Letošnji jesenski del lige prvakov zaradi poznega vstopa v sezono poteka zelo hitro. Urnik je zgoščen, tekme si sledijo skoraj vsak teden, vedno več pa je velikanov, ki so si že zagotovili napredovanje med najboljših 16. Za zdaj med njimi še ni klubov, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji, bi pa bilo lahko drugače že v torek.

Atletico še brez zvezdice

Bo Diego Simeone tokrat "vrnil" Hansiju Flicku za poraz na Bavarskem? Trener Bayerna v Španiji ne bo zaigral z najmočnejšo zasedbo. Foto: Reuters Dejstvo, da si je šest ekip že zagotovilo nastop v izločilnem delu - to so Bayern, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona in Juventus -, nekaterim zelo ustreza. Med njimi je tudi Atletico Jana Oblaka, ki mu gre v tej sezoni v španskem prvenstvu odlično, v Evropi pa si je privoščil nekaj spodrsljajev, zaradi katerih je močno zaostal za Bavarci. V uvodnem krogu je v Münchnu doživel hud poraz, Škofjeločan je moral po žogo v svojo mrežo kar štirikrat (4:0), a je imel opravka s tako dovršenimi streli in akcijami, da ni bil neposredni krivec za noben zadetek.

Rdeče-beli se želijo v torek v 5. krogu skupine A maščevati Bayernu, ki lahko v zahtevno gostovanje vstopi brez rezultatskega pritiska, saj si je že zagotovil prvo mesto v skupini. Trener Hansi Flick je že sporočil, da v Madrid prihaja brez treh izjemno pomembnih igralcev, ki jih namerava spočiti. V torek tako proti Atleticu ne bodo zaigrali vroči napadalec Robert Lewandowski, prvi čuvaj mreže Manuel Neuer in nemški zvezni igralec Leon Goretzka. To bi lahko bila voda na mlin Oblaku in soigralcem, ki bi jim točke proti Bayernu prišle še kako prav. V idealnem scenariju bi si z zmago nad nemškim prvakom - ob tem moskovski Lokomotiv ne bi smel premagati Salzburga - zagotovili vstop med 16 najboljših že v torek, vseeno pa Bayernu ne manjka motivov.

Jan Oblak se je še v vsaki sezoni, odkar brani za Atletico, uvrstil vsaj med 16 najboljših v ligi prvakov. Foto: Reuters

Branilci evropskega naslova želijo še izboljšati rekord lige prvakov. Za zdaj so zapored zmagali že 16-krat, to številko pa lahko v Španiji še izboljšajo. Tako se na praznem stadionu Wanda Metropolitano obeta nogometna poslastica, v kateri bi lahko imel eno izmed glavnih vlog Oblak, ki je v soboto branil 200. v španskem prvenstvu in navdušil z imenitnim rekordom, ki še vedno odmeva po svetu. Atletico si prizadeva, da bi še osmič zapored zaigral v osmini finala. Odkar je njegov vratar Slovenec, se mu je to še vedno posrečilo.

Handanovićev Inter reši le še čudež

Milanski Inter s kapetanom Samirjem Handanovićem odhaja v goste k vodilni Borussii. Foto: Getty Images Za boleč poraz v uvodnem krogu se lahko v torek maščuje tudi drugi madridski velikan Real. V prvem krogu je nepričakovano doma pokleknil pred skoraj "rezervno" zasedbo Šahtarja (2:3), a so nato izbranci Zinedina Zidana le začeli nabirati točke, tako da bi se z zmago v Ukrajini močno približali želenemu cilju. Beli baletniki so pred odhodom v Kijev razočarali navijače z domačim porazom proti Alavesu, slabo voljo pa je povečala še poškodba mišice Edena Hazarda.

V skupini B kaže najslabše milanskemu Interju. Črno-modre Samirja Handanovića reši le še čudež, v torek ga bodo iskali v Mönchengladbachu pri vodilni Borussii, ki si je z dvema visokima zmagama nad Šahterjem močno okrepila samozavest.

Iličićeva Atalanta pred najlažjo nalogo

Josip Iličić je edini Slovenec, ki je v tej sezoni lige prvakov zadel v polno. V prejšnji sezoni je bil uspešen celo petkrat. Foto: Reuters V torek bo zelo zanimivo v skupini D, v kateri je trenutno v vodstvo Liverpool, a ima v zadnjem času, ko so ga načele številne poškodbe, veliko težav. Trener Jürgen Klopp, zelo jezen zaradi zgoščenega urnika tekmovanj in nezmožnosti prilagajanja vodstva angleškega prvenstva, pogreša zlasti branilce. Proti Ajaxu, ki na lestvici za rdečimi zaostaja le dve točki, bi mu prišli še kako prav.

Dodatna težava za angleške prvake je to, da Atalanta, ki je v prejšnjem krogu osvojila Anfield, med strelce pa se je vpisal tudi slovenski virtuoz Josip Iličić, gosti Midtyjland. Danski prvak je še brez točk, tako da bi bilo vse kaj drugega kot zmaga Atalante - bila bi prva na stadionu v Bergamu, odkar "boginja" nastopa v ligi prvakov - velika senzacija.

