Messijev prvenec v dresu PSG, Oblakovi so se rešili v Milanu, Šerif premagal Real

V ligi prvakov je v torek največ pozornosti požel "arabski" derbi, spopad nesramno bogatih PSG in Manchester Cityja, na katerem se je Lionel Messi v novem dresu prvič predstavil še v Evropi. Argentinski čarovnik je dočakal svoj prvi gol za PSG, ta pa je zmagal z 2:0. Na delu so bili danes trije slovenski legionarji, Samir Handanović je z Interjem gostoval v Ukrajini pri Šahtarju in iztržil točko, Kevin Kampl je z Leipzigom na domačem igrišču priznal premoč Bruggeju, Jan Oblak pa je z Atleticom gostoval v Milanu in se šele po zadetku Luisa Suareza globoko v sodnikovem dodatku veselil zmage z 2:1. Lovro Bizjak je moral zaradi poškodbe izpustiti nadvse atraktivno gostovanje pri slovitem Realu, a je njegov Šerif vseeno zmagal z 2:1. Pestro bo tudi v sredo, ko bodo na delu Josip Iličić (Atalanta), Benjamin Šeško (Salzburg) in Benjamin Verbič (Dinamo Kijev).

Najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje na svetu je v drugem krogu ponudilo ogromno poslastic, največja pa je bila v skupini A, kjer sta se pomerili zvezdniški zasedbi PSG in Manchester Cityja.



Vodilni francoski prvoligaš je sezono v Evropi odprl zgolj z remijem v Belgiji, danes pa se je navijačem odkupil z zmago nad angleškim prvakom in evropskim podprvakom. V središču pozornosti je bilo srečanje Lionela Messija in Josepa Guardiole. Argentinec je bil na koncu bolj zadovoljen, dosegel je namreč prvenec za svoj nov klub in se s Parižani veselil zmage z 2:0.

Handanović s točko iz Ukrajine, Oblakovi do treh v Milanu

Na delu so bili danes trije slovenski legionarji, Samir Handanović je z Interjem gostoval v Ukrajini pri Šahtarju iz Donecka in mrežo ohranil nedotaknjeno. Tudi gostitelji niso prejeli gola, moštvi sta tako vknjižili po točko, bolj pester večer pa je imel Jan Oblak, ki je s svojim Atleticom iz Madrida gostoval v Milanu in večji del tekme zaostajal, nato pa sta v zaključku za zmago španskih prvakov poskrbela Antoine Griezmann in Luis Suarez.

Jana Oblaka je že v 20. minuti tekme v Milanu premagal Rafael Leao. Atletico se je na koncu vendarle veselil treh točk. Foto: Guliverimage

Moldavski palček premagal veliki Real Madrid, Kampl izgubil doma

Kevin Kampl je doma v Leipzigu gostil Club Brugge in izgubil z 1:2. Nekdanji slovenski reprezentant je odigral vseh 90 minut tekme.

Šerif iz Tiraspola je gostoval pri slovitem Realu v Madridu, na tekmi pa ni bilo slovenskega nogometaša Lovra Bizjaka, ki je zaradi poškodbe izpustil že prvi krog lige prvakov. A moldavski palček je proti evropskemu rekorderju (13 naslovov prvaka) zaigral neustrašno, ga premagal z 2:1 in je s šestimi točkami na vrhu skupine D.



Liverpool se je s 5:1 znesel nad Portom, Dortmund je z 1:0 premagal Sporting, Ajax pa z 2:0 Bešiktaš.

