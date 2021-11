Zaključna žogica za Barcelono, a tudi za slovenskega dragulja

V ligi prvakov so si napredovanje med 16 najboljših že zagotovili Ajax, Bayern, Juventus in Liverpool. Kdo se jim bo pridružil? Kar nekaj vstopnic bo podeljenih ta teden, ko bodo potekali dvoboji predzadnjega kroga. Xavi bo prvič v Evropi vodil Barcelono, katero lahko z zmago nad Benfico že popelje v osmino finala, novo zaključno žogico za zgodovinski uspeh pa ima Salzburg. Če bi se Benjamin Šeško vpisal med strelce, bi rdeči biki iz Avstrije izenačili rekord lige prvakov. Zelo napeto bo tudi v ''Iličićevi'' skupini F …

V torek bo na evropskih zelenicah še kako zanimivo. Svečano bo na Camp Nouu. Barcelona si lahko zagotovi preboj med najboljših 16, novopečeni trener Xavi pa bo debitiral v novi službi v Evropi. Ko je imel nazadnje opravka z ligo prvakov, je leta 2015 Barceloni pomagal do naslova v finalu v Berlinu. Zdaj jo lahko popelje v osmino finala. Če bodo Katalonci premagali Benfico, si bodo priigrali neulovljivo prednost pred portugalskim velikanom. Katalonci ne bodo mogli računati na najboljšega mladega igralca do 21 let na svetu (po izboru Tuttosport) Pedrija, v napadu bodo pogrešali tudi Ansuja Fatija in Sergia Agüera, ki naj bi konec tedna sklenil kariero.

V skupini A si je Bayern München že zagotovil napredovanje, v štirih nastopih je dosegel kar 17 zadetkov, od tega pet na domači tekmi proti ukrajinskemu prvaku Dinamu. Tokrat bodo Bavarci gostovali v Kijevu, kjer žal ne bo slovenskega reprezentanca Benjamina Verbiča, ki se je poškodoval na reprezentančnem dvoboju s Ciprom. Bayern bo nastopil močno oslabljen. Pestijo ga ogromne težave z okužbami, kar pet igralcev je v karanteni, med njimi tudi nemška zvezdnika Joshua Kimmich in Serge Gnabry.

Cristiano Ronaldo je na domači tekmi z Villarrealom odločil zmagovalca v zadnjih minutah. Foto: Reuters

V skupini F vlada pri vrhu gneča. Kljub nekaterim spodrsljajem ima Manchester United, ki se je po sobotnem razočaranju proti Watfordu (1:4) razšel z Olejem Gunnarjem Solskjaerom in išče novega trenerja, vse v svojih rokah. V predzadnjem krogu bo z vedno motiviranim strelskim rekorderjem lige prvakov Cristianom Ronaldom gostoval v Španiji pri Villarealu. To bo derbi vodilnih, po eni izmed različic si lahko rdeči vragi z zmago na Madrigalu že zagotovijo napredovanje. To bi jim uspelo, če Atalanta z Josipom Iličićem ne bi uresničila cilja in ostala brez zmage v Švici. Kranjčan in druščina bodo naredili vse, da bi zaostrili boj pri vrhu in se še naprej nadejali napredovanja.

Salzburg z mladim Slovencem napada rekord lige prvakov

Če bodo Benjamin Šeško in druščina v gosteh premagali Lille, si bo Salzburg že zagotovil napredovanje v osmino finala. Foto: Reuters V skupini G diši po presenečenju, zgodovinskem podvigu Salzburga. Serijski prvak Avstrije ni še nikoli napredoval med 16 najboljših v ligi prvakov, v torek pa se mu ponuja že druga zaključna žogica. Prve v Nemčiji ni izkoristil, se bo bolje izkazal v Franciji? Doma je premagal francoskega prvaka Lille z 2:1, oba zadetka je dosegel z bele točke. Če bi znova ugnal nekdanji klub Milenka Ačimovića, bi napredoval med najboljših 16! To bi bil veliki uspeh za najmlajšo zasedbo lige prvakov. Povprečna starost Salzburga je namreč le 23 let in 8 dni, kar je najmanj izmed vseh 32 udeležencev lige prvakov. Pri tem ima zasluge tudi 18-letni slovenski biser Benjamin Šeško, ki bo znova iskal pot do prvega zadetka v skupinskem delu lige prvakov.

Salzburg je v tej sezoni v ligi prvakov zaigral že s šestimi najstniki, toliko jih je na igrišče poslala le še Barcelona. Če bi se med strelce uvrstil še Šeško, bi se lahko Salzburg pohvalil s kar tremi najstniškimi strelci v isti sezoni (še 19-letni Hrvat Luka Sučić in 19-letni Nemec Karim-David Adeyemi), s tem pa bi izenačil rekord lige prvakov, ki pripada Borussii Dortmund (2016/17) in Ajaxu (1995/96), ko so v polno zadeli trije najstniki. Salzburg resda na zadnji tekmi ni navdušil. V soboto se je presenetljivo doma razšel z Admiro brez zadetkov. Šeško je odigral zadnjih 10 minut. Rdečim bikom se je prvič v tej sezoni v avstrijskem prvenstvu zgodilo, da niso dosegli niti enega zadetka.

