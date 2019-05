Ponedeljek, večer ... Čas je za Sportalov izbor z družabnih omrežij. Kdo v njem gostuje tokrat? Kot pogosto je tudi tokrat tukaj Cristiano Ronaldo, ob njem seveda ne sme manjkati niti Lionel Messi. Tokrat so na obisk prišli še Francesco Totti, Edinson Cavani, Siniša Mihajlović in tudi Samir Handanović.

Ronaldo z nešportno potezo užalil zvezdnika Rome

Pred enim krogom sta se v derbiju italijanske prve lige na Olimpijskem štadionu v Rimu udarila Roma in Juventus. Roma je zmagala z 2:0, prvi zvezdnik Juventusa in tudi italijanske lige Cristiano Ronaldo pa kot nogometaš, ki sila težko sprejema poraze, na tisti tekmi nase opozoril z ne preveč športno gesto, s katero je užalil domačega zvezdnika Alessandra Florenzija. Italijanskega reprezentanta, ki ne slovi ravno kot največji nogometaš v ligi (v višino meri kak centimeter več kot 170 centimetrov), je namreč užalil prav z njegovo višino. Poglejte, kako. No, sta si pa po koncu tekme nogometaša segla v roke in pozabila na dogodke na igrišču.

Gesta Cristiana Ronalda:

Cristiano Ronaldo having an issue with short people since Messi times?...



Here him quarrelling with Florenzi, telling him literally:

“Shut your mouth, you are too short to speak” pic.twitter.com/pq5FDpgW3h — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 12, 2019

Ronaldo pred očmi milijonov udaril svojega sina

Še malo Cristiana Ronalda in ne, ni tako hudo, kot se sliši na prvo žogo. V nedeljo je Juventus v italijanskem prvenstvu, v katerem je že pred časom prišel do osme lovorike v nizu, odigral zadnjo tekmo pred domačimi navijači. Do lovorike so Torinčani prišli tudi po zaslugi petkratnega najboljšega nogometaša leta na svetu, ki je zabil 21 prvenstvenih golov in prispeval še 11 asistenc, tako da je bil izbran tudi za najboljšega posameznika tekmovanja.

Nogometaši Juventusa so po nedeljski tekmi proti Atalanti (1:1), na kateri je edini gol za goste zabil slovenski reprezentant Josip Iličić, prejeli tudi veliki pokal za naslov državnega prvaka. Seveda ga je v roke dobil tudi Ronaldo, ki je nov uspeh na svoji bleščeči nogometni poti proslavil tudi s svojo družino. Mamo, partnerico in sinom Cristianom Ronaldom mlajšim. Prav tega pa je, pred očmi milijonov navijačev, ki spremljajo tekme Juventusa, z velikim pokalom nehote udaril v obraz. K sreči ga ni poškodoval, je pa Ronaldo poskrbel, da je video hitro zaokrožil po svetovnem spletu.

Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5 — ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2019

Je zvezdnik PSG pokazal, da je nestrpen?

Kapetani moštev v prvi francoski ligi so v predzadnjem krogu tamkajšnje lige v znak podpore nosili v barvah LGBT-gibanja, ki se zavzema za istospolno usmerjene, bisekskualne in transspolne osebe. Tak trak je okoli roke nosil tudi kapetan prvaka PSG Edinson Cavani, ki se je od domačih navijačev poslovil z zmago nad Dijonom s 4:0, enega izmed štirih golov pa je zabil tudi Urugvajec.

So pa zvesti spremljevalci PSG hitro opazili, da je Cavani med polčasom trak z znamenitimi barvami LGBT gibanja zamenjal z navadnim. Nekateri so se takoj spravili nad urugvajskega zvezdnika in dejali, da je s tem pokazal nestrpnost, a po drugi strani je morda možnost tudi ta, da je omenjeni trak Cavani zamenjal, ker je bil prevelik in je imel z njim težave. Kakorkoli že, o tem po tekmi Cavani (namerno?) ni spregovoril.