Najboljši strelci: 5 – Sebastien Haller (Ajax)

4 – Christopher Nkunku (Leipzig)

3 – Mohamed Salah (Liverpool)

…

Verbičevi pri velikanu na Bavarskem

Benjamin Verbič, ki je pred kratkim postal očka, je konec prejšnjega tedna zaigral za Dinamo Kijev od prve minute. Foto: Guliverimage V sredo bodo odigrani dvoboji drugega kroga v skupinah E, F, G in H. Ukrajinski prvak Dinamo Kijev se bo mudil na Bavarskem pri eni najboljših evropskih ekip, Bayernu. Benjamin Verbič je pretekli konec tedna prvič v tej sezoni v ukrajinskem prvenstvu začel dvoboj od prve minute in pomagal soigralcem do zmage z 2:0 nad Rukhom. V Münchnu bo najverjetneje čakal na svojo priložnost s klopi za rezervne igralce.

Drugi velikan v skupini E, Barcelona, bo po visokem porazu proti Bayernu poskušal prvič letos zmagati v Evropi. Gostoval bo v Lizboni pri Benfici, samozavest pred zahtevnim izpitom pa jim je dvignila vrnitev Ansuja Fatija, ki se je v nedeljo proti Levanteju po desetmesečni odsotnosti ekspresno vpisal med strelce.

V nepredvidljivi skupini F Atalanto čaka na papirju najlažje opravilo, saj bo v Bergamu gostoval švicarski prvak Young Boys. Ker pa je zasedba iz Berna v uvodnem krogu presenetila Manchester United in pokvarila prvi evropski nastop Cristiana Ronalda v dresu rdečih vragov po 12 letih (podprt še z zadetkom Portugalca), je pred Josipom Iličićem, ki verjetno ne bo začel dvoboja od prve minute, in njegovimi soigralci še zahteven izziv.

Cristiano Ronaldo je na uvodni evropski tekmi v Bernu dosegel zadetek, a z Manchester Unitedom vseeno ostal brez točk (1:2). Portugalec je s 135 zadetki strelski rekorder lige prvakov, zdaj pa bo poskrbel še za "samostojni" rekord v številu nastopov. Foto: Guliverimage

United bo na Old Traffordu gostil Villarreal. Zanimivo je, da so se vse dozdajšnje evropske tekme omenjenih tekmecev končale brez zadetkov. Tako se je v soboto razpletla tudi tekma med Realom in rumeno podmornico, ki je tako v Madridu osvojila točko, United pa je razočaral privržence z nepričakovanim domačim spodrsljajem proti Aston Villi (0:1). Ronaldo se bo z novim nastopom vpisal v zgodovino, saj bo postavil nov rekord lige prvakov. To bo namreč že njegova 178. tekma v elitnem tekmovanju.

Rdeči vragi bodo pogrešali poškodovanega Angleža Harryja Maguireja. Glavni trener rdečih vragov je na tiskovni konferenci dejal, da bi lahko Maguire manjkal okoli dva tedna zaradi poškodbe mečne mišice.



Luke Shaw, ki se je prav tako poškodoval na zadnji tekmi angleškega prvenstva proti Aston Villi (0:1), naj bi bil vseeno pripravljen za ponovitev finala minule evropske lige, poroča STA.

Največ nastopov v ligi prvakov:

177 - Cristiano Ronaldo (2003–), Iker Casillas (1999–2019)

151 - Xavi Hernández (1998–2015)

150 - Lionel Messi (2004–)

142 - Raúl González (1995–2011)

141 - Ryan Giggs (1993–2014)

Salzburg z 18-letnim Benjaminom Šeškom, mladim draguljem slovenskega nogometa in serijskega avstrijskega prvaka, napada prve točke proti francoskemu prvaku Lillu. Rdeči biki imajo najmlajšo zasedbo v ligi prvakov, v uvodnem krogu so ostali neporaženi pri Sevilli (1:1), zdaj pa nameravajo pokvariti načrte še nekdanjemu klubu Milenka Ačimovića.

Benjamin Šeško je debitiral v elitnem tekmovanju z odmevnim remijem v Sevilli. Foto: Guliverimage

Za derbi večera bosta v skupini H poskrbela Juventus in Chelsea. Stara dama se spopada s težavami, saj bosta zaradi zdravstvenih težav manjkala Alvaro Morata in Paulo Dybala, Londončani, aktualni evropski prvaki, pa želijo po uvodnem porazu sezone, ko so v soboto občutili nemoč proti Manchester Cityju, spet ujeti zmagoviti ritem.

