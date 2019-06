Še eden? Neymar osumljen posilstva. #video

Po besedah dekleta sta se z zvezdnikom spoznala prek Instagrama in se prek njegovega prijatelja Galla dogovorila za srečanje v Parizu. Kupil naj bi ji letalsko vozovnico in najel sobo v hotelu Sofitel Paris Arc Du Triumphe. Neymar naj bi ob dogovorjeni uri v sobo prišel krepko opit, po začetnem pozdravu in nekaj spregovorjenih stavkih pa postal agresiven in dekle posilil, piše v policijskem poročilu.

Posilstvo prijavila v domovini

V svoji izjavi je žrtev še dejala, da je vidno pretresena francosko prestolnico zapustila 17. maja. Dodala je, da jo je bilo strah prijavo vložiti že v Franciji. Tudi v Braziliji je dolgo premišljevala o molku, nato pa le zbrala pogum in stopila do policije, še poroča brazilski UOL. Policija je zdaj proti nogometašu sprožila uradni postopek.

Policijski zapisnik, ki je pojavil na spletu:

Kaj na vse to pravi Brazilec?

Neymar se je na vse skupaj odzval s sedemminutnim govorom na Instagramu. "Obtožen sem posilstva. To so zares hude obtožbe. Vse skupaj je bilo zame veliko presenečenje. Tisti, ki me poznajo, vedo, da tega ne bi nikoli storil. Resnica je ravno obratna od zapisanega. Jezen sem," je med drugim v monologu dejal brazilski zvezdnik, ki je napovedal, da se bo branil in opral svoje ime.

"To je napad na mojo podobo, napad name … Boli, da sem znašel v takšnem položaju. Bila je past in nasedel sem. To bo zame velika lekcija za v prihodnje, verjamem pa, da bo na koncu zmagala pravica,'' je dodal.