Evropski prvak Chelsea si lahko zagotovi napredovanje v osmino finala že s točko. Foto: Guliverimage

V skupini H bo derbi vodilnih v Londonu, kjer branilec evropskega naslova Chelsea potrebuje le točko, da bi si tudi matematično zagotovil napredovanje. Juventus si je že zagotovil preboj. Poseben motiv bo imel švedski prvak Malmö, ki je za zdaj edini tako brez točk kot tudi zadetkov (gol razlika 0:12). Štiri poraze je nanizal tudi Bešiktaš, a ima gol razliko 2:12.

Najboljši strelci: 8 – Robert Lewandowski (Bayern),

7 – Sebastien Haller (Ajax)

5 – Christopher Nkunku (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Man United), Mohamed Salah (Liverpool)

4 – Karim Benzema (Real Madrid), Riyad Mahrez (Man City), Leroy Sane (Bayern)

…

Mariborčan bo po Iličiću sodil še Oblaku

Mariborčan Slavko Vinčić bo sodil atraktivni dvoboj v Madridu. Foto: Reuters V sredo se bosta v Madridu v skupini, v kateri si je Liverpool že priigral napredovanje, spopadla Atletico in Milan. Slovenski vratar Jan Oblak, ki ga Fifa ni uvrstila med pet kandidatov za vratarja leta, bo naskakoval pozitiven rezultat, ki bi španskega prvaka ohranil v boju za napredovanje. Gostje, pri katerih bo nastopil tudi izkušeni Šved Zlatan Ibrahimović, imajo zadnjo priložnost, da se še vmešajo v boj za evropsko pomlad, Atletico pa potrebuje dobro popotnico pred zadnjim krogom, ko bo gostoval v Portu.

Na srečanju na Wanda Metropolitano bo glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić. V prejšnjem krogu je sodil Josipu Iličiću v Bergamu, zdaj bo na delu še v Oblakovem ''dvorišču''. Na tem stadionu je njegov rojak Damir Skomina leta 2019 sodil finale lige prvakov, kar je največji dosežek slovenskih nogometnih sodnikov v zgodovini. Atletico bo nastopil brez kaznovanega Brazilca Felipeja, ki je odločil sobotno tekmo la lige proti Osasuni, Joao Felix in Kieran Trippier pa sta poškodovana.

Parižani prihajajo v Manchester z udarnim trojčkom v napadu. Foto: Guliverimage

Veliki derbi evropskega nogometa in arabskih ''petrodolarjev'' bosta na Etihadu uprizorila Manchester City in PSG. Pri angleških prvakih, ki se želijo Parižanom maščevati za poraz na Parku princev, ne bo Kevina de Bruyneja in Ferrana Torresa, bogati francoski klub pa naj bi zaigral z atomskim trojčkom v napadu (Mbappe – Neymar – Messi), obstaja pa tudi možnost, da bi prvi nastop za PSG vpisal dolgoletni kapetan madridskega Reala Sergio Ramos, ki je na seznamu kandidatov za srečanje.

Kampl lovi evropsko pomlad, Handanović pa zgodovinski dosežek

Samir Handanović se bo pomeril proti ukrajinskemu podprvaku Šahtarju. Foto: Guliverimage V skupini C si je Ajax, ki ima v svojih vrstah izjemnega strelca Sebastiena Hallerja, že zagotovil napredovanje, za drugo mesto pa se bosta v neposrednem obračunu spopadla Sporting Lizbona in Borussia Dortmund. Imata enako število točk, ker pa so Nemčiji zmagali rumeni-črni, bi jim v sredo ustrezal že remi. RB Leipzig Kevina Kampla se bori za vsaj tretje mesto in evropsko pomlad v ligi Europa, nekdanji slovenski reprezentant naj bi proti Club Brugge zaigral od prve minute.

V skupini D prevzemata primata Real Madrid in milanski Inter. Šerif iz Tiraspola je po senzacionalnem začetku zdrsnil na tretje mesto, a še lahko pokvari načrte velikanom, hkrati pa si zagotovi najmanj tretje mesto, ki zagotavlja nadaljevanje evropske pravljice v ligi Europa. Šerif bo brez poškodovanega Lovra Bizjaka gostil bele baletnike, željne maščevanja za boleč poraz v Madridu (1:2), ki je presenetil svetovno nogometno javnost. Če bi Real zmagal, Inter pa upravičil vlogo favorita proti v tej sezoni zelo skromnemu Šahtarju, bi si Samir Handanović prvič v karieri zagotovil preboj med 16 najboljših v ligi prvakov. Milančani so dobro razpoloženi, v nedeljo so v derbiju serie A kot prvi v tej sezoni premagali Napoli.