Težave imajo tudi v taboru Londončanov, tekmo bo moral namreč izpustiti francoski vezist N'Golo Kante, ki je bil na zadnjem testiranju pozitiven na novi koronavirus. Kante bo moral zaradi strogih pravil na Otoku ostati v karanteni, je na novinarski konferenci dejal trener Chelseaja Thomas Tuchel. Strateg modrih je sicer dejal, da ne ve, ali je bil Kante cepljen, poleg tega nima niti podatkov, koliko njegovih varovancev je bilo cepljenih proti novemu koronvirusu, poroča STA.



Ob Kanteju bodo sicer na tekmi proti Juventusu v Torinu manjkali tudi Američan Christian Pulisic ter Angleža Mason Mount in Reece James.

Liga prvakov, skupinski del (2. krog): Skupina A:

Torek, 28. september:

RB Leipzig : Club Brugge 1:2 (1:2)

Nkunku 5.; Vanaken 22., Rits 41.

Kevin Kampl je odigral celo tekmo za RB Leipzig.



PSG : Manchester City 2:0 (1:0)

Gueye 8., Messi 74. Lestvica:

1. PSG 2 tekmi - 4 točke

2. Club Brugge 2 - 4

3. Manchester City 2 - 3

Skupina B:

Torek, 28. september:

AC Milan : Atletico Madrid 1:2 (1:0)

Leao 20.; Griezmann 84., Suarez 90+7/11-m; RK: Kessie 29./Milan

Jan Oblak (Atletico) je branil celo tekmo.



Porto : Liverpool 1:5 (0:2)

Taremi 75.; Salah 18., 60., Mane 45., Firmino 77., 83. Lestvica:

1. Liverpool 2 - 6

2. Atletico Madrid 2 - 4

2. Porto 2 - 1

4. AC Milan 2 - 0

Skupina C:

Torek, 28. september:

Ajax : Bešiktaš 2:0 (2:0)

Berghuis 17., Haller 43.



Borussia Dortmund : Sporting Lizbona 1:0 (1:0)

Malen 37.



Lestvica:

1. Ajax 2 - 6

2. Borussia Dortmund 2 - 6

3. Bešiktaš 2 - 0

4. Sporting Lizbona 2 - 0

Skupina D:

Torek, 28. september:

Šahtar Doneck : Inter 0:0

Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter.



Real Madrid : Šerif Tiraspol 1:2 (0:1)

Benzema 65.; Jakšibajev 25., Thill 90.

Lovra Bizjaka ni bilo v kadru Šerifa. Lestvica:

1. Šerif 2 - 6

2. Real Madrid 2 - 3

3. Inter 2 - 1

4. Šahtar Doneck 2 - 1

Skupina E:

Sreda, 29. september:

21.00 Bayern München - Dinamo Kijev (Benjamin Verbič)

21.00 Benfica - Barcelona Lestvica:

1. Bayern München 1 - 3

2. Benfica 1 - 1

2. Dinamo Kijev 1 - 1

4. Barcelona 1 - 0

Skupina F:

Sreda, 29. september:

18.45 Atalanta (Josip Iličić) - Young Boys

21.00 Manchester United - Villarreal



Lestvica:

1. Young Boys 1 - 3

2. Atalanta 1 - 1

2. Villarreal 1 - 1

4. Manchester United 1 - 0

Skupina G:

Sreda, 29. september:

21.00 Salzburg (Benjamin Šeško) - Lille

21.00 Wolfsburg - Sevilla Lestvica:

1. Salzburg 1 - 1

1. Sevilla 1 - 1

3. Lille 1 - 1

3. Wolfsburg 1 - 1