Edinson Cavani v prvem polčasu tekme proti Dijonu:

Edinson Cavani wearing the captains armband with the 🏳️‍🌈 colors on it👏🏽 pic.twitter.com/vfFWC4gsVP — Eduardo Razo (@eddie1991razo) May 18, 2019

Edinson Cavani v drugem polčasu tekme proti Dijonu:

Edinson Cavani removed his gay pride armband during his match today against Dijon. pic.twitter.com/pFTHZOkfgy — The Render (@TheRenderSports) May 18, 2019

Samir Handanović zadel iz gola na gol

Samirja Handanovića, nekdanjega dolgoletnega slovenskega reprezentanta, so ravno prejšnji teden spet izbrali za najboljšega vratarja prve italijanske lige, v kateri zdaj že nekaj let navdušuje med vratnicama milanskega Interja, je pa pri tem nekdanjem evropskem prvaku, ki se letos bori za preboj v ligi prvakov, v prejšnjem tednu navdušil tudi na enem izmed treningov. Poglejte, kako je izkušenemu zvezdniku italijanskega nogometa uspelo zadeti na enem izmed treningov Milančanov.

Messi na sprehodu šokiral svojega rojaka

Neki argentinski nogometni navdušenec Santiago Alberione je bil v teh dneh na počitnicah v Barceloni. Seveda si je šel ogledat tudi štadion Camp Nou, svojo radovednost pa je potešil tudi z obiskom mondenega predela mesta Castelldefels, v katerem živijo številni zvezdniki. Tudi najboljši nogometaš v zgodovini Barcelone Lionel Messi. A verjetno si omenjeni Argentinec niti v najbolj norih sanjah ni mislil, da bo enega od največjih zvezdnikov svetovnega športa ob tem tudi srečal.

"Okoli devetih zjutraj sem hodil po omenjeni soseski in na drugi strani zagledal Messija. Nisem mogel verjeti, da je to on, in nisem vedel, kaj naj naredim. Opogumil sem se in pristopil do njega. Ob tem sem se mu opravičil, ker vdiram v njegovo zasebnost. Rekel je, da ni nobenih težav. Privolil je tudi v fotografiranje in se mi podpisal na majico. Potem mi je postavil še nekaj vprašanj, za konec pa me je objel in mi dejal, da naj pazim nase, in mi zaželel vse dobro. Noro. Ne samo, da sem spoznal po mojem mnenju najboljšega nogometaša na svetu vseh časov, ampak sem spoznal tudi to, kako dobra oseba je," je ves iz sebe razlagal Alberione, ki je na spletu objavil tudi skupno fotografijo s petkratnim najboljšim nogometašem leta na svetu.

Fotografija Santiaga Alberioneja in Lionela Messija:

¡QUÉ NERVIOS! SE ENCONTRÓ A MESSI EN LA CALLE ⚽️

El joven cordobés Santiago Alberione contó en #Encendidos cómo fue el momento en el que se encontró a Lionel Messi en las calles de Barcelona.

NOTA 👉🏻https://t.co/wB4pu3Ib2y pic.twitter.com/z74itQoSR5 — PLX Pulxo 95.1 (@PLXPulxo951) May 17, 2019

Par sekund prej so se Tottiju smejali, potem pa ...

Francesco Totti, svetovni prvak z Italijo iz leta 2006 in predvsem z naskokom najbolj legendarni nogometaš v zgodovini Rome in tudi eden najboljših vseh časov v prvi italijanski ligi, nogometa na profesionalni ravni ne igra že dve leti. Seveda pa danes 42-letni nekdanji nogometaš tu in tam še vedno rekreativno brca žogo. Tako je bilo tudi tokrat, ko je nastal spodnji posnetek. Na njem lahko vidimo, kako je Tottija eden izmed nasprotnikov na eni izmed revialnih malonogometnih tekem osmešil z atraktivnim preigravanjem in poskrbel, da se je Tottiju marsikdo nasmejal. Toda iz akcije po norem preigravanju se ni izcimilo nič, je pa takoj za tem žoga prišla do najboljšega strelca v zgodovini Rome, ta jo je nemudoma pospravil v gol. In to na kakšen način! Samo eden je Francesco Totti ...