V skupini C si je Manchester City že priigral vstopnico za osmino finala, le še centimetri pa od evropske pomladi v ligi prvakov ločijo tudi Porto. Če bi ostali nepremagani proti sinjemmodrim z Otoka, bi rešili vse skrbi, če jim ne bi uspelo, pa bi jim lahko k napredovanju pomagal Marseille. Francoski klub je v ligi prvakov izgubil že 13 zaporednih tekem, kar je neslavni rekord tekmovanja. Ga bo prekinil doma proti Olympiakosu in se vmešal v boj za tretje mesto?

Kamplov Leipzig še ni rekel zadnje

Če bi Kamplov Leipzig zmagal v sredo v Turčiji, bi pri vrhu skupine lahko nastala velika gneča. Foto: Reuters V sredo bo najbolj napeto pri vrhu skupine H, saj se bo moral posloviti eden izmed trojice Manchester United, PSG in RB Leipzig. Zaradi slabšega izkupička v medsebojnih tekmah s Parižani je za zdaj v najslabšem položaju klub Kevina Kampla, a bi se lahko vse skupaj hitro spremenilo, saj bodo rdeči vragi gostovali v Istanbulu. Z zmago v Turčiji bi otežili delo preostalima tekmecema, ki se bosta udarila na Old Traffordu. Če bi francoski prvak premagal rdeče vrage, za katere bi lahko nastopil tudi njegov nekdanji golgeter Edinson Cavani, bi bili priča izjemno dramatičnemu zadnjemu krogu.

V skupinah E in G so znani že vsi štirje potniki v osmino finala, slovenska reprezentanta Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaroš) pa imata priložnost, da v sredo presenetita velikega favorita, Barcelono in Juventus, s tem pa si pred medsebojnim spopadom v zadnjem krogu tudi izboljšata možnost za tretje mesto, ki pelje v 1/16 finala evropske lige.

Benjamin Verbič bo v sredo gostoval pri italijanskem prvaku Juventusu, ki si je že zagotovil napredovanje. Foto: Reuters

Konec neznank o potnikih v osmino finala bi bilo lahko tudi v skupini F, če bo Zenit pokvaril načrte belgijskemu prvaku iz Bruggea in ostal nepremagan v gosteh. V tem primeru bi Borussia Dortmund in Lazio, neodvisno od rezultata sredinega derbija v Nemčiji, že lahko proslavljala napredovanje.

Najboljši strelci: 6 - Erling Braut Haaland (Borussia D.)

5 - Alvaro Morata (Juventus), Marcus Rashford (Man Utd)

4 - Diogo Jota (Liverpool)

3 - Coman (Bayern), Fernandes (Man Utd), Immobile (Lazio), Lewandowski (Bayern), Messi (Barcelona), Plea (Borussia M.), Sergio Oliveira (Porto), Torres (Man City), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta)

...

1 - Iličić (Atalanta)

Liga prvakov, skupinski del (5. krog):

Skupina A:

Torek, 1. december:

18.55 Lokomotiva Moskva - Salzburg

21.00 Atletico Madrid - Bayern München



Lestvica:

1. Bayern* 4 tekme – 12 točk

2. Atletico Madrid 4 – 5

3. Lokomotiva Moskva 4 – 3

4. Red Bull Salzburg 4 – 1

Skupina B:

Torek, 1. december:

18.55 Šahtjar Doneck - Real Madrid

21.00 Borussia Mönchengladbach - Inter



Lestvica:

1. Borussia Mönchengladbach 4 – 8

2. Real Madrid 4 – 7

3. Šahtar 4 – 4

4. Inter 4 – 2

Skupina C:

Torek, 1. december:

21.00 Porto - Manchester City

21.00 Marseille - Olympiakos



Lestvica:

1. Manchester City* 4 – 12

2. Porto 4 – 9

3. Olympiakos 4 – 3

4. Marseille 4 – 0

Skupina D:

Torek, 1. december:

21.00 Atalanta - Midtjylland

21.00 Liverpool - Ajax



Lestvica:

1. Liverpool 4 – 9

2. Ajax 4 – 7

3. Atalanta 4 – 7

4. Midtjylland 4 – 0

Skupina E:

Sreda, 2. december:

18.55 Krasnodar - Rennes

21.00 Sevilla - Chelsea



Lestvica:

1. Chelsea* 4 – 10

2. Sevilla* 4 – 10

3. Krasnodar 4 – 1

4. Rennes 4 – 1

Skupina F:

Sreda, 2. december:

21.00 Borussia Dortmund - Lazio

21.00 Club Brugge - Zenit



Lestvica:

1. Borussia Dortmund 4 – 9

2. Lazio 4 – 8

3. Club Brugge 4 – 4

4. Zenit 4– 1

Skupina G:

Sreda, 2. december:

21.00 Ferencvaroš - Barcelona

21.00 Juventus - Dinamo Kiev Lestvica:

1. Barcelona* 4 – 12

2. Juventus* 4 – 9

3. Dinamo Kijev 4 – 1

Lestvica:

1. Barcelona* 4 – 12

2. Juventus* 4 – 9

3. Dinamo Kijev 4 – 1

4. Ferencvaroš 4 – 1

Skupina H:

Sreda, 2. december:

18.55 Istanbul Basaksehir - RB Leipzig

21.00 Manchester United - PSG



Lestvica:

1. Manchester United 4 – 9

2. PSG 4 – 6

3. RB Leipzig 4 – 6

4. Istanbul Basaksehir 4 – 3



*že v izločilnih bojih