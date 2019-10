Iličić zatresel Etihad in sprožil plaz, Oblak v svojem slogu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Josip Iličić je poskrbel, da je Atalanta povedla, nato pa se je sprožil angleški plaz, ki je do vratu zasul nemočne Italijane.

Foto: Reuters

Atalanta je tekmo na Etihadu začela zelo pogumno in tudi povedla. Po prekršku domačega kapetana Fernandinha nad Josipom Iličićem so Italijani povedli po uspešno izvedeni enajstmetrovki Ukrajinca Ruslana Malinovskyja. Lahko rečemo, da se je vse skupaj začelo kot iz sanj, a na koncu se je izkazalo, da je bilo vse skupaj prelepo, da bi bilo res.

Sinjemodri do prek Sergia Agüera že v prvem polčasu povedli z 2:1, v drugem polčasu pa je hat-trick dosegel še Raheem Sterling in poskrbel za novo visoko zmago čete Pepa Guardiole. Sinjemodri so zdaj že pri devetih točkah, Atalanta pa ostaja pri ničli.

Sterling pa ni edini, ki je dosegel tri zadetke. To je pri zmagi PSG nad Club Bruggejem uspelo tudi Kylianu Mbappeju, čeprav je v igro vstopil šele v 52. minuti. Pomembne zmage se je razveselil Real. Prve tri točke v tej sezoni lige prvakov mu je na težkem gostovanju v Istanbulu zagotovil Toni Kroos.

Bayern se je mučil v Pireju in s 3:2 premagal Olympiakos, Tottenham se je poigral s Crveno zvezdo, pred sramoto pred domačimi gledalci pa se je rešil Juventus. Moskovska Lokomotiva je v Torinu vodila vse do 77. minute, nato pa je z dvema zadetkoma v razmaku dveh minut italijanske prvake do zmage popeljal Paulo Dybala.

Srečanje na Wandi je odločil Alvaro Morata. Foto: Reuters

Oblaku se je zehalo, Stojanović do točke

Odigrani sta že prvi tekmi dneva. Atletico Madrid je nič kaj atraktivni nogometni predstavi po zadetku Alvara Morate z 1:0 premagal Bayer. Slovenskemu vratarju v vratih Madridčanov Janu Oblaku se je bolj kot ne zehalo. Z eno obrambo je brez večjih težav svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Obračun v Harkivu se je končala brez zmagovalca. Zagrebški Dinamo je sicer povedel z 2:1, a se domači Šahtar ni dal in na koncu izenačil na 2:2. Slovenski branilec pri Zagrebčanih Petar Stojanović je odigral celotno srečanje in prejel rumeno opozorilo.

Vinčić spet na delu v Belgiji

Slavko Vinčić bo sodnik dvoboja v Genku. Foto: Vid Ponikvar Sreda prinaša obračune v skupinah od E do H. Evropski prvak Liverpool bo gostoval v Genku, v dvoboju pa bo sodil slovenski delivec pravice Slavko Vinčić. Mariborčan je v tej sezoni že sodil v tekmi lige prvakov. Zanimivo, tudi ta se je igrala v Belgiji, ko sta se Club Brugge in Galatasaray v uvodnem krogu razšla brez zadetkov. Liverpoolu je nazadnje sodil Slovenec v zadnjem finalu lige prvakov, ko je Uefa odgovorno nalogo v Madridu zaupala Damirju Skomini.

V Salzburgu bo gostoval Napoli, ki v tej evropski sezoni še ni prejel zadetka. Tokrat se bo spopadel z ambicioznimi rdečimi biki, ki so v uvodnem domačem nastopu ponižali Genk s teniškim rezultatom 6:2.

Skupina F, ki so jo številni poimenovali skupina smrti, prinaša spopada v Pragi in Milanu. Barcelona, ki bo po evropskem nastopu mirovala, saj je sobotni el clasico z Realom zaradi nemirov na ulicah katalonske prestolnice prestavljen, bo z atomskim napadom Messi-Suarez-Griezmann gostovala pri Slavii, Samir Handanović pa bo poskušal z črno-modrimi zagreniti življenje Borussii Dortmund in se vmešati v boj za najvišja mesta.

Samir Handanović bo poskušal zadržati mrežo nedotaknjeno proti nemškemu velikanu. Foto: Reuters

Kevin Kampl, ki se je po poldrugem mesecu vrnil na igrišče, bo kandidiral za dvoboj med RB Leipzigom in Zenitom, v skupini H pa bo poslastica večera v Amsterdamu, kjer bo Ajax pričakal Chelsea.