followed by a top class celebration. Then, a sweet smile yet a big applause by the Godfather, Sir Alex Ferguson.



Pure beauty!😍 #Treble99 #MUFC pic.twitter.com/7hcgJflPgw — Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) May 26, 2019 In case you missed it, here is the best moment from yesterday's #Treble99 reunion.



Take a bow, David Beckham. Forever the star of the show. ⭐️🇾🇪 [@ManUnitedZone_] pic.twitter.com/lpCjrm0hJr — The Peoples Person (@PeoplesPerson_) May 27, 2019



Zadetek Dwighta Yorka:



Branilske sposobnosti orjaka Jaapa Stama, ki ni varčeval z močmi ...

Id play a 46 year old Jaap Stam everyday of the week over Chris Smalling & Phil Jones pic.twitter.com/OTlgtL3CD6 — Grant Muir (@Grantos1987) May 26, 2019

... Olić je odletel kot kegelj:

Ronaldo z družino obiskal Mercedesovo garažo

Cristiano Ronaldo je, tako kot se za zvezdnika njegovega kova spodobi, dobil teden dni počitnic več kot njegovi soigralci. Portugalec je s svojo partnerico Georgino Rodriguez in najstarejšim sinom Cristianom mlajšim odpotoval v Monako, kjer si je ogledal dirko formule 1.

Obiskal je tudi Mercedesovo garažo, kjer ga je prijazno pričakal prvak Lewis Hamilton. Ronaldovemu sinu je dovolil sesti tudi v njegov dirkalnik, s katerim je v nedeljo prišel še do 77. zmage v karieri.

Med potjo v Španijo zadremal kar na tleh

Liverpool je že pred tednom dni odpotoval v špansko Marbello, kjer se bodo do finala v Madridu pripravljali za obračun s Tottenhamom. Tja so odpotovali že pred tednom dni, med poletom v Španijo pa se ni pustil motiti njegov prvi zvezdnik Mohamed Salah, ki se je udobno namestil in zadremal kar na tleh.

Njegov soigralec Alex Oxlade-Chamberlain je vse skupaj dokumentiral in ob videu, ki ga je delil s širnim svetom, zapisal: ''Tudi egipčanski kralji morajo spati."