Totti firing back right after getting laughed at. That chip is insane! @ASRomaEN pic.twitter.com/ye4IAK7gnm — Follow @NaifFCB_ (@NaifFCB_) May 17, 2019

Legendarni Anglež navdušil svoje nogometaše

Derby County se je prejšnji teden z zmago s 4:2 na gostujoči tekmi proti Leeds Unitedu uvrstil v veliki finale play-offa za elitno premier ligo, potem ko je na domači tekmi proti ekipi Marcela Bielse izgubil z 0:1 in šokiral navijače nekoč slovitega angleškega kluba. To je bila do zdaj zagotovo največja trenerska zmaga Franka Lamparda, nekoč legendarnega nogometaša londonskega Chelseaja in angleškega reprezentanta, ki je svojo trenersko pot začel na klopi Derby Countyja.

Najboljši strelec v zgodovini Chelseaja, ki ga konec tega tedna čaka finale za uvrstitev med angleško nogometno ligo, ko se bo na slovitem Wembleyju udaril z Aston Villo, je bil zmage zelo vesel, ob tem pa je to pokazal tudi tako, da je svojim varovancem dovolil veliko proslavo, na kateri je alkohol tekel v potokih. Pa ne samo to, na koncu se je izkazal tudi s tem, da je poravnal ne prav majhen račun, ki je nastal po več kot 200 popitih pivih, žganih pijačah, penini in še marsičem. Račun je na koncu znašal kar 2.800 angleških funtov. Pravo bogastvo, mar ne? No, če si nekoč na teden služil več kot 100 tisoč funtov na teden, prav slabo pa verjetno ne služi tudi danes, niti ne …

Preverite, kaj vse so spili nogometaši Derby Countyja:

Frank Lampard's bar bill last night:



209 beers

5 bottles of Prosecco

75 Jagerbombs

8 Strongbow Dark Fruits

£2,802.30 bar bill



Credit: The Kings Head Town street Duffield @thekingsheadduffield pic.twitter.com/IbD3hNmoYo — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 17, 2019

Vročekrvni Srb je želel obračunati z navijačem oziroma policistom

Siniša Mihajlović, vročekrvni nekoč odlični nogometaš in danes trener, ki trenutno sedi na klopi Bologne, si je prejšnji teden na Olimpijski štadion v Rimu prišel ogledat finale italijanskega pokala, v katerem je njegov nekdanji klub Lazio z 2:0 premagal Atalanto Josipa Iličića in prišel do lovorike.

Pred štadionom pa je nato skoraj izbruhnil fizični obračun med Mihajlovićem in enim izmed navijačev, ki ga je žalil. No, tako so italijanski mediji poročali najprej, potem pa se je javil nestanovitni Srb in pojasnil, kaj se je dogajalo. "Ne navijač, žalil me je eden izmed policistov. Tega nikoli ne bom dovolil," je povedal dolgoletni srbski reprezentant, ki se ga spomnimo tudi po rdečem kartonu, ki ga je dobil na tisti znameniti prvi tekmi Slovenije na velikih tekmovanjih, v Charleroiju na evropskem prvenstvu 2000, ko so se Slovenci proti takratni Jugoslaviji razšli s spektakularnim remijem 3:3.

Kaj se je dogajalo v Rimu, poglejte spodaj.

Nora proslava junakov Ajaxa

Ajax iz Amsterdama, ki je v tej evropski sezoni navdušil celoten nogometni svet, a nato nesrečno v zadnjih sekundah polfinala proti Tottenhamu ostal brez nastopa v velikem finalu lige prvakov, je tolažbo našel v domačem prvenstvu in prejšnji teden osvojil svoj 34. naslov nizozemskega prvaka in prvega po petih letih čakanja. Po tekmi zadnjega kroga, v katerem so zvezdniki Ajaxa v sredo v gosteh premagali De Graafschap s 4:1 in ohranili tri točke prednosti pred velikim tekmecem PSV iz Eindhovna, je bilo v Amsterdamu noro. Nogometaši Ajaxa so namreč proslavili uspeh s svojimi navijači, teh pa se je zbralo več kot 100 tisoč in nastali so prizori, kot so spodnji ...

Poglejte kako je, ko sodnik postane navijač

Mike Dean, eden izmed boljših otoških nogometnih sodnikov, je velik navijač petoligaša Tranmere Roversa. Da je tako, pa je v zadnjem tednu izvedel marsikdo. Poglejte, kako se je ta sodnik, ki že 20 let sodi v premier ligi, v ligi prvakov pa, zanimivo, ni sodil še niti enkrat, na tribunah razveselil zmage svojega ljubljenega kluba nad Newportom v play-offu za četrto angleško ligo.