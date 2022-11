Liverpool bo pod pravimi pogoji naprodaj

V izjavi za javnost je FSG zapisal, da je odprt glede prodaje kluba, ki ga je prevzel leta 2010. "V zadnjem času je prišlo do številnih sprememb lastništva in govoric o tovrstnih spremembah v klubih angleške elite. In tudi o tem nas redno sprašujejo tretje osebe, ki se zanimajo za naš klub," so zapisali. "FSG je pogosto prejemal izjave o interesu tretjih oseb, ki želijo postati delničarji Liverpoola. Povedali smo že, da bi pod pravimi pogoji razmislili o prodaji, a le, če bi bilo to v interesu Liverpoola kot kluba."

Pri FSG so še dodali, da so sicer popolnoma predani uspehom Liverpoola tako na igrišču kot izven njega. FSG je med drugimi tudi lastnik baseballske franšize Boston Red Sox in hokejske franšize Pittsburgh Penguins. Liverpool pa je pod njihovim vodstvom v sezoni 2019/20 osvojil angleško prvenstvo, sezono prej pa so slavili v ligi prvakov. V sezonah 2017/18 in 2021/22 pa so izgubili v finalu lige prvakov.